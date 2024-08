Cinco rodadas — Próximos passos para Nurmagomedov-Sandhagen, Diaz e Mokaev

O evento do UFC em Abu Dhabi no sábado, na ABC, foi um pouco ofuscado pelas festividades do último fim de semana em Manchester, que contou com duas lutas de título no UFC 304.

É hora de dar a ele o foco que ele merece, já que o evento principal de cinco rounds no peso galo entre Cory Sandhagen e Umar Nurmagomedov é legitimamente um dos melhores confrontos do calendário atualmente.

Nesta edição do Five Rounds, vamos explorar alguns dos tópicos mais importantes do card e alguns outros itens do mundo do MMA.

1. Uma luta de desafiante número 1 em que você pode acreditar

Umar Nurmagomedov está prestes a lutar pelo título, mas seu confronto com Cory Sandhagen será seu maior teste até agora. Chris Unger/Getty Images

É bom ter um confronto genuíno de desafiante nº 1. Idealmente, isso seria a norma. Pegue os dois principais não campeões de uma divisão, faça-os lutar, e o vencedor desafia o cinturão. Claro, na prática, nem sempre funciona assim. O momento é crucial e, às vezes, o valor do nome e o momento são cruciais. É difícil garantir uma chance pelo título em um esporte em constante e caótico movimento.

Mas essa é a verdadeira. O CEO do UFC, Dana White, fez a rara jogada de chamá-la assim, e Nurmagomedov revelou que lhe disseram explicitamente que uma vitória lhe daria uma chance pelo título. O UFC teria tido essa como uma luta de desafiante nº 1 um ano atrás, quando deveria acontecer em Nashville antes de Nurmagomedov se machucar.

O UFC teve problemas para reservar oponentes de Nurmagomedov durante sua corrida de três anos. Chegou a um ponto em que o UFC simplesmente o elevou a Sandhagen, um ex-desafiante ao título interino e cinco vezes headliner, que lhe disse que a única coisa que ele queria era qualquer luta que lhe desse a próxima chance pelo título. O vencedor disso lutará contra o vencedor de Sean O’Malley x Merab Dvalishvili em setembro, e isso é revigorante de saber.

2. Ganhe ou perca, você provavelmente verá Tony Ferguson novamente

O ex-campeão interino dos leves do UFC Tony Ferguson perdeu sete lutas seguidas. Foto de Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Indo para o sábado, Ferguson respondeu a tantas perguntas sobre aposentadoria quanto sobre a luta em si. Não surpreendentemente, ele está inflexível de que esta não será sua luta final, embora White tenha dito que espera que seja.

Ferguson admitiu que precisa fazer algumas “m— extraordinárias” para manter sua vaga no plantel. Ele perdeu sete seguidas. O UFC o cortaria se ele perdesse outra no sábado? A menos que seja uma derrota devastadora, acho que não. White encorajará um lutador a se aposentar, mas ele não está ansioso para cortá-los se eles não o fizerem. Isso levanta uma grande questão, no entanto, de quantas vezes podemos fazer isso indo para uma luta de Ferguson. Tem sido o tópico principal de suas lutas desde maio de 2021.

Indo para cada luta, Ferguson teve uma explicação para o que seria diferente. Ela assumiu temas de retornar às suas rotinas ou aprender a ser treinado novamente. Ela até assumiu a forma de ter o aposentado Navy SEAL e atleta de resistência David Goggins em seu canto. Desta vez, as coisas serão diferentes porque ele lutou 120 rounds antes de uma próxima luta pela primeira vez em anos.

Ferguson nunca vai ficar sem essas bolas de esperança de que a próxima será diferente. Então, mesmo que eu não ache que essa seja a que o UFC terá que decidir sobre ele além dessa luta, esse dia chegará.

3. Mas você provavelmente não verá Nick Diaz

Por que Chael não acha que os irmãos Diaz acabaram no UFC Chael Sonnen e Daniel Cormier discutem se Nate e Nick Diaz estão fora do UFC após a luta de Nick ter sido cancelada.

Foi chocante quando o UFC anunciou no começo deste ano que Diaz, de 40 anos, lutaria contra Vicente Luque em sua primeira aparição em três anos. Foi menos chocante quando o UFC anunciou mais tarde que a luta estava cancelada, supostamente devido a dificuldades de viagem do lado de Diaz.

A última postagem de Diaz no Instagram foi em 29 de maio, quando a luta foi anunciada. Ele não foi ouvido publicamente desde então. Luque disse que esperava que a luta fosse remarcada, mas White admitiu no último fim de semana que não estava confiante de que Diaz lutaria em 2024.

Nada substancial foi relatado sobre a situação de Diaz. Neste ponto, qualquer fã “verdadeiro” de Diaz deveria estar torcendo por sua saúde física, mental e emocional — em vez de uma volta por cima. A última vez que ele lutou foi em 2021, e em uma entrevista franca pré-luta com a ESPN, ele basicamente disse que estava com medo.

“Eu me sinto confiante? Nunca me sinto”, disse Diaz durante a conversa. “Nunca me senti. Sempre sinto que vou ser destruído lá fora. Em todas as lutas que já fiz.”

Ele deveria começar os preparativos no Texas e depois mudar o acampamento para a Califórnia, mas parece que eles nunca atingiram o nível necessário no topo do esporte.

Não acredito que teremos outro Nick Diaz em um anúncio de luta do UFC, e isso não é necessariamente ruim. Houve alguns capítulos infelizes nas últimas partes de sua carreira. Não precisamos acrescentar isso enviando-o para uma luta contra um oponente ranqueado quando ele é um lutador essencialmente aposentado.

4. Próximas opções de Muhammad Mokaev

Será que Muhammad Mokaev ficará sem um lugar para promover o esporte agora que seu contrato com o UFC expirou? Esportes do USA Today

A decisão do UFC de não recontratar Mokaev, que venceu sete lutas consecutivas no octógono, foi uma das maiores notícias do UFC 305.

Houve casos em que White mudou de ideia após descartar publicamente um atleta. Esta não parece uma dessas vezes. Você pode até sentir essa realidade na linha do tempo de Mokaev nas redes sociais. Ele passou de pedir desculpas a brincar sobre a situação e a postar na quinta-feira sobre seguir em frente.

Mokaev sugeriu que a divisão foi devido ao seu estilo pesado de luta livre, mas White disse que era “muito mais do que isso”. White disse que a PFL teria um peso-mosca invicto, mas ele pode estar errado sobre isso. A PFL não está em posição de ter muito interesse natural em um lutador de 125 libras, quando sua menor categoria de peso masculino é 145. Mokaev eventualmente encontrará algo, mas acho que será algo diferente do UFC ou da PFL.

5. Quem será a atração principal do UFC 307 em Salt Lake City?

O ex-campeão peso meio-médio do UFC Kamaru Usman pode retornar ao octógono no UFC 307? Ed Mulholland-USA TODAY Esportes

O calendário de outono do UFC está se encaixando, em sua maioria, como esperado. Após a inacreditável vitória de Max Holloway no BMF sobre Justin Gaethje no UFC 300, o UFC teve várias discussões sobre quando e onde fazer sua luta pelo título contra Ilia Topuria. O UFC 306 no Sphere e o UFC 307 em Salt Lake City foram cada um mais ou menos marcados em um ponto, mas agora essa luta provavelmente está indo para o UFC 308 em Abu Dhabi, depois que o campeão peso leve Islam Makhachev lançou a primeira bola curva com uma lesão persistente na mão.

Com O’Malley e Dvalishvili no evento principal do UFC 306, o adiamento de Topuria x Holloway para o UFC 308 em 26 de outubro deixa muito espaço no card do UFC 307. Uma luta pelo título peso galo feminino entre Raquel Pennington e Julianna Peña provavelmente vai cair nesse card, mas o UFC precisará cercar essa luta pelo título com mais valor de nome.

Eu não ficaria surpreso se o UFC entrasse em um “modo criativo” para esse evento. Eles adicionaram uma luta BMF para reforçar o card de Salt Lake City em 2023. Eles considerariam uma luta pelo título interino, sem um cronograma real de recuperação para Makhachev? Eles encontrarão um oponente para um nome que não vemos há algum tempo, como Kamaru Usman ou Michael Chandler? Está se moldando para ser um desses cards que não tem um evento principal óbvio, o que leva à curiosidade sobre como eles vão se organizar.