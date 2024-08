CJI, resultados do dia 1: Kade Ruotolo x Andrew Tackett, outras semifinais definidas

O Craig Jones Invitational apresentou alguns resultados excelentes e viradas surpreendentes em sua edição inaugural na sexta-feira à noite em Las Vegas, preparando o cenário para as partidas semifinais de sábado na disputa por dois cheques de US$ 1 milhão no Thomas and Mack Center em Las Vegas.

As semifinais acima de 80 kg terão Nicky Rod vs. Adam Bradley e Inacio Santos vs. Fellipe Andrew, e estão programadas para começar às 20h ET. As semifinais abaixo de 80 kg terão Levi Jones-Leary vs. Lucas Barbosa e Kade Ruotolo vs. Andrew Tackett.

Os grapplers mais pesados ​​foram os primeiros a entrar na arena para competir na divisão acima de 80 kg, e Nicky Rod foi a estrela do campo com um par de mata-leão contra Max Gimenis e Owen Livesey. Seu oponente na semifinal será Adam Bradley, que conquistou a vaga após decisões divididas consecutivas contra Kyle Boehm e Pat Downey.

Inacio Santos e Fellipe Andrew conquistaram o outro lado da chave com vitórias suadas.

A primeira vitória de Santos foi uma decisão dividida contra Pedro Alex, e ele a seguiu contra uma das surpresas da noite. Lucas Kanard havia chocado o mundo do jiu-jitsu mais cedo naquela noite com um final de 70 segundos contra o tetracampeão mundial da IBJJF Victor Hugo, mas não teve resposta para a pressão de Santos da posição superior, perdendo por decisão.

Andrew mostrou uma guarda agressiva contra o três vezes NCAA All-American Daniel Kerkvliet, lutando de forma inteligente para vencer uma decisão e avançar para as quartas de final e enfrentar o peso pesado brasileiro João Gabriel Rocha. Um Rocha sangrento deu trabalho para ele, mas os múltiplos ataques de Andrew por baixo lhe renderam a vitória por decisão unânime.

Tye Ruotolo teve um ótimo começo na categoria até 80 kg, finalizando o lutador Jason Nolf com uma chave de joelho no terceiro round após uma disputa eletrizante, e Levi Jones-Leary foi o próximo a entrar no tatame para finalizar Roberto Jimenez rapidamente com uma chave de calcanhar interna.

Ruotolo venceu Jones-Leary duas vezes em 2022, mas teve dificuldades com sua guarda dessa vez na partida das quartas de final. Jones-Leary mirou no calcanhar durante toda a partida e não conseguiu finalizar, mas fez o suficiente para vencer por decisão unânime e avançar para a partida semifinal contra Lucas Barbosa.

Barbosa iniciou sua jornada no CJI com uma vitória sem brilho por decisão sobre Kenta Iwamoto e estava no placar com menos de 90 segundos restantes no relógio contra Jozef Chen antes de saltar para uma finalização brutal com uma joelhada que forçou Chen a bater.

O irmão de Tye Ruotolo, Kade Ruotolo, fez o trabalho do outro lado da chave, aplicando uma chave de tornozelo reta feia com segundos restantes no round de abertura de sua primeira luta para derrotar o também medalhista de ouro do ADCC Matheus Diniz. O campeão de grappling do ONE então dominou Tommy Langaker na luta das quartas de final, marcando sua terceira vitória por decisão sobre Langaker nos últimos 14 meses.

Ruotolo enfrentará Andrew Tackett na disputa semifinal após o jovem americano exibir um estilo de luta emocionante em lutas divertidas contra Nicky Ryan e Eoghan O’Flanagan, vencendo ambas as lutas por decisão. Assim como Kade, Andrew avança para a semifinal para manter o nome da família na disputa por um prêmio de US$ 1 milhão após seu irmão perder na divisão acima de 80 kg.

A ação continuará no sábado com as lutas semifinais em ambas as divisões, além de duas superlutas com a lenda do jiu-jitsu Gabi Garcia enfrentando o líder do CJI Craig Jones, e a estrela do UFC Mackenzie Dern lutando contra o também campeão mundial do ADCC e da IBJJF Ffion Davies.

Clique aqui para ver os resultados completos do 1º dia do Craig Jones Invitational.