China causa primeira derrota dos EUA no revezamento medley 4x100m masculino

NANTERRE, França — A China surpreendeu os EUA ao ganhar o ouro no revezamento 4×100 medley masculino no domingo, uma corrida que os americanos venceram em todas as Olimpíadas, exceto nos Jogos de Moscou, em 1980, que foram boicotados.

O revezamento medley foi adicionado ao programa em 1960.

A equipe vencedora incluiu Qin Haiyang e Sun Jiajun, que estavam ambos entre as quase duas dúzias de nadadores que testaram positivo para uma substância proibida nos Jogos de Tóquio, mas foram autorizados a competir. O resultado certamente despertará mais ressentimentos de outras nações que sentem que os chineses escaparam da trapaça.

Mas a verdadeira estrela da equipe chinesa foi Pan Zhanle, que já havia estabelecido um recorde mundial ao vencer os 100 metros livres e se distanciou do americano Hunter Armstrong na perna de apoio para pousar em 3 minutos e 27,46 segundos.

Os americanos tiveram que se contentar com a prata em 3:28.01, com a França ficando com o bronze em 3:28.38, dando a Léon Marchand sua quinta medalha nos jogos, além de quatro ouros individuais.

O astro britânico Adam Peaty, cuja equipe quase perdeu uma medalha ao terminar em quarto lugar, criticou um sistema que permitiu que os nadadores chineses competissem nas Olimpíadas.

“Se você toca e sabe que está trapaceando, não está ganhando, certo?”, disse Peaty. “Como uma pessoa honrada, quero dizer, você deveria estar fora do esporte, mas sabemos que o esporte não é tão simples assim.”

Peaty observou que, após as revelações iniciais, surgiram relatos adicionais de mais testes positivos no programa chinês que ficaram impunes.

“Acho que temos fé no sistema, mas também não temos”, disse ele. “Quem quer que esteja na corrida, espero na minha cabeça que seja justo para eles estarem lá. Fizemos o nosso melhor trabalho como equipe para fazer isso, e pode ter sido [worthy of] um bronze. Quem sabe?”

Ouro sueco nos 50 livres femininos

Sarah Sjöström, da Suécia, conquistou sua segunda medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris, correndo furiosamente de uma ponta a outra da piscina para conquistar facilmente o título dos 50 metros livre na última noite de natação, no domingo.

Sjöström, de 30 anos, competindo em sua quinta edição dos Jogos Olímpicos de Verão, já havia vencido os 100 metros livres — evento no qual ela detém o recorde mundial, mas só decidiu nadar a pedido de seu treinador.

Ela ficou mais surpresa do que ninguém com a vitória, que a deixou cheia de confiança rumo aos 50 metros livres.

Sjöström tocou em 23,71 segundos, pouco abaixo do recorde mundial de 23,61 que ela estabeleceu no campeonato mundial de 2023 em Fukuoka, Japão. Em uma corrida que geralmente é decidida por centésimos de segundo, a estrela sueca transformou isso em uma relativa explosão. Ela foi a mais rápida na largada e claramente no controle no ponto médio da volta única.

Meg Harris, da Austrália, levou a prata com 23,97, enquanto o bronze foi para a chinesa Zhang Yufei com 24,20. Para Zhang, uma das nadadoras implicadas em um escândalo de doping chinês, foi seu quarto bronze nos jogos junto com uma prata.

Gretchen Walsh, dos Estados Unidos, perdeu por pouco sua quarta medalha nos jogos, terminando em quarto lugar com 24.21.

No último evento individual, Daniel Wiffen, da Irlanda, buscava somar o título dos 1.500 metros livre à sua vitória nos 800 metros livre.

A competição na La Defense Arena foi encerrada com os revezamentos 4×100 medley masculino e feminino.

A Associated Press contribuiu para esta história.