Classificação das principais transferências do Sub-23 neste verão até agora

A tendência dos principais clubes competirem por jovens talentos emergentes não é um fenômeno novo, mas a atividade nesta janela de transferências tem visto mais foco no futuro do que o normal.

Com o Chelsea ainda em modo de envio total (seu mais novo talento brasileiro, Estêvão Willian, chega no próximo verão quando completa 18 anos por € 29 milhões iniciais), o Brighton & Hove Albion contratou nada menos que quatro jogadores sub-23, enquanto o Tottenham conseguiu promissores promissores como Archie Gray (18) e Wilson Odobert (19). A mesma tendência está muito na moda no continente também, com o Paris Saint-Germain liderando o caminho como um destino principal para prodígios em ascensão.

Aqui, daremos uma olhada mais de perto nas principais contratações do Sub-23 na Europa neste verão e as classificaremos em ordem de potencial sucesso.

10. Antonio Nusa, 19, FW – Club Brugge para RB Leipzig (21 milhões de euros)

Após ser cortejado pelo Chelsea e pelo Spurs — e ter visto sua transferência para Brentford fracassar no último minuto em janeiro — o ponta norueguês finalmente garantiu uma transferência para o RB Leipzig na semana passada.

Dois anos atrás, Nusa alcançou alguma notoriedade quando se tornou o segundo jogador mais jovem a marcar na UEFA Champions League. No último fim de semana, ele abriu sua conta no Leipzig com um esforço individual impressionante apenas 74 segundos após entrar em campo para sua estreia na vitória da copa sobre o Essen.

Modelando-se em Neymar, Nusa se posiciona aberto na ponta esquerda antes de avançar diagonalmente por meio de dribles rápidos e hipnotizantes. Embora a consistência ainda seja um trabalho em andamento, é improvável que Nusa encontre um trampolim melhor para avançar em sua promissora carreira do que Leipzig.

9. Maximilian Beier, 22, FW — TSG Hoffenheim para Borussia Dortmund (€ 29 milhões)

Depois de deixar Niclas Füllkrug ir para o West Ham United, o Dortmund melhorou sua linha de frente neste verão ao contratar Beier e a sensação artilheira Serhou Guirassy, ​​do VfB Stuttgart.

Embora a chegada deste último possa ter atraído mais atenção, Beier é uma contratação sólida, embora ele possa ter que lidar com o fato de desempenhar um papel um pouco diferente da posição de centroavante em que se destacou no Hoffenheim.

Sua pressão implacável, habilidade para encontrar espaço entre as linhas e corridas de alta velocidade na transição provarão ser um trunfo para o Dortmund — mesmo que ele tenha mais probabilidade de receber a bola na lateral esquerda. Considerando sua idade, Beier traz uma consistência notável e sempre se esforça para seu time.

8. Joshua Zirkzee, 22, ST — Bolonha para Manchester United (€ 43 milhões)

Joshua Zirkzee pode ser o jogador que ajudará o Manchester United a voltar aos trilhos? Manchester United/Manchester United via Getty Images

O holandês dificilmente poderia ter esperado uma estreia melhor: ele precisou de apenas meia hora para marcar o gol da vitória do Manchester United sobre o Fulham por 1 a 0 na estreia na Premier League.

Com o jovem Rasmus Højlund afastado por lesão, Zirkzee será um substituto intrigante, pois seu conjunto de habilidades difere do internacional dinamarquês. Ao contrário das corridas diretas e penetrantes de Højlund, Zirkzee é mais um jogador de jogadas nº 9 que se destaca em jogadas de ligação de posições mais profundas, movimentação inteligente e tem um bom entendimento com seus companheiros de equipe ao seu redor. Essas qualidades devem ser úteis em um time que parecia desarticulado no terço final na temporada passada.

Embora uma parceria com Højlund na frente possa parecer implausível dada a formação de um único atacante de Erik ten Hag, seus perfis técnicos parecem compatíveis e as habilidades de Zirkzee para marcar gols estão melhorando rapidamente.

7. Désiré Doué, 19, AM – Rennes para Paris Saint-Germain (50 milhões de euros)

Depois do meio-campista do Benfica João Neves e do zagueiro do Eintracht Frankfurt Willian Pacho, Doué se tornou a terceira jovem estrela a ingressar no PSG neste verão.

Outro graduado da impressionante academia de Rennes, o medalhista de prata olímpico (com a França) estava no radar de muitos clubes de elite neste verão, mas o PSG atacou primeiro, apesar das preocupações sobre sua tomada de decisão. Embora ele possa ser propenso a exagerar no tempo com a bola, poucos jogadores igualam suas habilidades um-a-um no ataque, e ele passa pelos oponentes como se nenhum esforço fosse necessário.

Doué também é difícil de desapossar, e ele navega em espaços apertados brilhantemente graças ao seu controle próximo e equilíbrio de primeira classe. Observá-lo é emocionante, e ele certamente será um favorito dos fãs quando a campanha da Liga dos Campeões do clube começar.

6. Amadou Onana, 23, DM — Everton para Aston Villa (€ 60 milhões)

Embora Onana não seja conhecido por sua habilidade de marcar gols, ele levou apenas quatro minutos para colocar seu recorde no Aston Villa em funcionamento, ao encontrar a rede com uma cabeçada poderosa na vitória por 2 a 1 sobre o West Ham.

Além do gol, os fãs do Villa também tiveram uma ampla introdução às qualidades de Onana naquela partida, já que ele estava seguro na posse de bola, fez interceptações cruciais, venceu 70% de seus duelos e foi, sem dúvida, o melhor jogador em campo. Alguns dos rivais do Villa pelas vagas da Liga dos Campeões nesta temporada podem se arrepender de não dar mais competição ao clube na contratação do poderoso e confiável meio-campista.

5. Michael Olise, 22, AM — Crystal Palace para Bayern de Munique (€ 53 milhões)

Michael Olise nunca ficaria no Crystal Palace por muito tempo. F. Noever/FC Bayern via Getty Images

Era apenas uma questão de tempo até que Olise partisse para coisas maiores (com todo o respeito ao Crystal Palace), mas uma mudança para a Alemanha não parecia estar nos planos de um jogador que estava aparentemente ligado a potências da Premier League como Chelsea, Manchester United e Liverpool.

Talvez convencido pelo novo chefe do Bayern, Vincent Kompany, de que ele não seria usado apenas como um ponta de ponta, o internacional francês sub-21 deveria encontrar um lar em um papel mais central e de criação de jogadas. Ele é tão suave com a bola, brilhante em trocas rápidas e tem uma ética de trabalho mais parecida com a de um número 8. De fato, Olise é uma ameaça tão versátil e completa no terço final que até mesmo sua taxa de transferência inflada parece um investimento astuto do Bayern.

4. Riccardo Calafiori, 22, CB/LB — Do Bologna para o Arsenal (€45m)

O aspecto mais intrigante da transferência do italiano para o Arsenal não é uma questão de qualidade — afinal, Calafiori foi um dos melhores zagueiros da Série A na temporada passada e um dos melhores jogadores da Itália na Euro 2024 —, mas o fato de representar um problema de seleção para Mikel Arteta.

Com a defesa do Arsenal já sendo a mais firme da Premier League, é difícil ver alguém rompendo a parceria central defensiva entre William Saliba e Gabriel tão cedo. E embora possa haver mais competição pela vaga de lateral-esquerdo, é difícil imaginar Calafiori assinando um contrato de cinco anos apenas para perder sua função favorita no futuro próximo.

Agressivo, excelente com a bola e possuidor de uma capacidade extraordinária de avançar, Calafiori joga com uma aura, atenção e confiança raras para um jogador de 22 anos.

3. Leny Yoro, 18, zagueiro — Lille para Manchester United (€ 62 milhões)

O Manchester United venceu a concorrência do Real Madrid para contratar o muito cotado zagueiro do Lille em meados de julho, mas Yoro só mostrou lampejos de seu imenso talento antes de sofrer uma lesão no tornozelo em um amistoso de pré-temporada que pode deixá-lo fora dos gramados por meses.

Embora ainda esteja de muletas, o United tem todos os motivos para se sentir satisfeito por garantir o melhor zagueiro adolescente da Europa. Tendo feito sua estreia na Ligue 1 aos 16 anos, Yoro parece cada vez mais confortável com o futebol sênior e teve uma temporada excelente no coração da defesa do Lille na temporada passada (na qual ele marcou o maior número de minutos de todo o elenco principal).

Neste ponto de seu desenvolvimento, Yoro funciona melhor como zagueiro central de cobertura, mas seu ritmo e raciocínio rápido também podem fazê-lo assumir um papel mais proativo na parceria.

2. Endrick, 18, ST – Palmeiras para o Real Madrid (72 milhões de euros)

Um ano após a transferência ter sido anunciada pela primeira vez, Endrick está finalmente em Madri. Poucos jogadores criaram tanta excitação meses antes de sua chegada quanto o jovem de 18 anos, e talvez até o final deste ano saberemos se a hipérbole foi justificada.

Com base em suas performances no Brasil, seu talento natural é indiscutível. Como seria de se esperar de um jogador que representou seu país 10 vezes antes de completar 18 anos, Endrick possui algumas habilidades técnicas emocionantes e chuta a bola particularmente bem com seu pé esquerdo.

Para um jogador predominantemente baseado em talento, ele também ostenta um bom timing no ar e não desliga quando está sem posse de bola. Muitos esperavam que ele fizesse sua estreia oficial no Real Madrid no fim de semana, mas, enquanto os campeões lutavam para empatar por 1 a 1 em Mallorca, o técnico Carlo Ancelotti evidentemente queria escolher um momento menos pressionado para o jovem ter seus primeiros minutos.

1. João Neves, 19, CM — Benfica para Paris Saint-Germain (€60m)

Um dos jogadores jovens mais cobiçados da Europa, foi uma surpresa que o Benfica tenha permitido que Neves saísse por apenas metade de sua cláusula de liberação de € 120 milhões — uma taxa que pareceu fazer a maioria dos clubes de elite da Europa hesitar em fazer sua jogada. No entanto, com ligações bem estabelecidas entre os dois clubes, o PSG conseguiu abocanhar o talentoso meio-campista completo, que combina coragem e talento tão bem, com Renato Sanches indo na direção oposta).

Neves (que ficou em 12º no ranking anual sub-21 da ESPN) precisou de pouco tempo para causar impacto em seu novo ambiente. Saindo do banco no intervalo na vitória por 4 a 1 sobre o Le Havre na Ligue 1 neste fim de semana, ele ajudou a virar o jogo para os campeões franceses — dando duas assistências (uma delas um cruzamento delicadamente cortado para o cabeceio de Randal Kolo Muani) e imediatamente assumiu as responsabilidades de criação de jogadas, com impressionantes 53 toques em um tempo.