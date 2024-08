Chris Paul vende mansão na Califórnia por mais de US $ 15 milhões, piscina de água salgada e home theater!

Chris Paulo descarregou sua mansão na Califórnia – uma enorme propriedade com comodidades incríveis, incluindo piscina de água salgada e home theater – por mais de US$ 15 milhões!

O futuro membro do Hall da Fama, que jogou pela última vez pelos Warriors antes de assinar com o San Antonio Spurs em julho, colocou a propriedade Encino à venda neste verão com o corretor de imóveis Ikem Chukumerije… e agora TMZ Esportes soube que foi vendido por US$ 15.150.000 esta semana.

Se alguma vez for possível que US$ 15 milhões sejam uma pechincha, está aqui. A propriedade de 12.830 pés quadrados vem com oito quartos, 12 banheiros e uma cozinha que faria Gordon Ramsey ciúmes.

Seu berço também possui uma luxuosa adega de vidro, uma academia doméstica (é claro), um home theater e uma quadra poliesportiva (pense em um lugar para jogar basquete, jogar tênis, etc.)

E as vistas do quintal são de tirar o fôlego… tornando um mergulho na piscina de água salgada muito melhor.

Estrelas de “Vendendo o Pôr do Sol” Jason Oppenheim dar Maria Bonnet representava o comprador.

Apesar de vender a casa, não se preocupe com o CP3… ele não fica sem onde descansar. Na verdade, a atualização de Paul (no preço, pelo menos), desembolsando US$ 19 milhões, é outro Mansão de Los Angeles.