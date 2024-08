Classificação das lutas do WWE SummerSlam 2024: Logan Paul pode entregar?

O SummerSlam é tipicamente construído como a “Maior Festa do Verão”, mas a edição de 2024 parece o tipo de festa onde as coisas podem escalar rapidamente se você tocar a música certa no momento certo. De cima a baixo no card, rixas que a princípio pareciam ferver, agora chegaram ao ponto de ferver — com duas atingindo níveis de terra arrasada durante a maior parte de 2024, se não mais.

CM Punk e Rhea Ripley retornam, e Gunther e Nia Jax são recompensados ​​por vencerem seus torneios King e Queen of the Ring com lutas pelo título mundial. Cody Rhodes continua sua rivalidade com a nova versão de The Bloodline enquanto ele e Solo Sikoa se enfrentam pelo título Undisputed WWE no que é facilmente seu desafio mais assustador até agora. Bron Breakker tem uma segunda chance de ganhar seu primeiro título no plantel principal enquanto enfrenta o campeão Intercontinental Sami Zayn.

Por fim, temos Logan Paul, que essencialmente sediará o evento em sua cidade natal, Cleveland. Mas será este o momento de coroação para LA Knight se tornar o campeão dos Estados Unidos?

Com seis títulos em jogo, o evento de sábado pode ser o cenário para uma das noites mais transformadoras da história recente da WWE. Com animosidade ao longo do card, classificamos as lutas no SummerSlam, começando com o confronto mais imperdível da noite.

1. Drew McIntyre vs. CM Punk com Seth Rollins como árbitro convidado especial

Drew McIntyre e CM Punk serão os principais lutadores do SummerSlam no sábado, com Seth Rollins atuando como árbitro convidado. WWE/Getty Images

Se as lesões não fossem um fator em janeiro, esta não seria a luta entre Drew McIntyre e CM Punk no SummerSlam.

Em vez disso, provavelmente teria sido Punk vs. Rollins em uma revanche pelo título mundial dos pesos pesados ​​após sua luta na WrestleMania na Filadélfia em abril. Em vez disso, o universo às vezes é cruel, mas pode nos recompensar com mágica, que é como finalmente temos Punk vs. McIntyre, com o vencedor provavelmente também coroado o Hater do Ano de 2024.

Desde o Royal Rumble, Punk e McIntyre estão em desacordo, com McIntyre rezando pela queda de Punk e Punk fazendo de sua missão garantir que seu rival nunca se tornasse campeão mundial dos pesos pesados. Adicione o elemento de Rollins, que pode respeitar McIntyre, mas detesta a existência de Punk, como o árbitro convidado, e você tem uma luta que se elevou a níveis próximos da Mania.

Por meses, esses dois se envolveram em surras sangrentas, travessuras de árbitros, trollagem clássica de mídia social e promoções de primeira linha. Agora, os fãs devem ser presenteados com outro clássico de verão.

2. Campeonato mundial feminino: Liv Morgan (c) vs. Rhea Ripley

jogar 1:09 Como ser autêntico ajudou Rhea Ripley a ressoar com os fãs da WWE Rhea Ripley explica por que ser genuína ajudou ela e outras superestrelas da WWE a repercutirem com o público.

O outro história definidora no Raw pós-WrestleMania foi a evolução de Liv Morgan. A infeliz lesão de Ripley no Raw After Mania a colocou na prateleira e a corajosa bicampeã feminina esperou seu momento, primeiro desbancando Becky Lynch para ganhar o título mundial feminino no King and Queen of the Ring e lentamente se inserindo no estábulo de Ripley no Judgment Day. O que definiu essa rivalidade foi o trabalho de caráter de Morgan e o namorado de Ripley, Dominik Mysterio, que sem dúvida desempenhará um fator em quem sairá do Browns Stadium como campeão.

Morgan planejou tirar tudo de Ripley como justificativa por colocá-la na lista de lesionados em julho de 2023. As ex-parceiras de duplas estão em rota de colisão desde então. Para cada altura que Ripley alcançou como uma das campeãs mais dominantes na memória recente, Morgan estava logo atrás dela, esperando seu momento perfeito.

O campeão de menor estatura fez jogos mentais para dividir o Judgment Day e até cortejar Mysterio, mesmo que ele a tenha ignorado publicamente em um episódio recente do Raw. Tudo chega ao auge no SummerSlam, onde um novo capítulo entre campeão e desafiante pode ser escrito.

3. Campeonato indiscutível da WWE: Cody Rhodes (c) vs. Solo Sikoa

Rhodes vs. Sikoa viu várias iterações desde que o irmão mais novo de Jimmy e Jey Uso fez sua estreia no elenco principal em 2022. Sikoa estava lá como o adversário inicial do atual campeão da WWE enquanto ele se preparava para Roman Reigns na WrestleMania 39, e os dois repetiram a dança na preparação para a WrestleMania 40. Agora Sikoa é seu próprio homem, com sua própria linhagem, que está faminto para corrigir o erro que ocorreu na Mania.

“The American Nightmare” pode estar entrando nessa batalha com Sikoa sozinho, mas o sentimento persiste de que ele não é um exército de uma pessoa só. Todos os sinais apontam para o retorno de Reigns à WWE após uma ausência de quatro meses na “Maior Festa do Verão”, e a mera presença do antigo campeão do Undisputed Universal pode fazer o Cleveland Browns Stadium soar como se o time da casa tivesse vencido um Super Bowl em um drive de TD vencedor do jogo sem tempo restante.

O retorno de Reigns ofuscaria Rhodes vs. Sikoa? Potencialmente. Mas também poderia se ramificar em duas histórias: a possível luta de trilogia entre Rhodes e Reigns ou as sementes iniciais de uma verdadeira Guerra Civil de Bloodline com dois lados da família lutando pelo controle.

4. Campeonato mundial dos pesos pesados: Damian Priest (c) vs. Gunther

Damian Priest tentará manter seu título mundial dos pesos pesados ​​ao enfrentar Gunther no SummerSlam no sábado. WWE/Getty Images

Priest tem sofrido muito desde que se tornou o campeão máximo do Raw na WrestleMania 40, mas tudo o que ele fez foi pegar o manto daqueles que detinham o ouro máximo antes dele e continuam a ter sucesso. Ele defendeu o título e não recuou de um desafio, mesmo que Judgment Day e CM Punk tenham encontrado maneiras de garantir que ele continue campeão.

O SummerSlam é um ponto de ascensão potencial para Gunther, o campeão Intercontinental com o reinado mais longo e atual King of the Ring. Ainda assim, dado o quão sólido Priest tem sido como campeão, é menos uma conclusão precipitada agora. Além disso, o ressentimento entre os dois parece recente – e não deve acabar depois do primeiro encontro um-a-um, não com Bash em Berlim se aproximando.

5. Campeonato feminino da WWE: Bayley (c) vs. Nia Jax

Bayley conseguirá manter seu título feminino contra Nia Jax? Joe Camporeale-USA TODAY Sports

O clássico conceito de Davi versus Golias, tornado famoso por Sting e Vader há mais de 30 anos, está em plena exibição aqui. Bayley serviu admiravelmente como campeã feminina desde que despachou Iyo Sky na WrestleMania. Ela tem um histórico recente lidando com pseudo-gigantes, pois derrotou Piper Niven em sua Escócia natal no Clash at the Castle.

No entanto, Nia Jax tem estado em um nível diferente desde seu retorno, já que ela enfaticamente ganhou o Queen of the Ring. Bayley-Jax já tem uma ruga única com a nova Ms. Money in the Bank, Tiffany Stratton, que está se alinhando com Jax. É um jogo de números contra a campeã, um que ela dificilmente superará em Cleveland.

6. Campeonato intercontinental da WWE: Sami Zayn (c) vs. Bron Breakker

jogar 1:40 Breakker para McAfee: Acabou para Sami Zayn no SummerSlam Bron Breakker se junta ao ‘The Pat McAfee Show’ para dar uma prévia de sua próxima luta contra Sami Zayn no SummerSlam pelo Campeonato Intercontinental da WWE.

Os dois se enfrentaram no Money in the Bank no mês passado, com Zayn acertando um Helluva Kick para reter. Desde sua vitória milagrosa na WrestleMania, Zayn mergulhou mais fundo em ser um babyface amado que supera todas as probabilidades, incluindo concordar com uma revanche com seu rival mais rápido e atlético.

O SummerSlam parece uma coroação adequada para o superstar de segunda geração. Breakker, o ex-running back do Kennesaw State Owls, nunca teve a chance de mostrar seus talentos em campo no Cleveland Browns Stadium, mas reivindicar seu primeiro título de simples no elenco principal seria ainda melhor.

7. Campeonato dos Estados Unidos da WWE: Logan Paul (c) vs. LA Knight

O reinado de Logan Paul como campeão dos Estados Unidos já dura quase quatro meses, com o SummerSlam se aproximando no sábado. Joe Camporeale-USA TODAY Sports

A ascensão meteórica de LA Knight atingiu um ponto febril no verão passado, quando ele fez Ford Field comer na palma de sua mão após vencer o Summerslam Battle Royal. Quase um ano depois, Knight está pronto para mais uma chance em seu primeiro pedaço de ouro de simples na WWE, o título dos Estados Unidos de propriedade de Logan Paul. Paul não só ganhou o respeito dos fãs em seus três anos como competidor no ringue, mas também manteve o título dos EUA por mais tempo do que qualquer um desde Jon Moxley — então Dean Ambrose — e seu reinado de 351 dias em 2013 e 2014.

Paul e Knight fizeram o melhor que puderam para dar peso adicional a isso como dois conhecidos falastrões, mas a rivalidade parece mais o fim do jogo para Paul como campeão. Ele venceu na WrestleMania, mostrou que pertence a um ringue da WWE e deve estar preparado (sem trocadilhos) para algo maior.