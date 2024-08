Chris Jones oferece US$ 1,5 milhão para substituir asas de frango roubadas e libertar mulher da prisão

Chris Jones está planejando libertar da prisão um ladrão de asas de frango condenado … o astro do Chiefs se ofereceu para pagar US $ 1,5 milhão depois que um funcionário da cafeteria foi condenado a 9 anos de prisão por roubar 11 mil caixas da comida favorita de Buffalo!

No final das contas, Liddell foi pego durante uma auditoria… quando as autoridades perceberam que a escola havia ultrapassado seu orçamento alimentar.

Entra Jones, de 30 anos, três vezes campeão do Super Bowl e um dos jogadores mais dominantes da liga, que recentemente assinou uma lucrativa extensão de 5 anos no valor de US$ 158,75 milhões.