Cinco negociações da WNBA que queremos ver antes do prazo de 2024

Ao contrário de sua contraparte na NBA, o prazo de negociação da WNBA geralmente passa silenciosamente porque o teto salarial rígido da liga dificulta a construção de acordos viáveis ​​durante a temporada. Já 2024 é um caso atípico, com o Connecticut Sun se preparando para os playoffs adicionando a armadora Marina Mabrey como parte de uma troca de três jogadoras com o Chicago Sky no mês passado.

Como várias equipes têm espaço extra no teto salarial nesta temporada, poderemos ver mais negociações importantes antes do prazo final de 20 de agosto, que cai cinco dias após o reinício do calendário da WNBA após as Olimpíadas.

Com os principais times da liga não parecendo tão dominantes quanto na temporada passada, quando o Las Vegas Aces e o New York Liberty se enfrentaram na final da Commissioner’s Cup e nas finais da WNBA, há uma oportunidade para outros times seguirem o exemplo de Connecticut em busca de uma boa classificação nos playoffs ou simplesmente se posicionarem melhor para o resto da temporada e além.

Aqui estão cinco acordos — alguns maiores que outros — que gostaríamos de ver acontecer antes do prazo final.

NaLyssa Smith, que foi a segunda escolha do draft da WNBA em 2022, é uma escolha complicada em Indiana agora, já que seu volume de pontuação não é mais tão útil para a Fever com Caitlin Clark e Aliyah Boston liderando o ataque. Emilee Chinn/Getty Images

Febre de remodelação em torno de Clark

Indiana Fever recebe: a guarda Brittney Sykes, a atacante Myisha Hines-Allen, escolha de segunda rodada de 2026

Washington Mystics recebe: Atacantes Katie Lou Samuelson e NaLyssa Smith, pivô Victaria Saxton, escolha de primeira rodada de 2026

Mais de meia temporada na era Caitlin Clark, Indiana tem uma ideia melhor de como construir em torno de Clark e da colega número 1 Aliyah Boston. O espaçamento da quadra e a tomada de decisão rápida são importantes para acompanhar Clark e abrir as coisas para Boston.

Isso fez de Smith, a escolha nº 2 em 2022, um ajuste um tanto complicado. A melhor habilidade de Smith, pontuação de volume, não é mais tão útil para o Fever com Clark e Boston liderando o ataque. Seus 11,6 pontos por jogo são o menor da carreira. E as limitações defensivas de Smith fizeram com que o técnico do Indiana, Christie Sides, a rebaixasse brevemente da escalação titular.

Como resultado, agora pode ser o momento de utilizar o valor comercial de Smith para reestruturar em torno de Clark e Boston. Samuelson, a grande adição do Fever na última vencedora da agência livre, tem uma média de apenas 5,4 pontos por jogo após dar à luz e não é o tipo de defensora de ponta que Indiana precisa ao lado de Clark. Entra Sykes, uma das melhores defensoras da liga, que também se encaixaria bem ofensivamente se os 35% de arremessos de 3 pontos da temporada passada fossem legítimos.

Embora Sykes — que está de volta aos treinos, tendo jogado apenas três partidas até agora nesta temporada por causa de lesões — e Hines-Allen ajudem o Fever no resto do caminho, esse acordo é realmente para 2025. Sykes tem um contrato de US$ 195.000, pouco mais do que os US$ 180.250 que Samuelson deve ganhar (todos os valores salariais são dados do HerHoopStats.com) e é uma adição melhor do que Indiana poderia esperar realisticamente na agência livre.

Com Sykes e um ano de desenvolvimento de Boston e Clark, o Fever poderia esperar enviar a Washington uma escolha na segunda metade da primeira rodada, enquanto recebe uma escolha perto do topo da segunda rodada em troca. Essa ainda é uma boa troca para os Mystics. Sykes não é mais tão valiosa para um time de Washington em reconstrução como quando ela assinou lá na agência livre antes da temporada passada, e Smith teria mais oportunidades ofensivas com os Mystics.

A atacante do Sparks, Azura Stevens, pode encontrar um lugar melhor em Seattle ou até mesmo em Las Vegas. Kirby Lee-USA TODAY Esportes

Tempestade adiciona Stevens

Seattle Storm recebe: Atacante Azura Stevens

Los Angeles Sparks recebe: Atacante Victoria Vivians, pivô Mercedes Russell, escolha de primeira rodada de 2025

Stevens retornou pouco antes do intervalo olímpico de uma lesão no braço sofrida enquanto jogava na China, que exigiu cirurgia na offseason. Considere-a a melhor contratação tradicional disponível antes do prazo de negociação. Stevens está na última temporada de um contrato de dois anos com o Sparks, que certamente adoraria acumular mais escolhas de draft como parte de uma reconstrução centrada em torno das escolhas da loteria de 2024 Cameron Brink e Rickea Jackson.

A última vez que Stevens jogou como reserva, ela terminou em segundo lugar na votação de Sexta Jogadora do Ano em 2022 com o Chicago Sky. Esse tipo de jogo seria uma grande atualização para a segunda unidade do Storm. Seattle superou os oponentes em 13,7 pontos por 100 posses com as titulares Ezi Magbegor e Nneka Ogwumike na quadra juntas nesta temporada, de acordo com o WNBA Advanced Stats, mas está com menos-29 nos 84 minutos em que nenhuma delas jogou.

A disposição de Seattle em negociar pode depender da contratação de Gabby Williams pelo Storm, que levou a França à medalha de prata nos Jogos de Paris. Jean Catuffe/Getty Images

Esse acordo pareceria particularmente forte se o Storm também pudesse recontratar a atacante Gabby Williams como uma agente livre irrestrita depois que ela representou a França nas Olimpíadas, o que tornaria Vivians — que começou os primeiros 15 jogos da temporada antes de dar lugar à promissora Jordan Horston — dispensável.

Valeria a pena Seattle abrir mão de outra escolha de primeira rodada depois de negociar a usada em Jackson para Los Angeles no inverno passado? Possivelmente sim, se o Storm acreditar que isso pode fazer a diferença na batalha pela terceira vaga. Seattle está atualmente empatada em terceiro na classificação da WNBA com o Minnesota Lynx, ambos meio jogo acima dos Aces. Terminar em terceiro daria ao Storm um caminho realista para as finais da WNBA nesta temporada. Mas Seattle não é o único candidato que poderia usar Stevens.

Ases carregam

Las Vegas Aces recebe: Atacante Azura Stevens

Los Angeles Sparks recebe: Atacante Kierstan Bell, pivô Megan Gustafson, escolha de primeira rodada de 2026

E se os Aces, atualmente com quase US$ 40.000 em espaço no teto salarial após a aposentadoria de Candace Parker na pré-temporada, fizerem uma jogada por Stevens? Las Vegas não pode oferecer sua escolha de primeira rodada de 2025, que foi rescindida como parte da punição dos Aces quando a WNBA encontrou benefícios inadmissíveis dados à atacante Dearica Hamby, agora com Los Angeles. Então, os Sparks teriam que esperar até 2026, embora esta versão da negociação ocupe menos do espaço restante do teto salarial.

Tendo jogado com Parker em Chicago, Stevens poderia desempenhar um papel semelhante em Las Vegas em várias posições de frontcourt, aumentando a profundidade dos Aces. Ela daria a eles uma opção de stretch-5 mais legítima do que o titular Kiah Stokes. Na verdade, Stevens já fez mais cestas de 3 pontos em quatro jogos nesta temporada (8) do que Stokes em 23 jogos (5). Esse elemento foi um dos principais motivos pelos quais Las Vegas foi tão dominante quando Parker estava saudável no primeiro semestre de 2023.

Uma complicação potencial para um acordo: os Aces estão novamente sendo investigados por benefícios inadmissíveis, desta vez em relação aos acordos de patrocínio que suas jogadoras assinaram com a autoridade de turismo da cidade. A comissária da WNBA Cathy Engelbert disse no WNBA All-Star Game do mês passado que a investigação está em andamento, o que pode resultar em Las Vegas perdendo outra escolha de primeira rodada e não tendo para negociar.

Rachel Banham, parte de uma negociação no mês passado que a transferiu de Connecticut para Chicago, pode ser mais valiosa para um time que precisa de seus arremessos. David Becker/NBAE via Getty Images

Banham se move novamente

Atlanta Dream recebe: Guarda Rachel Banham

Chicago Sky recebe: Atacantes Laeticia Amihere e Lorela Cubaj

A veterana atiradora Banham, que fez 31 anos no mês passado, não se encaixa muito bem em um time jovem de Chicago depois de ter sido adquirida de Connecticut como parte do acordo de Mabrey. Então, vamos redirecioná-la para um time que precisa muito de arremessadores. Atlanta está em 11º lugar na WNBA tanto em cestas de 3 (à frente apenas da Sky) quanto em porcentagem (à frente da Storm).

Como o Dream deve sua escolha de primeira rodada ao Mystics datando de sua troca por Allisha Gray, Atlanta tem urgência em compensar uma lacuna de três jogos na classificação sobre Chicago para a oitava e última vaga no playoff. Com o Dream recuperando Jordin Canada e Rhyne Howard saudáveis, eles estão prontos para terminar fortes, e Banham daria outro impulso — enquanto enfraqueceria o Sky, que já trocou Mabrey.

Para Chicago, o benefício é sair do salário protegido de US$ 95.000 de Banham para 2025. Essa é uma pequena complicação do ponto de vista de Atlanta. Embora Banham não esteja ganhando muito mais do que o mínimo, adicioná-la daria ao Dream apenas dois contratos protegidos disponíveis na agência livre de 2025.

Odyssey Sims tem feito a diferença para Dallas desde que assinou um contrato de carência salarial em 25 de junho, depois que Maddy Siegrist, do Wings, foi vítima de uma fratura no dedo. Michael Gonzales/NBAE via Getty Images

Asas abrem espaço para Sims

Los Angeles Sparks recebe: Atacante Lou Lopez Senechal, escolha de segunda rodada de 2026

Dallas Wings obtém: escolha da terceira rodada de 2026

Talvez nenhum time tenha mais probabilidade de fazer uma troca na próxima semana do que os Wings, que deram muitos minutos para marcar Odyssey Sims e ala Monique Billings em contratos difíceis. Com Satou Sabally já de volta saudável nas Olimpíadas e Maddy Siegrist voltando de uma cirurgia no dedo, Dallas pode não ser mais elegível para vagas difíceis em breve.

Embora o retorno de Sabally e Siegrist reduzisse a necessidade de Billings, Sims tem sido simplesmente uma das melhores opções de guarda dos Wings, com média de 33,9 minutos, 17,2 pontos e 5,6 assistências desde que voltou a Dallas. Os Wings poderiam abrir espaço para ela no elenco completo negociando Senechal, que jogou menos minutos (98) do que Sims (305) enquanto estava ativa durante toda a temporada.

Do ponto de vista de LA, isso é essencialmente comprar no draft de 2026 usando o espaço salarial do time.