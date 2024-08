Chicago White Sox e fãs do Cubs brigam durante o jogo em vídeo selvagem!

A batalha de Chicago não foi apenas lutou entre os times de beisebol White Sox e Cubs… os fãs entraram em uma grande briga durante o jogo, e toda a ação foi capturada em vídeo!

A confusão aconteceu no fim de semana durante a série de dois jogos do Sox e Cubbies no Guaranteed Rate Field… que os Cubs varreram.

As frustrações devem ter transbordado entre os fiéis do White Sox … porque o vídeo mostra duas mulheres com camisas preta e branca do time lutando, puxando o cabelo e tudo, em frente ao Beggars Pizza Pub.





Vários homens tentaram intervir… mas de alguma forma só deram início a uma briga ainda maior. Foi aí que os haymakers realmente começaram a voar!

Socos foram dados e fãs caíram no chão

A confusão finalmente chegou ao fim quando a segurança chegou ao local e restaurou a ordem.

Surpreendentemente, a Polícia de Chicago nos disse que nenhuma prisão foi feita devido a este incidente.

A briga de fãs dentro da cidade não é exclusiva de Chi-town… apenas algumas semanas atrás, nova-iorquinos trocaram socos no Yankees vs. Jogo do Mets no Bronx.