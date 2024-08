Christina Ricci vende casa na área de Los Angeles por US$ 2,2 milhões

Cristina Ricciestá saindo da venda de sua casa com exatamente o que queria… levando milhões com ela para um novo apartamento, já que recebeu cada dólar do preço original de listagem.

Nossas fontes imobiliárias dizem que Christina vendeu sua casa no subúrbio de Woodland Hills, em Los Angeles, por US$ 2,249 milhões, o preço exato que ela perguntou quando ela colocá-lo no mercado em junho.

A casa de Ricci só ficou à venda por 50 dias. nem toda celebridade teve muita sorte – antes que alguém roubasse a casa de 4 quartos e 4 banheiros no bairro popular.

A casa de 2.718 pés quadrados possui uma cozinha moderna, uma enorme sala de jantar e uma bela sala de estar… com um quintal com um exuberante jardim e piscina.

Aguardando sua permissão para carregar o TikTok Post.

CR comprou o apartamento em 2018 por US $ 1,1 milhão … mas ela investiu algum dinheiro na reforma do local com todos os acessórios mais recentes – um processo que os fãs puderam ver na 2ª temporada de Jeff Lewis‘”Elevador doméstico de Hollywood.”

Ela conseguiu a casa em seu divórcio de James Heerdegen quando se separaram em 2021, após sete anos de casamento. Agora, parece que ela e seu novo marido Marcos Hampton estão prontos para seguir em frente.