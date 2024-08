Chicago White Sox perde 100º jogo, Detroit Tigers quase varre

CHICAGO — Andy Ibanez fez um home run e teve três RBIs enquanto o Detroit Tigers levou o Chicago White Sox à sua 100ª derrota com uma vitória de 9 a 4 no domingo.

Andrew Vaughn fez dupla, home run e teve duas RBIs para o White Sox (31-100), que precisa ir de 12-19 para evitar empatar com o New York Mets de 1962, que estava em 40-120-1, para o recorde moderno da liga principal de mais derrotas em uma temporada. Chicago ficará aquém do recorde de todos os tempos mantido pelo Cleveland Spiders, que terminou 20-134 em 1899.

Na era moderna, apenas o Philadelphia A’s de 1916, que tinha um histórico de 29-100-1, chegou a 100 derrotas em menos jogos que o White Sox.

“Nós temos falado sobre isso o ano todo. É bater em cavalo morto neste momento. Não estamos onde queremos estar”, disse o outfielder do White Sox, Andrew Benintendi. “[Interim manager Grady Sizemore] disse melhor: ‘A menos que você ganhe o último jogo do ano, não importa.’ Então, acho que todos seguiram em frente.”

Colt Keith teve três hits e três RBIs para os Tigers (65-66), que venceram quatro de cinco. Os dois times concluirão sua série de quatro jogos na segunda-feira.

Chicago perdeu 100 ou mais jogos seis vezes na história da franquia e em temporadas consecutivas pela primeira vez. Eles foram 61-101 na temporada passada sob o comando do técnico Pedro Grifol, que foi demitido em 8 de agosto. Chicago está 3-11 sob o comando de Sizemore.

“Sabemos onde estamos”, disse Benintendi. “Sabemos que não é bom.”

O White Sox perdeu 106 jogos, o pior desempenho do clube, em 1970. Sua pior porcentagem de vitórias é de 0,325, quando eles foram 49-102-1 em 1932.

Bryan Sammons (1-1) permitiu uma corrida e três rebatidas em 4⅓ innings para Detroit garantir a vitória.

“Não foi o dia mais eficiente no monte”, disse o gerente do Tigers, AJ Hinch. “Mas ofensivamente, fizemos muitas coisas realmente positivas.”

O titular Jonathan Cannon (2-8) cedeu cinco corridas e oito rebatidas em quatro entradas para o White Sox.

“Obviamente, ninguém quer perder 100 jogos, especialmente com um mês pela frente”, disse Cannon. “Mas vamos continuar vindo aqui todos os dias, fazendo nosso trabalho e continuar indo lá e tentando ganhar alguns jogos de bola.”

Benintendi e Vaughn fizeram duplas consecutivas contra o abridor Beau Brieske, colocando o White Sox na frente por 2 a 0 no primeiro.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Kerry Carpenter, de Detroit, fez uma dupla, chegou à terceira base no erro de campo do defensor central Dominic Fletcher e marcou no single de Keith para cortar a liderança para 2-1 na terceira base. Chicago teve quatro erros.

Vaughn acertou seu 15º home run, um solo, contra Sammons no terceiro, aumentando a vantagem de Chicago para 3-1.

Zach McKinstry fez uma rebatida simples, roubou a segunda base e marcou na tripla de Parker Meadows para fazer 3-2 no quarto período.

Os Tigers marcaram três corridas no quinto para assumir a liderança por 5-3. Carpenter, Keith e Jace Jung acertaram simples consecutivas para empatar antes do rebatedor emergente Ibanez acertar uma escolha do defensor e Trey Sweeney acertar simples para trazer as outras corridas.

“Em cada inning, você se dá uma chance de socar quando está criando oportunidades para si mesmo”, disse Hinch. “É nisso que você tem que se apoiar, e continuar moendo.”

Ibanez acertou um home run de duas corridas contra Enyel De Los Santos no sétimo e Keith acrescentou uma dupla de duas corridas no oitavo.

“Todos naquele vestiário estão cientes do recorde e do quão frustrante ele é, com certeza”, disse Sizemore.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.