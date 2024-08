Chicago White Sox prestes a entrar para a lista das piores temporadas de todos os tempos

O Chicago White Sox está perseguindo a história. Infelizmente, nem toda história é positiva.

Por décadas, o Philadelphia Athletics de 1916 (pior porcentagem de vitórias) e o New York Mets de 1962 (maior número de derrotas totais) tiveram argumentos justos para a pior temporada na história da Major League Baseball. O White Sox, no entanto, está a caminho de potencialmente resolver o debate de uma vez por todas com a pior marca em ambas as métricas.

Já ostentando 102 derrotas e uma porcentagem de vitórias de apenas .233, Chicago está a caminho de redefinir recordes da liga. Com quem eles podem se juntar na infâmia se não conseguirem uma sequência quente em setembro? Aqui estão algumas das piores campanhas de todas nas ligas esportivas americanas.

NFL

Leões de Detroit de 2008

Recorde: 0-16

Sem surpresa, uma temporada terminando com uma porcentagem de vitórias de .000 lidera esta lista. Os Lions não estavam sem esperança ocasional — mais notavelmente suportando uma sequência de quatro jogos consecutivos decididos por um placar — mas no final ficaram aquém todas as vezes. A campanha foi a oitava em uma sequência de 10 temporadas consecutivas de derrotas para Detroit, e o técnico do terceiro ano Rod Marinelli foi demitido um dia após uma derrota na Semana 17 para o Green Bay Packers que fez dos Lions o primeiro time na história da NFL a ficar 0-16.

O Detroit Lions se tornou o primeiro time na história da NFL a terminar uma temporada regular com 0-16 em 2008. Notícias esportivas via Getty Images e Rogers Photo Archive via Getty Images

2017 Cleveland Browns

Recorde: 0-16

Como diz o ditado, a miséria adora companhia. Felizmente (em certo sentido) para os Lions, eles não são o único time da NFL a ter a distinção única de completar uma temporada de 16 jogos sem vitórias. Pouco mais de uma década depois que Detroit ficou 0-16, os Browns fizeram uma temporada sem vitórias.

A busca de Cleveland por uma vitória chegou ao limite. Mais notavelmente, um passe para touchdown de 4 jardas para Rashard Higgins empatou os Browns com o Pittsburgh Steelers no início do terceiro quarto na Semana 17. Mas sua esperança durou pouco. Minutos depois, JuJu Smith-Schuster retornou o kickoff seguinte 96 jardas para dar aos Steelers uma liderança que eles não abririam mão e selar o destino sem vitórias de Cleveland.

Bucaneiros da Baía de Tampa de 1976

Recorde: 0-14

A temporada sem vitórias dos Buccaneers empalidece um pouco quando comparada à dos Lions e Browns, que completaram o feito com mais dois jogos na programação, mas Tampa Bay ainda terminou com a mesma porcentagem de vitórias de .000. O ataque foi particularmente anêmico na campanha fatídica dos Buccaneers, sendo eliminado em cinco de seus jogos.

WNBA

Choque de Tulsa 2011

Recorde: 3-31

A campanha de 2011 de Tulsa começou com uma derrota de 20 pontos na estrada para o San Antonio Stars e não melhorou muito a partir daí. Foi a primeira de 10 derrotas por 20 ou mais pontos para o Shock naquela temporada. Tulsa passou dois meses entre sua primeira e segunda vitórias. O Shock venceu apenas um jogo em casa em toda a temporada a caminho de uma porcentagem de vitórias recorde da WNBA de 0,088.

NHL

1974-75 Washington Capitals

Registro: 8-67-5

Não é preciso dizer que a estreia dos Capitals como uma franquia da NHL poderia ter sido um pouco melhor. O time estabeleceu uma série de recordes em sua campanha inicial, incluindo o pior recorde de estrada de qualquer time na história da NHL (1-39), bem como o pior recorde defensivo (os 446 gols sofridos pelo time continuam sendo um recorde da NHL, mais de 30 a mais do que o próximo time mais próximo).

NBA

2011-12 Bobcats de Charlotte

Recorde: 7-59

A temporada dos Bobcats começou forte, com dois lances livres do novato Kemba Walker selando uma vitória de 96-95 sobre o Milwaukee Bucks na noite de abertura. A partir daí, porém, as coisas pioraram. Charlotte não venceu mais do que três jogos em qualquer mês antes de uma sequência brutal na qual o time perdeu seus últimos 23 jogos. Os Bobcats terminaram a temporada (encurtada devido a um lockout de outono) notáveis ​​43 jogos fora do primeiro lugar na Conferência Leste e 39 jogos atrás do líder da divisão Miami Heat.

O novato Kemba Walker ajudou o Charlotte Bobcats a vencer em seu primeiro jogo com o time, mas o Bobcats de 2011-12 terminaria com a pior porcentagem de vitórias da história da NBA. Brock Williams-Smith/NBAE via Getty Images

MLB

Atletismo da Filadélfia de 1916

Recorde: 36-117

Enquanto o New York Mets de 1962 (40-120-1) detém o recorde de mais derrotas totais em uma temporada, o Athletics de 1916 é mais relevante para a perseguição do White Sox, tendo terminado com a pior porcentagem de vitórias (0,235) de qualquer time da MLB (o Mets jogou sete jogos adicionais). O Philadelphia terminou notáveis ​​40 jogos atrás … do penúltimo lugar na Liga Americana. A campanha histórica veio apenas uma temporada depois que o Athletics ficou aquém na segunda aparição consecutiva na World Series.