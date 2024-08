Christine Lakin afirma que perdeu o papel de ‘Fuller House’ por insultar o irmão da estrela

Christine Lakin diz que um vídeo satírico pode ter perdido um papel importante para ela… dizendo que ela foi expulsa aleatoriamente de “Fuller House” – e teorizando que isso tinha algo a ver com Candace Cameron Bure .

A atriz falou sobre sua demissão do programa antes da leitura da primeira mesa durante entrevista no Jodie Sweetinde “Que rude, Tanneritos” podcast … explicando que ela estava se preparando para conhecer o elenco do show quando seu agente ligou.