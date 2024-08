Clark estabelece recorde, Mitchell marca mais de 20 novamente para liderar o Fever

Caitlin Clark, de Indiana, quebrou o recorde de novatos da WNBA para cestas de 3 pontos em uma temporada, e sua companheira de equipe Kelsey Mitchell se tornou a primeira jogadora do Fever a marcar mais de 20 pontos em cinco jogos seguidos. Isso somou uma vitória de 84-80 sobre Connecticut na quarta-feira à noite em Indianápolis, que encerrou a sequência de 11 derrotas do Fever para o Sun.

O Fever foi para 15-16 depois de começar a temporada com 1-8. Seu recorde de 12-6 desde 10 de junho é a terceira melhor marca na WNBA nesse período, atrás apenas de Nova York e Minnesota.

Indiana está se aproximando de conseguir sua primeira vaga nos playoffs desde 2016, quando terminou 17-17. A WNBA mudou para uma temporada de 40 jogos no ano passado.

O Sun caiu para 22-8 depois de perder para Indiana pela primeira vez desde 3 de julho de 2021.

Escolhas do editor 2 Relacionados

“A maturidade e a resistência que meus jogadores mostraram hoje à noite foram simplesmente incríveis”, disse o treinador do Fever, Christie Sides. “Estamos vendo-os crescer, de onde começamos até onde estamos agora. Connecticut é um time incrível. Estou muito orgulhoso desses jogadores.”

Mitchell, a escolha número 2 do draft em 2018, teve 23 pontos. Ela marcou 128 em seus últimos cinco jogos, enquanto Indiana foi 4-1.

Clark teve 19 pontos, 5 assistências e 5 rebotes para se tornar a primeira jogadora da WNBA a ter seis jogos consecutivos de 15-5-5. Foi seu 10º jogo consecutivo com pelo menos 15 pontos e 5 assistências, empatando com Diana Taurasi do Phoenix (em 2010) pela maior sequência desse tipo na história da liga.

As três cestas de três pontos de Clark lhe deram 88 na temporada em 31 jogos. Rhyne Howard, de Atlanta, a escolha geral nº 1 e Novato do Ano em 2022, detinha anteriormente o recorde de 85, conquistando-as em 34 jogos.

Clark estabeleceu anteriormente o recorde de assistências da temporada de novatos da WNBA. Em Iowa, ela fez 548 cestas de 3 pontos no caminho para 3.951 pontos, ambos recordes da Divisão I da NCAA.

“Eu só acho que isso fala sobre a maneira como jogamos no ataque”, disse Clark sobre seu sucesso de 3 pontos continuando com o Fever. “Só rápido, uptempo. Eu sinto que sou definitivamente capaz de arremessar um pouco melhor.”

Clark errou suas últimas 3 tentativas na quarta-feira em um arremesso que quase passou pela cesta antes de girar para fora. Ela disse que ficou decepcionada com aquele, mas no geral ficou satisfeita com sua seleção de arremessos.

“Senti que estava dentro”, disse Clark com um sorriso. “Isso me aborreceu um pouco. Mas sinto que estou dando bons arremessos, e isso é o mais importante para esse time.”

A conexão de Clark na quadra com a colega guarda Mitchell tem sido particularmente forte desde que a WNBA voltou a jogar após a pausa olímpica. A superestrela da franquia do Fever é a Hall of Famer Tamika Catchings, que foi a MVP da WNBA de 2011 e levou Indiana ao título da liga de 2012. Mas a sequência de cinco jogos de 20 pontos de Mitchell é algo que nem mesmo Catchings fez.

“Isso é muito, muito difícil de fazer nesta liga”, disse Clark sobre Mitchell. “Aos meus olhos, ela é uma das jogadoras mais subestimadas. Toda noite para ela é muito consistente. Ela aparece, ela se apresenta… ela é sempre alguém com quem posso contar, e tem sido muito divertido construir nossa química ao longo desta temporada.”