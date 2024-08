Chiefs chegam a acordo com WR JuJu Smith-Schuster

KANSAS CITY, Missouri — Os Chiefs concordaram com os termos do contrato com JuJu Smith-Schuster na segunda-feira.

Smith-Schuster, que foi o principal wide receiver do time campeão do Super Bowl de 2022 dos Chiefs, estava uniformizado e treinando com o Kansas City na segunda-feira.

Smith-Schuster pegou 78 passes para 933 jardas em 2022, sua única temporada com os Chiefs. Ele saiu após a temporada como um agente livre para o New England Patriots, assinando um contrato de três anos e US$ 25 milhões com o time como um dos principais alvos de agentes livres do antigo regime liderado por Bill Belichick.

JuJu Smith Schuster, que fez 78 recepções para 933 jardas pelos Chiefs em 2022, está retornando ao time após ser dispensado pelos Patriots no início deste mês.

Ele passou uma temporada com os Patriots e pegou 29 passes para 260 jardas e um touchdown em 11 jogos. Ele foi dispensado pelos Patriots neste mês após totalizar 29 recepções para 260 jardas e um touchdown em 11 jogos em sua única temporada pela Nova Inglaterra.

Smith-Schuster, 27, passou suas primeiras cinco temporadas na NFL com o Pittsburgh Steelers. Sua melhor temporada com o Steelers foi em 2018, quando ele pegou 111 passes para 1.426 jardas. Ele também pegou 97 passes em 2020.

No wide receiver desta temporada, os Chiefs adicionaram o veterano agente livre Marquise Brown e recrutaram Xavier Worthy na primeira rodada. Brown deslocou o ombro na abertura da pré-temporada e seu status para a abertura da temporada regular em 5 de setembro contra o Baltimore Ravens está em questão.