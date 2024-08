Chicago White Sox perde 21º jogo consecutivo e empata recorde da Liga Americana

OAKLAND, Califórnia — O Chicago White Sox perdeu seu 21º jogo consecutivo, empatando o recorde da Liga Americana com uma derrota de 5 a 1 para o Oakland Athletics na noite de segunda-feira, quando Max Schuemann acertou uma rebatida simples de duas corridas no quarto inning.

Chicago está na maior sequência de derrotas desde que o Baltimore Orioles de 1988 perdeu 21 seguidas. O recorde da NL desde 1900 é detido pelo Philadelphia Phillies de 1961, que perdeu 23 seguidas.

O pior desempenho da liga principal pertence ao Louisville Colonels de 1889, um time da American Association que perdeu 26 jogos consecutivos durante uma temporada de 27-111.

Chicago, que venceu pela última vez em 10 de julho em uma abertura dupla contra Minnesota, caiu para 27-88 e está a caminho de terminar 38-124, o que seria o maior número de derrotas desde que o Cleveland Spiders de 1899 da National League foi 20-134. O White Sox foi mantido em uma corrida ou nenhuma 32 vezes.

“Falamos sobre isso todos os dias, todo mundo sabe o que é”, disse o técnico do Chicago, Pedro Grifol, após a derrota. “É 21 seguidas, é uma droga, é doloroso, machuca, você escolhe. … Como eu disse, não é por falta de esforço. Ninguém quer vir aqui e perder.”

Comparar com o resto do beisebol após o intervalo do All-Star é ainda mais triste para o White Sox. Dezesseis de suas derrotas na sequência ocorreram após o intervalo e, de acordo com a pesquisa da ESPN Stats & Information, todos os outros times nas ligas principais têm pelo menos quatro vitórias nesse período.

“Você apenas tenta virar a página”, disse o outfielder Corey Julks. “Olhe para o dia seguinte, se recupere, não se preocupe com a derrota, apenas tente aprender com eles e melhorar a cada dia. … Estamos apenas tentando nos reunir como um time e encontrar uma maneira de obter uma vitória.”

O ex-jogador do White Sox, Frank Thomas, um primeira base do Hall da Fama, estava no programa pós-jogo do time na NBC Sports Chicago na segunda-feira e disse que faria birra com os repórteres se estivesse treinando o time.

“É hora de surtar”, disse Thomas. “Essa é a única maneira de passar pelos jogadores agora. Surtar. Estou falando sério. Não quero ouvir mais: ‘Estamos tentando’. Não mais: ‘Eles estão trabalhando duro todos os dias’. Não, é hora de surtar. É hora de chutar o spread.”

Thomas jogou pelo White Sox de 1990 a 2005 como parte de uma carreira de 19 temporadas. Agora com 56 anos, o duas vezes MVP da Liga Americana acertou 521 home runs, incluindo 448 para Chicago. Ele foi eleito para o Hall da Fama na primeira votação em 2014.

“Não estou sendo legal. Chute a porta. Bata a porta! ‘Saia daqui! Estou cansado de responder perguntas'”, Thomas sugeriu que seria sua reação como gerente. “‘Perdemos 21 em — somos o motivo de piada do beisebol. Você acha que eu não sei disso?'”

Escolhas dos editores 2 Relacionados

O sacrifício de Tyler Nevin no primeiro inning colocou o A’s na frente, mas Andrew Benintendi empatou o placar com um single RBI contra JP Sears (9-8) no quarto.

JJ Bleday fez uma dupla na metade inferior contra Ky Bush (0-1), um canhoto de 24 anos fazendo sua estreia na liga principal, Zack Gelof caminhou e Darell Hernaiz foi atingido por um arremesso, lotando as bases. Schuemann fez uma rebatida simples entre o shortstop e a terceira base que quicou para a esquerda para uma vantagem de 3-1.

Lawrence Butler adicionou um home run na sexta entrada contra Chad Kuhl, seu 16º home run nesta temporada. Gelof adicionou uma corrida na oitava quando correu para casa da primeira quando o arremesso de Jared Shuster quicou para longe do receptor Korey Lee quando Schuemann foi eliminado. Lee olhou para Gelof na terceira e lançou para o primeira base Andrew Vaughn para a eliminação, e Gelof correu para casa quando o arremesso de Vaughn passou por Lee.

Sears permitiu três rebatidas em sete entradas, com cinco strikeouts e uma caminhada, melhorando para 5-1 em suas últimas seis decisões.

“Nosso plano para essa série era continuar focado”, disse o gerente do A, Mark Kotsay, cujo clube acabou de perder uma série de fim de semana para o Los Angeles Dodgers. “Focar nos detalhes do jogo, jogar do jeito que sabemos que somos capazes, e fizemos isso hoje à noite.”

Austin Adams e Tyler Ferguson finalizaram uma partida de quatro rebatidas que durou apenas 2 horas e 15 minutos.

“Nós nos recuperamos hoje contra um time que tem lutado ultimamente”, disse Schuemann em sua entrevista pós-jogo, em campo, na NBC Sports California. “Então, era importante vir aqui e não os subestimar. Essa foi uma grande chave para nós.”

Bush permitiu três corridas, dois hits e cinco walks em quatro innings com três strikeouts. Ele jogou beisebol universitário no Saint Mary’s College, na vizinha Moraga.

Na terça-feira, o White Sox tentará novamente com o novato destro Jonathan Cannon (1-5, ERA de 4,11) no monte, enfrentando o destro de Oakland Ross Stripling (2-10, 5,64).

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.