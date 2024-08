Cinco jogadoras da WNBA que podem impactar a corrida dos playoffs

Terça-feira não foi a melhor noite ofensiva para Marina Mabrey, mas a mais nova integrante do Connecticut Sun acertou uma cesta importante quando mais importava. Com menos de três minutos para o fim do quarto período de um jogo de uma posse de bola contra o Los Angeles Sparks, Mabrey recebeu a bola do companheiro de equipe Ty Harris, driblou passando por Brionna Jones e parou para o arremesso.

Mabrey acertou 2 de 6 na noite, mas aquele arremesso decisivo foi parte de uma sequência de 14 pontos sem resposta do Sun que garantiu a vitória histórica no primeiro jogo da WNBA realizado no TD Garden de Boston.

Negociações no meio da temporada não são típicas na WNBA por causa do teto salarial rígido, mas a aquisição de Mabrey por Connecticut em 17 de julho deixou claro que ela não ficaria de braços cruzados na esperança de ganhar o primeiro campeonato da franquia. A ex-destaque de Notre Dame foi trazida para reforçar a quadra de defesa, particularmente para adicionar arremessos de 3 pontos: suas 2,3 cestas de 3 pontos por jogo são mais do que qualquer jogadora do Sun teve em média desde Katie Douglas em 2006, Kevin Pelton da ESPN destacou, mas ela também é uma armadora versátil com tamanho e habilidade de criação de jogadas.

Três jogos no início do segundo semestre da temporada 2024 da WNBA, e as coisas ainda estão em andamento, admitiram as jogadoras e a treinadora Stephanie White. O Sun está descobrindo quais rotações funcionam e quais não em tempo real, e White não hesitou em mexer nas escalações. Ela começou com Mabrey no ponto e tirou Ty Harris do banco na derrota de domingo para Atlanta. Na terça-feira, Mabrey começou na ala ao lado de Harris. DiJonai Carrington, que estava ausente no primeiro jogo de volta por motivos pessoais, e DeWanna Bonner saíram do banco pela primeira vez desde 2016 — sugestão da própria Bonner, disse White, porque tudo o que a veterana quer é encontrar as melhores combinações vencedoras.

“Nem sempre é perfeito”, disse Alyssa Thomas, “mas estamos todos trabalhando juntos porque, no final das contas, só queremos vencer”.

Essa escalação em particular, que encerrou o jogo na terça-feira, tem uma classificação líquida de mais de 24,9 em 21 minutos, mesmo quando White admitiu após o jogo: “Não sei se ainda gosto disso”. (Para referência, a escalação titular típica do Sun tem uma classificação líquida de mais de 10,1 na temporada.) Uma de suas preocupações ao longo da temporada tem sido o início lento de sua equipe e, na terça-feira, Connecticut estava perdendo para o Sparks por 20 a 17 no final do primeiro quarto.

Com os playoffs se aproximando no mês que vem e a classificação em disputa, a eficiência com que o Sun incorpora Mabrey em seu sistema e a eficiência com que ela joga em seu novo papel serão uma das histórias definidoras da WNBA. Aqui estão quatro outras jogadoras que também impactarão mais a segunda metade da temporada e a pressão de playoff de seu time.

Com uma sequência de oito derrotas e um recorde de 7-17 indo para a pausa olímpica, o Dream parecia decaído e eliminado. O roteiro mudou em agosto, no entanto, e Atlanta é sem dúvida o time mais quente agora, com vitórias sobre Connecticut, Seattle Storm e Phoenix Mercury. Os retornos de Canada e Rhyne Howard de lesão fizeram toda a diferença. Como a general de quadra que pode criar para si mesma e para os outros, enquanto tira um pouco da carga de Howard e Allisha Gray, Canada ajudou a impulsionar um ataque que, antes da pausa olímpica, estava em último lugar na liga com uma classificação ofensiva de 94,1. A escalação inicial pós-pausa, agora saudável, de Canada, Howard, Gray, Tina Charles e Naz Hillmon ostenta uma classificação ofensiva de 110,1 em três jogos. Sem mencionar a presença defensiva que Canada traz no perímetro como uma escolha de primeira equipe defensiva duas vezes.

Em seu primeiro ano com o Dream, o Canadá deve se sentir cada vez mais confortável jogando ao lado de suas novas companheiras de equipe, o que significa que o Dream pode estar prestes a garantir uma cobiçada vaga nos playoffs.

As Aces começaram a temporada 6-6 sem Gray, pois ela se recuperou de uma lesão no pé e estão 11-4 desde seu retorno; sua classificação líquida é a segunda melhor da liga nesses 15 jogos. E, ainda assim, Gray ainda está trabalhando para voltar ao seu jogo de elite habitual. Seus 7,4 pontos por jogo em 39,0% de arremessos (29,7% de 3) estão entre os mais baixos de sua carreira, enquanto sua proporção de assistências para turnovers de 2,0 está abaixo de suas marcas de 2022 e 2023 (2,65 e 2,88, respectivamente).

Las Vegas precisa jogar melhor na defesa (na quarta-feira, permitiu que o Minnesota Lynx arremessasse 59,4% da quadra). Mas este é um time que tem sido excessivamente dependente de seus quatro grandes, e para superar um time que joga tão bem quanto o New York Liberty — o maior obstáculo dos Aces para ganhar um terceiro título consecutivo — Gray precisará elevar seu jogo para mais perto de seus níveis de 2022 e 2023, e ressurgir como outra opção de pontuação eficiente. Este verão reforçou que Vegas está no seu melhor quando Gray está no seu melhor.

Desde que a WNBA voltou a jogar, a maior pontuadora da liga é talvez um nome inesperado: Kelsey Mitchell (27,5 pontos por jogo). Mas, dê um passo para trás e seus 20,3 pontos por jogo nos últimos 15 jogos estão empatados em sexto lugar na liga. Mitchell está arremessando a um notável aproveitamento de 50,2% (42,6% de 3) do campo.

Após uma lesão no tornozelo na pré-temporada, ela surgiu em ótima forma e melhorou sua química com Caitlin Clark conforme a temporada avançava. Como resultado, o Fever tem sido o segundo melhor time ofensivo da liga desde meados de junho. As defesas estão com as mãos ocupadas agora tentando marcar ambas as jogadoras na quadra de defesa ou na transição. Além disso, Aliyah Boston pode fazê-las pagar pouco.

Se Mitchell, Clark e Boston conseguirem continuar jogando nesse nível ofensivo e o Fever continuar melhorando na defesa, Indiana entrará nos playoffs como um time que ninguém quer enfrentar, um time capaz de uma virada na primeira rodada.

Os fãs que assistiram Williams quase derrotar o dinástico Team USA no mês passado nas finais olímpicas conseguiram o que esperavam: a antiga estrela da UConn está a caminho de volta para a WNBA, assinando com o Seattle Storm na terça-feira. Será sua terceira temporada com o time. Com a mudança, o Storm espera se consolidar como um concorrente ao campeonato que pode acompanhar times como Liberty, Sun, Lynx e Aces.

Williams não terá um papel tão grande quanto teve na França, onde liderou Les Bleues em minutos jogados, pontos, assistências e roubos de bola. Mas sua defesa se encaixará perfeitamente com a identidade deste time de Seattle, e seu dinamismo e jogo de criação podem impulsionar o ataque do Storm, que atualmente está em sétimo lugar na liga com uma classificação ofensiva de 101,5. Sua mera presença deve ajudar Seattle também, fornecendo profundidade adicional e muito necessária.

Outros jogos para assistir neste fim de semana

Ases de Las Vegas contra Minnesota Lynx

Sexta-feira, 21h30 ET, ION

O time visitante prevaleceu em cada jogo desta série da temporada, mais recentemente com Minnesota derrotando Las Vegas por 98-87 na quarta-feira. Os Aces, que perderam três dos últimos quatro jogos, esperam vingar a derrota com uma defesa mais disciplinada na revanche de sexta-feira no Target Center.

Sol de Connecticut no New York Liberty

Sábado, 19h00 horário do leste dos EUA

O Sun tem apenas uma vitória sobre o Liberty nas últimas duas temporadas (incluindo a pós-temporada), e apenas um time — o Chicago Sky, em maio — derrotou o New York no Barclays Center este ano. No entanto, o Liberty foi massacrado recentemente: Betnijah Laney-Hamilton ainda está fora de ação após passar por um procedimento no joelho em meados de julho, e Sabrina Ionescu perdeu dois jogos devido a problemas no pescoço. Esta pode ser a chance de Connecticut.

Febre de Indiana no Minnesota Lynx

Sábado, 20h ET, NBA TV

O grande fim de semana para o Lynx continua no sábado, quando eles recebem o crescente Fever, que garantiu vitórias sobre dois times .500, o Mercury e o Storm, após retornar do intervalo. Após o jogo, Minnesota aposentará a lendária camisa número 23 de Maya Moore — a quinta camisa aposentada pela franquia.