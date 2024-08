Chicago Fire e Xherdan Shaqiri concordam com rescisão de contrato

Xherdan Shaqiri e o Chicago Fire concordaram com a rescisão de contrato, encerrando o período decepcionante do meio-campista suíço no clube da MLS, foi anunciado na quarta-feira.

Shaqiri chegou ao Chicago vindo do Lyon em 2022 pelo que a ESPN relatou ser uma taxa recorde do clube de US$ 7,5 milhões. Na época, ele era o maior ganhador da MLS com um salário de US$ 8,15 milhões, antes de ser usurpado pela dupla do Inter Miami, Lionel Messi e Sergio Busquets, assim como Lorenzo Insigne, do Toronto FC.

“Após discussões com Xherdan, concordamos mutuamente que a separação é do melhor interesse de todas as partes”, disse o diretor esportivo do Chicago Fire FC, Georg Heitz, em uma declaração do clube. “Agradecemos a ele por suas contribuições ao Clube e desejamos sucesso no próximo capítulo de sua carreira.”

Shaqiri — que já jogou pelos pesos pesados ​​europeus Bayern de Munique, Inter de Milão e Liverpool — teve dificuldades para corresponder a esse preço e reputação em Chicago.

Xherdan Shaqiri não conseguiu chegar aos playoffs da MLS durante seu tempo no Chicago Fire. Rich Graessle/Icon Sportswire via Getty Image

Em 75 partidas (63 como titular) pelo Fire em todas as competições, ele marcou 16 gols e registrou 20 assistências. O Fire não conseguiu chegar aos playoffs da MLS em 2022 e 2023 e atualmente está em 14º lugar na Conferência Leste de 15 times, com nove jogos restantes da temporada regular.

Shaqiri, que jogou 125 partidas pela Suíça, agora será um agente livre.

“Acredito que este é o momento certo para explorar novas oportunidades na minha carreira”, acrescentou Shaqiri no comunicado da equipe. “Quero agradecer ao Clube e aos fãs pelo apoio durante meu tempo em Chicago. Desejo ao Fire nada além de sucesso daqui para frente.”

A saída de Shaqiri ocorre dois dias depois de Chicago dizer que Heitz deixaria seu cargo de diretor esportivo no final de 2024 por motivos pessoais.