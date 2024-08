Cinco grandes questões que podem moldar a temporada da Premier League

O tempo passa rápido durante o verão. Você passa semanas lamentando a falta de futebol da Premier League, tentando se distrair com torneios internacionais e transferências de sucesso. Então, de repente, a nova temporada está sobre você!

O Manchester United e o Fulham começam as partidas na sexta-feira, 16 de agosto, então, em antecipação ao início rápido, fizemos cinco grandes perguntas que moldarão a temporada que estamos prestes a assistir.

De candidatos ao título a rivais do rebaixamento e tudo o que vem entre os dois, aqui está o que esperar antes da temporada 2024-25.

1. Este é o ano do Arsenal?

2022-23: 84 pontos, segundo lugar.

2023-24: 89 pontos, segundo lugar. De novo.

Será que a temporada 2024-25 será aquela em que o Arsenal finalmente dará o salto e superará o Manchester City na disputa pelo título da Premier League?

Para fazer isso, eles provavelmente precisarão eclipsar a marca dos 90 pontos; esse é o padrão típico que o City de Pep Guardiola estabeleceu. E mesmo que eles consigam isso, não é garantia — basta perguntar aos infelizes times do Liverpool de Jürgen Klopp de 2019 e 2022, que acumularam 97 e 92 pontos respectivamente, mas não ganharam a liga.

O chefe do Arsenal, Mikel Arteta, pode ter sorrido com o verão turbulento que o City teve até agora, com tantas chegadas tardias de volta da Euro 2024 e da Copa América, além de especulações de transferência sobre o futuro de jogadores importantes como o goleiro Ederson e o atacante Julián Álvarez. O City começou a temporada lentamente e ainda venceu antes, mas qualquer fraqueza visível dará incentivo ao Arsenal.

Há um terceiro time nessa conversa também, embora um com muito mais incógnitas. O Liverpool tem um novo técnico em Arne Slot e um novo estilo aventureiro. Mas enquanto alguns podem rotular isso como uma nova era, isso é minado pelo fato de estrelas importantes como Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold e Mohamed Salah estarem todos no último ano de seus contratos.

Talvez o terceiro lugar seja o teto do Liverpool este ano, já que eles lidam com uma transição difícil de um técnico que os levou a novos patamares em seu período de nove anos. Embora talvez se o estilo “elegante” de Slot provar ser tão bem-sucedido quanto o “futebol heavy metal” de Klopp, então eles poderiam ser candidatos ao título novamente.

2. O Manchester United tomou a decisão certa ao continuar com Ten Hag?

Os primeiros estágios do verão foram dominados por especulações sobre o futuro de Erik ten Hag em Old Trafford, que acabou sendo acertado com um novo contrato até 2026. Não era segredo que o conselho — sob a orientação do novo proprietário minoritário Sir Jim Ratcliffe e sua equipe Ineos — analisou e entrevistou outras opções durante esse período, apenas para aparentemente concluir que não havia nenhum técnico disponível que pudesse fazer um trabalho melhor.

Foi uma decisão que chocou muitos fãs; os níveis de desempenho que o United exibiu ao atingir seu pior resultado na Premier League (oitavo) pareciam sugerir que uma mudança era necessária. Na marca de 28 jogos, o United havia sofrido incríveis 467 chutes a gol — apenas Sheffield United e Luton Town, ambos rebaixados, enfrentaram mais — enquanto suas partidas frequentemente careciam de qualquer essência de controle ou compostura, assemelhando-se aos jogos da NBA em sua natureza de ponta a ponta.

Ratcliffe apoiou seu homem com dinheiro, gastando € 62 milhões para contratar o zagueiro de 18 anos Leny Yoro do Lille e € 42,5 milhões no atacante Joshua Zirkzee do Bologna neste verão, com mais chegadas e saídas a seguir, mas a aposta que o United fez em melhorar as coisas não definirá apenas sua campanha, mas a dos outros também. Se o United se parecer com o que fez na temporada passada, então pode não demorar muito para que Ten Hag seja substituído. E se o United estiver em desordem, isso deixaria pelo menos uma vaga entre os quatro primeiros em aberto, com Aston Villa, Tottenham Hotspur, Newcastle United e Chelsea prontos para atacar.

3. O Leicester já está condenado?

Já se foram os dias em que você podia avaliar uma batalha de rebaixamento em termos de igualdade, já que nem todo mundo começa do zero na era dos regulamentos de lucro e sustentabilidade (PSR). Na temporada passada, foram Everton e Nottingham Forest lutando contra deduções de pontos; nesta temporada, parece quase certo que será o Leicester City.

Na verdade, os recém-promovidos Foxes parecem estar em uma posição ainda mais complicada do que Everton e Forest, pois em vez de trabalhar com a Premier League e admitir a culpa (o que levou à leniência na punição), eles lutaram a cada passo. Eles não forneceram suas contas a tempo, eles discutiram a autoridade da liga sobre suas contas enquanto estavam no Championship e perderam um apelo com um comitê independente.

Tudo isso levou a relatos de que o Leicester será atingido por uma grande punição: uma possível dedução de pontos de dois dígitos, o que tornaria a permanência na competição quase impossível.

Para piorar a situação, o Leicester já perdeu seu técnico, Enzo Maresca, e seu melhor jogador, o meio-campista Kiernan Dewsbury-Hall, para o Chelsea neste verão. Dizem que o dinheiro trazido ajudou a satisfazer seus requisitos de PSR para o próximo período contábil, mas os deixou começando do zero sob Steve Cooper para a campanha.

4. Quais clubes entrarão na batalha contra o rebaixamento?

Southampton e Ipswich Town, ambos também recém-promovidos nesta temporada, apresentam histórias fascinantes próprias. O primeiro deve adaptar uma filosofia de monopolização da bola que os viu acumular melhores números de posse (65,5% vs. 65,2%) do que o Manchester City no Championship para ser apropriado para a Premier League; enquanto o último está surfando em uma onda de momento notável, guiado por um dos melhores gerentes emergentes do jogo em Kieran McKenna.

Na temporada passada, todos os três clubes promovidos caíram, mas isso está longe de ser a norma. Foi a primeira vez que isso aconteceu desde 1998. Estatisticamente, é igualmente provável que todos os três clubes promovidos permaneçam.

Então, com toda a probabilidade, alguns dos clubes estabelecidos da Premier League estão prestes a ser arrastados para o lodo. Cada time que terminou na metade inferior da temporada passada está mais uma vez em alerta, com o fato do Fulham ter perdido quatro jogadores importantes (incluindo João Palhinha) talvez os colocando no centro das atenções por enquanto.

O Brentford também precisa virar a página da temporada passada, com o atacante Ivan Toney provavelmente permanecendo agora que seu substituto, Thiago, machucou o joelho na pré-temporada.

5. O Newcastle competirá sem distrações europeias?

Compreensivelmente, muitos fãs do Newcastle United ficaram decepcionados quando o Manchester United venceu a final da FA Cup, pois reorganizou as vagas europeias a ponto de tirar uma aventura continental de 2024-25 da mesa para os Magpies. Mas talvez seja para melhor.

O Newcastle lutou muito com o número de jogos e lesões que se acumularam na temporada passada, e embora eles não estivessem sozinhos nisso, isso afetou seu estilo de jogo particularmente mal. É quase impossível jogar um jogo de alta intensidade e alta pressão se metade do elenco estiver lesionado e a outra metade estiver exausta.

Com um verão para ficar em forma e saudável, além de pelo menos oito jogos europeus em uma quinta-feira à noite fora da programação, há todas as chances de o Newcastle se tornar temível novamente: agressivo, enérgico, implacável, prolífico.

Esta é uma grande chance para o técnico Eddie Howe recarregar e fazer uma investida por uma vaga na Liga dos Campeões. Agora em sua terceira temporada completa no clube mais rico do mundo [though the Saudi PIF have been hamstrung by PSR this season and won’t be spending as lavishly as in the past]ele está sob imensa pressão para entregar.