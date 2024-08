China completa uma sequência sem precedentes de medalhas de ouro olímpicas nos saltos ornamentais

SAINT-DENIS, França — Cao Yuan defendeu seu título na plataforma de 10 metros masculina no sábado e deu à China uma vitória sem precedentes nas medalhas de ouro dos saltos ornamentais nas Olimpíadas de Paris.

A Big Red Machine conquistou todas as oito medalhas de ouro no Centro Aquático Olímpico, a maioria delas com vitórias dominantes.

Não foi o caso no evento final de mergulho dos Jogos. Com o companheiro de equipe Yang Hao tendo um dia atipicamente ruim e Rikuto Tamai do Japão mantendo a pressão até um mergulho malfeito na penúltima rodada, o fardo de completar a varredura caiu inteiramente sobre os ombros esbeltos de Cao.

Ele estava à altura da tarefa.

Cao, 29, essencialmente garantiu o ouro com grandes pontuações em seu mergulho mais difícil da competição, um salto mortal de 4½ para frente na quinta de seis rodadas. Ele terminou com 547,50 pontos para se tornar o primeiro mergulhador masculino desde Greg Louganis em 1988 a ganhar um segundo ouro consecutivo na grande torre.

Cao agora tem quatro ouros em sua carreira. Ele também ganhou o trampolim no Rio de Janeiro em 2016 e um ouro nos 10 metros sincronizados em Londres em 2012.

Tamai se recuperou em seu mergulho final para garantir a prata com 507,65. O bronze foi para Noah Williams, da Grã-Bretanha, com 497,35.