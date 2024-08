Clark e Reese farão parte do elenco de basquete do time dos EUA em 2028?

Depois de ganhar a oitava medalha de ouro olímpica consecutiva no domingo, o time de basquete feminino dos EUA pode dizer mais uma vez: “Missão cumprida”. As jogadoras e treinadoras não estão pensando nas Olimpíadas de 2028 agora, depois de escapar da França por 67-66. Mas é tentador olhar quatro anos no futuro para ver quais jogadoras podem fazer parte da lista dos EUA para os Jogos de Los Angeles de 2028.

As atuais estreantes da WNBA, Caitlin Clark, do Indiana Fever, e Angel Reese, do Chicago Sky, estarão no Time EUA então? A companheira de equipe de Clark no Fever, Aliyah Boston? E as estreantes universitárias, como JuJu Watkins, da USC, Paige Bueckers, da UConn, ou Hannah Hidalgo, da Notre Dame, entre outras?

Muita coisa pode acontecer em quatro anos, tanto positiva (desenvolvimento do jogador) quanto negativa (lesões). A composição do comitê de seleção impacta as escolhas do elenco olímpico, assim como os treinadores principais, que não constroem o elenco, mas oferecem informações sobre o que eles acham que o time precisa de jogo em quadra e química.

O comprometimento individual das jogadoras e a história com a USA Basketball — que continua a ter de longe o grupo mais talentoso de candidatas para escolher — também é um fator. As jogadoras de elite do lado feminino continuam altamente motivadas a jogar nas Olimpíadas.

Quais jogadoras do time de 2024 podem não ser atletas olímpicas em 2028, abrindo caminho para algumas novatas? Com ​​seu sexto ouro olímpico, Diana Taurasi, de 42 anos, provavelmente concluiu sua carreira na seleção nacional após um notável período de duas décadas.

A companheira de equipe de Taurasi no Phoenix Mercury, Brittney Griner, terá 37 anos quando os Jogos de Los Angeles acontecerem de 14 a 30 de julho de 2028. A ala do Connecticut Sun, Alyssa Thomas, terá 36, e a armadora do Las Vegas Aces, Chelsea Gray, 35.

A armadora do Seattle Storm, Jewell Loyd, terá 34 anos. A ala do New York Liberty, Breanna Stewart, a ala/armadora do Mercury, Kahleah Copper, e a ala do Las Vegas, Kelsey Plum, terão 33 anos.

Jogadores em todos os esportes estão tendo carreiras mais longas agora, por uma variedade de razões. Taurasi, que faz 46 anos um mês antes dos Jogos de Los Angeles, é o único atleta olímpico de 2024 que parece quase certo que envelhecerá até 2028.

A experiência sempre foi vista como um grande ponto positivo para a equipe dos EUA, mas também é necessário incorporar alguns destaques promissores. As decisões de pessoal para 2028 podem ser ainda mais difíceis do que o normal, já que as Olimpíadas de Verão retornam aos Estados Unidos pela primeira vez desde que a atual sequência de medalhas de ouro da equipe nacional começou em Atlanta em 1996.

Projetamos quais jogadores podem estar no time de 2028 e estamos assumindo alguns riscos potenciais que a USA Basketball pode não assumir: escolher seis novatos olímpicos. (Poste os jogadores listados primeiro, seguidos pelos armadores.)

Idade para as Olimpíadas de 2028: 31

Experiência olímpica anterior: 2020, 2024

Wilson é favorita para ganhar seu terceiro prêmio de MVP da WNBA nesta temporada, e seu desempenho em Paris tem sido mais do mesmo. Ela liderou as mulheres dos EUA em pontuação (18,7 PPG), rebotes (10,2 RPG) e bloqueios (2,7 BPG), e empatou na liderança em roubos de bola (1,5). O aniversário de Wilson é no início de agosto, então ela estará perto dos 32 anos para as Olimpíadas de 2028, mas provavelmente ainda está no auge.

Breanna Stewart, F, Nova York Liberty

Idade para as Olimpíadas de 2028: 33

Experiência olímpica anterior: 2016, 2020, 2024

Assim como Wilson, Stewart comemora seu aniversário em agosto; ela estará a um mês de completar 34 anos nas próximas Olimpíadas. Mas ela ainda deve ser uma jogadora de elite e a americana com mais experiência olímpica. Junto com Wilson, ela tem sido a principal ameaça ofensiva do Time EUA (16,3 PPG) em Paris e também está em terceiro em rebotes (5,3 RPG) e bloqueios (1,7 BPG).

Idade para as Olimpíadas de 2028: 31

Experiência olímpica anterior: 2020, 2024

Collier não foi uma grande pontuadora em Paris (6,7 PPG), mas essa não era sua função principal. Ela sabe como carregar um time na pontuação, como provou com o Lynx, mas também não teve problemas para se ajustar ao que o Time EUA precisava. Collier foi a segunda em rebotes (6,5) para as mulheres dos EUA e jogou a terceira maior quantidade de minutos em Paris, atrás de Wilson e Stewart.

Aliyah Boston, C, febre de Indiana

Idade para as Olimpíadas de 2028: 26

Experiência olímpica anterior: nenhum

Boston passou um tempo com a seleção dos EUA em campos de treinamento e parece provável que esteja na equipe da Copa do Mundo FIBA ​​de 2026, o que lhe dará preparação olímpica. A Novata do Ano da WNBA de 2023 e quatro vezes vencedora do Prêmio Lisa Leslie de melhor pivô universitário, Boston deve estar no auge de sua carreira até os Jogos de Los Angeles.

Idade para as Olimpíadas de 2028: 26

Experiência olímpica anterior: nenhum

Brink entrou para o time 3×3 dos EUA para os Jogos de Paris, mas sofreu uma lesão no joelho que encerrou sua temporada no jogo dos Sparks em 18 de junho. Isso limitou sua temporada de estreia a 15 jogos e custou sua experiência olímpica. Mas, desde que Brink retorne com sucesso, ela estará no auge em 2028 e se projeta como uma boa candidata para o time 5 contra 5 com sua versatilidade ofensiva e defensiva.

Angel Reese, F, Céu de Chicago

Idade para as Olimpíadas de 2028: 26

Experiência olímpica anterior: nenhuma

Pode ser que Brink ou Reese façam parte do time em 2028, mas não ambos. O USA Basketball pode ficar mais confortável com mais um veterano — seja um verdadeiro poste (se, por exemplo, Griner ainda estiver forte) ou um jogador de ala (como Copper). Como novata, o rebote tem sido o maior ponto forte de Reese — e é um ponto forte de elite. Seu jogo provavelmente será mais completo em 2028, e seu motor e competitividade também devem ser grandes trunfos.

Idade para as Olimpíadas de 2028: 30

Experiência olímpica anterior: 2020 (3×3), 2024

Nos Jogos de Tóquio, Young foi uma substituta tardia de Katie Lou Samuelson no time 3×3 e se encaixou perfeitamente naquele time, ganhando o ouro. Este ano, ela estava no time 5 contra 5 e foi elevada à escalação inicial durante os Jogos de Paris. Com 9,5 PPG, ela foi a terceira maior pontuadora do Time EUA. Ela também é uma defensora excepcional e versátil.

Kelsey Plum, G, Las Vegas Aces

Idade para as Olimpíadas de 2028: 33

Experiência olímpica anterior: 2020 (3×3), 2024

Como foi o caso este ano, há tantos bons guardas — veteranos e jovens — que o comitê de seleção enfrentará escolhas difíceis. Ele optará por ter três guardas com experiência olímpica anterior de 5 contra 5 e três sem, como estamos sugerindo aqui? A mais velha das guardas em nossa lista de 2028, Plum poderia ser deixada de fora para uma jogadora mais jovem. Mas a habilidade de Plum de pontuar de várias maneiras, sua experiência e sua conexão com os companheiros de longa data do Aces, Wilson e Young, são todos grandes ativos.

Idade para as Olimpíadas de 2028: 30

Experiência olímpica anterior: 2024

Ionescu e Young, com 26 anos, eram as jogadoras mais jovens no elenco dos EUA de 2024. Enquanto Young parece uma certeza para 2028, não é tão certo para nenhuma das outras guardas olímpicas de 2024. Dito isso, a experiência importa, o que é a favor de Ionescu, assim como sua habilidade de jogar em qualquer posição de guarda igualmente bem e ser outra grande ameaça por trás do arco.

Caitlin Clark, G, febre de Indiana

Idade para as Olimpíadas de 2028: 26

Experiência olímpica anterior: nenhum

A omissão de Clark do time de 2024 tem sido um assunto de muito debate. Seus fãs queriam vê-la em Paris. Seu jogo amadureceu em um ritmo tão rápido que ela não estaria deslocada como uma jovem estrela aprendendo com os veteranos do Team USA. Mas a treinadora Cheryl Reeve não queria uma novata da WNBA neste elenco, e Clark provavelmente não teria recebido muito tempo de jogo. O descanso que Clark conseguiu deve ajudá-la durante o restante de sua temporada de novata. Tudo indica que Clark estará em Los Angeles em 2028.

Idade para as Olimpíadas de 2028: 26

Experiência olímpica anterior: nenhum

A questão pode ser se a USA Basketball está disposta a ir com três atletas olímpicos estreantes na guarda em Clark, Bueckers e Watkins. Dependendo de quão bem os veteranos ainda estão jogando, o impasse na guarda será tão desafiador de navegar em quatro anos quanto foi neste verão. Saberemos muito mais depois que Bueckers se tornar profissional; ela pode fazer um caso inegável para si mesma para 2028. Sua versatilidade na guarda, capacidade de pontuação e defesa são todas vantagens.

Idade para as Olimpíadas de 2028: 23

Experiência olímpica anterior: nenhum

Watkins fará 23 anos no dia seguinte ao início dos Jogos de Los Angeles e projeta estar em sua segunda temporada na WNBA. Ela foi candidata a jogadora universitária nacional do ano como caloura na temporada passada e é uma das estrelas mais empolgantes do basquete da NCAA. As mulheres dos EUA não tinham ninguém com menos de 25 anos no time olímpico de 2024, mas Watkins pode ser a mais jovem no próximo time olímpico. E enquanto a USA Basketball pareceu descartar a ideia de acomodar o marketing este ano — agindo como se a imensa torcida de Clark não fosse importante — reconhecer o quão grande poderia ser ter a também muito popular Watkins jogando suas primeiras Olimpíadas em sua cidade natal deveria ser óbvio.

Também considerado

Idade para as Olimpíadas de 2028: 28

Experiência olímpica anterior: 2024 (3×3)

Howard, a Novata do Ano da WNBA de 2022, ganhou o bronze no 3×3 em Paris. Ela pode seguir os caminhos de Young e Plum, indo do time 3×3 em uma Olimpíada para 5 contra 5 na próxima. Ou talvez ela continue no 3×3. O tamanho e a força de Howard como guarda, mais quatro anos de experiência expandindo seu jogo, podem torná-la um recurso valioso e versátil para qualquer time em 2028.

Treinador principal

Não é inédito ter o mesmo treinador por mais de um ciclo olímpico: Geno Auriemma, da UConn, guiou o Team USA em 2012 e 2016. Então Reeve pode voltar em 2028, mas olhando para a história geral do USA Basketball, parece menos provável que ela retorne. Os principais candidatos para 2028? Duas das atuais assistentes do Team USA de Reeve podem estar na mistura. Kara Lawson, da Duke, foi medalhista de ouro olímpica como jogadora do Team USA em 2008 e foi treinadora do time vencedor do ouro olímpico 3×3 em Tóquio. Curt Miller, do Los Angeles Sparks, também tem uma extensa história de treinamento com o USA Basketball e como treinador principal da faculdade e da WNBA.