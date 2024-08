Chiefs dispensam WR Kadarius Toney entre cortes de escalação

KANSAS CITY, Missouri — Menos de dois anos após realizar uma das jogadas icônicas da história da franquia, o wide receiver Kadarius Toney estava entre os jogadores cortados pelo Kansas City Chiefs na terça-feira.

O retorno de punt de 65 jardas de Toney no quarto período do Super Bowl LVII ajudou a dar aos Chiefs uma vitória de 38-35 sobre o Philadelphia Eagles. Toney, que também marcou um touchdown no quarto período do jogo, inicialmente foi cercado por jogadores dos Eagles no retorno de punt, mas se libertou e cortou pelo campo. Ele foi derrubado antes de chegar à end zone, mas a jogada preparou o touchdown final dos Chiefs.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Outro herói do Chiefs no Super Bowl, o wide receiver Mecole Hardman, entrou para a lista inicial de 53 jogadores. Os Chiefs mantiveram sete wide receivers em sua lista inicial.

Hardman marcou o touchdown da vitória na prorrogação da vitória sobre o San Francisco 49ers no Super Bowl LVIII.

Justyn Ross também estava entre os wide receivers dispensados ​​pelos Chiefs. Ross pegou seis passes para 53 jardas na temporada passada.

Os Chiefs também dispensaram o ex-astro do rugby europeu Louis Rees-Zammit, que estava tentando entrar no time como running back. Rees-Zammit teve poucas repetições como running back no training camp. Na pré-temporada, ele carregou seis vezes para 22 jardas e pegou um passe para três jardas.

Enquanto isso, os Chiefs adicionaram outro tight end ao elenco, adquirindo Peyton Hendershot do Dallas Cowboys por uma escolha condicional de sétima rodada de 2026.

Os Chiefs também negociaram uma escolha de sétima rodada de 2025 com o Arizona Cardinals pelo defensive end Cameron Thomas.

Toney entrou na NFL em 2021 como uma escolha de primeira rodada do New York Giants. Ele foi negociado com os Chiefs no meio da temporada de 2022 por escolhas de terceira e sexta rodadas do draft.

Em maio, os Chiefs recusaram a opção de quinto ano no contrato de Toney.

Toney pegou 16 passes em nove jogos naquela primeira temporada com os Chiefs. Eles esperavam que ele pudesse se tornar seu wide receiver nº 1 em 2023, mas isso nunca aconteceu.

Ele perdeu todo o training camp após passar por uma cirurgia para remover um menisco rompido. Ele retornou a tempo para o início da temporada regular, mas acabou pegando apenas 27 passes. Duas vezes ele desviou o que pareciam ser bolas facilmente pegáveis ​​para os defensores para interceptações.

Toney também pareceu marcar o touchdown da vitória após receber um passe lateral de Travis Kelce no final do jogo da Semana 14 contra o Buffalo Bills, mas a jogada foi anulada quando Toney foi penalizado por estar impedido e os Chiefs acabaram perdendo o jogo.

Toney ficou inativo em todos os quatro jogos de pós-temporada dos Chiefs.

Em 32 jogos, ele tem 82 recepções para 760 jardas e três touchdowns.