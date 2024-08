Chito Vera admite que pode ter retornado muito cedo em primeira declaração após derrota no UFC Abu Dhabi

Demais e antes da hora.

Essa é a mensagem de Marlon Vera após uma performance decepcionante contra Deiveson Figueiredo no UFC Abu Dhabi no sábado.

Em sua primeira luta de volta após perder para o campeão peso galo do UFC Sean O’Malley de forma desequilibrada no UFC 299 em março, o sempre duro “Chito” sofreu uma segunda derrota consecutiva após perder uma decisão unânime para Figueiredo. Embora tenha tido seus momentos na luta, Vera começou devagar e nunca conseguiu reunir o tipo de volume ofensivo necessário para vencer o ex-campeão peso mosca.

Após a luta, Vera divulgou uma declaração no Instagram admitindo que talvez estivesse ansioso demais para voltar ao octógono sem se dar o tempo adequado para se recuperar da guerra de cinco rounds contra O’Malley, apenas cinco meses atrás.

“Eu falhei comigo mesma ontem à noite”, escreveu Vera. “Eu pensei que estava pronta. Eu me senti bem na academia, mas no final talvez eu tenha voltado rápido demais depois de uma luta difícil pelo título. A vida não acaba aqui, eu ainda sonho com coisas grandes, só preciso de tempo para deixar ir e reiniciar.”

Durante a luta, a equipe de transmissão do UFC — que incluía o membro do Hall da Fama do UFC Daniel Cormier e Paul Felder — notou que Vera comentou com eles sobre sair dos portões mais rápido do que o normal porque ele tinha apenas três rounds para trabalhar.

No passado, Vera frequentemente começou um pouco lento no round de abertura, mas mostrou uma habilidade de ficar mais forte conforme a luta avança. Isso funcionou para ele no passado, mais notavelmente com um nocaute no quarto round do ex-campeão do UFC Dominick Cruz, bem como um impressionante final no terceiro round do membro do Hall da Fama do UFC Frankie Edgar em 2021.

Desta vez, Vera simplesmente não conseguiu engatar a segunda marcha.