‘Clark Kent do cavalo com alças’ Stephen Nedoroscik ganha bronze

PARIS — Ele usa óculos, exceto quando está competindo. Ele resolve um cubo mágico centenas de vezes por dia na vila dos atletas, buscando uma solução em menos de 10 segundos a cada vez. Seu trabalho é cavalo.

E ele se tornou uma das estrelas emergentes dessas Olimpíadas. A equipe de ginástica masculina dos EUA trouxe o ex-ginasta da Penn State, Stephen Nedoroscik, de 25 anos, para Paris com uma tarefa: fazer rotinas de cavalo com alças. Ele é o campeão mundial de 2021 no evento e compete uma das rotinas mais difíceis do mundo no que é tradicionalmente um aparelho de baixa pontuação para a equipe dos EUA.

E ele entregou. Na final do evento de sábado, Nedoroscik ganhou o bronze, a única medalha individual que os homens dos EUA levarão para casa de Paris. O irlandês Rhys McClenaghan ganhou o ouro com uma pontuação de 15.533 e Nariman Kurbanov do Cazaquistão ganhou a prata com 15.433.

Nedoroscik competiu uma rotina com a mesma pontuação de dificuldade que ele fez durante a qualificação — 6,4 — mas melhorou sua pontuação de execução e ganhou 15,3. Ele mal tinha desmontado do cavalo quando seu companheiro de equipe, Brody Malone, que estava no chão com ele durante a competição, começou a pular para cima e para baixo antes de envolvê-lo em um abraço de urso.

“Eu faço o meu melhor para tirar a pressão e transformá-la em excitação”, disse Nedoroscik após a final da equipe na segunda-feira. “Eu quero ser o cara no cavalo com alças quando chegar a hora da verdade, porque eu sei que vai chegar a hora da verdade e eu quero ser eu.”

Nedoroscik liderou a escalação do cavalo com alças dos EUA durante a final por equipes, foi o último competidor do encontro e cativou os fãs com uma rotina que garantiu o bronze para a equipe dos EUA, a primeira medalha olímpica para a equipe masculina dos EUA em 16 anos.

Como Nedoroscik teve pouca responsabilidade durante as cinco primeiras rotações do encontro, as câmeras de televisão o flagraram torcendo por seus companheiros de equipe e sentado em silêncio, visualizando sua rotina “centenas de vezes” com os olhos fechados.

Então ele tirou seu aquecimento e óculos e fez uma das melhores rotinas da noite. Quase instantaneamente, “o Clark Kent do cavalo com alças” se tornou uma sensação na internet. Memes de Nedoroscik balançando em um cavalo de verdade, assim como fotos de um Nedoroscik de óculos ao lado de imagens do Clark Kent de Christopher Reeves inundaram as mídias sociais. No sábado, uma marca americana de óculos deu armações grátis que eles apelidaram de “The Stephen” às 11h15 ET, o horário exato em que a final do cavalo com alças estava programada para começar em Paris.

“É inacreditável a quantidade de pessoas que me procuraram, me seguiram e fizeram memes de mim — e pensar que isso aconteceu logo depois de um evento histórico para minha equipe ganhar a medalha de bronze”, disse Nedoroscik após o encontro de sábado. “Estou consistentemente no topo deste mundo na última semana.”

No sábado, usando seus óculos de marca registrada mais uma vez, Nedoroscik caminhou até a pista na Bercy Arena para a cerimônia de medalhas. No caminho, ele puxou sua orelha direita, uma mensagem para seus amigos e familiares em casa para que saibam que ele está pensando neles. Então ele abaixou a cabeça para receber sua medalha de bronze e quando se levantou, ele empurrou seus óculos de volta no lugar.

“Algo mudou depois da Winter Cup [in February]”, disse Nedoroscik na segunda-feira. “Antes, eu pensava, eu quero vencer. Eu preciso vencer. Agora é, eu preciso fazer bem minha primeira habilidade. Então minha segunda habilidade. Isso me ajuda a permanecer no momento. Você pode ver isso na minha consistência.”

Não são necessários óculos.