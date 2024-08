Christina Haack sugere que ofereceu milhões ao ex-marido Josh Hall

Cristina Haack diz a recente postagem de seu marido no Instagram sobre a esperança ser realmente uma questão de dinheiro … alegando que ele só espera receber ainda mais milhões do que ela ofereceu no acordo de divórcio.

A especialista em reforma de casas recorreu às redes sociais para zombar de seu futuro ex-marido depois que ele postou uma enorme escultura soletrando “ESPERANÇA” … aparentemente dizendo que o está segurando em meio ao amargo processo de divórcio.

Haack está adotando uma abordagem mais cínica em relação à postagem … compartilhando a foto novamente, com ela acrescentando “EU ‘ESPERO’ que ela me pague milhões a mais do que ela já me ofereceu.”

Então, no comentário de CH, tudo o que Hall espera é um dia de pagamento… apesar do que ela parece estar dizendo, milhões já estão na mesa – mais drama moiney em uma divisão já repleta disso.

Lembre-se… Christina e Josh se separaram no mês passado, mas afirmam datas diferentes de separação – com Haack dizendo 7 de julho e Hall reivindicando 8 de julho. Parte do motivo para isso, de acordo com Christina, tem a ver com uma transferência de US$ 35 mil de seu imóvel alugado que foi para a conta de Hall no dia 8.

Cristina quer o dinheiro de volta. No entanto, uma fonte próxima a Josh diz que ele só pegou o dinheiro para pagar contas… alegando que ainda administra o imóvel alugado, apesar do afastamento.

Haack e Hall se casaram no final de 2021… seu terceiro casamento após casais anteriores com Tarek El Moussa e Ant Anstead. Ela divide dois filhos com Tarek.