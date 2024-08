CJI Live Blog: Craig Jones vs. Gabi Garcia

Este é o blog ao vivo da superluta entre Craig Jones e Gabi Garcia no Craig Jones Invitational, no sábado, no Thomas and Mack Center em Las Vegas, Nevada.

Campeão mundial da IBJJF e duas vezes medalhista de prata do ADCC, Jones é um dos rostos do grappling competitivo hoje. No entanto, uma disputa centrada na divisão de receitas no ADCC levou Jones a encontrar investidores e começar seu próprio evento para convidados, e enquanto a principal atração para muitos são os dois torneios de US$ 1 milhão, a luta de grappling intergênero contra Garcia também atraiu muita atenção.

Uma das lutadoras de luta livre mais talentosas de todos os tempos, Garcia flertou com a ideia de vários confrontos intergêneros antes, mas finalmente se comprometeu com este em grande parte por causa de seu respeito por Jones e os incentivos financeiros. Se Garcia conseguir derrotar Jones, será a pena no topo de sua carreira já no Hall da Fama.

Confira o blog ao vivo de Craig Jones x Gabi Garcia abaixo.

Pré-luta: Caso você tenha perdido, Ffion Davies acabou de dar uma merced em Mackenzie Dern com autoridade. Foi incrível.

Isso pode ser igualmente impressionante? Estamos prestes a descobrir. Certamente será algo, só não tenho certeza do que. Superluta nº 2 chegando.

Rodada 1:

Rodada 2:

Rodada 3: