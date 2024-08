Chris Curtis revela que está fora da luta contra Kevin Holland no UFC 307

Chris Curtis não lutará mais contra Kevin Holland no UFC 307 em outubro.

O veterano peso médio revelou na noite de quarta-feira que sofreu uma lesão no treinamento que o impedirá de competir até o final de 2024 ou início de 2025.

“Estou bem, pessoal. Uma pequena fratura no meu pé esquerdo”, escreveu Curtis no Twitter. “Acertei o joelho do Caio Borralho, bem no final do último round de sparring. O maior problema é que também tenho algo chamado lesão de Lisfranc, o que significa que nem vou conseguir andar sem muletas nas próximas quatro a cinco semanas, o que é uma pena, mas se tivesse sido pior, possivelmente teria sido cirúrgico.

“Então, conte suas bênçãos lá. Espero estar bem em dezembro. Se não, vejo vocês no ano que vem. Obrigado por todos os comentários e preocupações.”

Foi um ano de altos e baixos para Curtis depois que ele começou 2024 com uma vitória sobre Marc-Andre Barriault, mas depois perdeu uma decisão acirrada em uma revanche de última hora contra Brendan Allen em abril. Curtis sofreu uma lesão no tendão da coxa que o manteve afastado por vários meses até que ele marcou a luta contra Holland em outubro.

Infelizmente, agora ele sofreu outro revés com o pé fraturado.

Quanto à lesão de Lisfranc, isso acontece “se os ossos do meio do pé forem quebrados ou os ligamentos que sustentam o meio do pé forem rompidos”, segundo a OrthInfo. A gravidade da lesão pode variar dependendo de quanto dano é feito no pé.

A julgar pelos comentários de Curtis, ele está esperançoso de que as lesões não o manterão fora de ação por muito tempo, mas ele definitivamente não poderá lutar até outubro.

Fontes disseram ao MMA Fighting que nenhum oponente substituto foi garantido para Holland neste momento. Espera-se que uma busca esteja em andamento, com esperanças de manter Holland no card que acontece no Delta Center em Salt Lake City em 5 de outubro.