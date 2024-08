Classificação de poder da WNBA: Liberty desbanca Aces como favorito da WNBA

O New York Liberty está sem dúvida cansado de lembretes de que é uma franquia original da WNBA que não ganhou um título da liga. Mas essa história de partir o coração é parte do que torna a excitação sobre esta temporada tão palpável para os leais ao Liberty. Este pode ser o ano.

Até mesmo os apostadores estão embarcando com a Liberty, que continua em primeiro lugar no WNBA Power Rankings da ESPN. No domingo, a ESPN BET listou a Liberty como +155 favorita para ganhar o título.

O bicampeão Las Vegas Aces está com +160, não muito atrás. Mas é a primeira vez em dois anos — desde 11 de agosto de 2022 — que Las Vegas não é o favorito nas apostas para ganhar o campeonato da WNBA.

Na temporada passada, as Aces venceram as Liberty por 3 a 1 nas Finais da WNBA depois de derrotar Connecticut por 3 a 1 nas Finais de 2022. Mas a corrida de Nova York nesta temporada não mostra sinais de diminuir. As Liberty derrotaram as Aces em ambos os encontros da temporada regular — 79 a 67 no sábado e 90 a 82 em 15 de junho, ambos em Las Vegas — com mais um confronto marcado para 8 de setembro no Brooklyn.

Apenas quatro dias depois que as estrelas de Nova York Breanna Stewart e Sabrina Ionescu ganharam a medalha de ouro olímpica com o Team USA, Nova York jogou sua primeira partida após os Jogos de Paris e derrotou Los Angeles por 103-68 na quinta-feira. Com a vitória de sábado, o Liberty se tornou o primeiro time nesta temporada a garantir uma vaga nos playoffs da WNBA.

Nova York tem 13 jogos restantes, incluindo sete contra times que atualmente não estão em posição de playoff.

Ionescu foi questionada no sábado se garantir uma vaga no playoff com uma vitória sobre o bicampeão Aces tornou isso mais especial, e ela disse que não. Neste ponto, o Liberty não está motivado pelo que qualquer outro time está fazendo ou não, mas apenas sobre atingir seu potencial — que pode ser o melhor que já foi.

“Estamos super animados para garantir uma vaga nos playoffs”, disse Ionescu. “Nosso objetivo não é apenas chegar lá, mas continuar vencendo esses jogos que temos pela frente. E continuar a melhorar como um time. Estamos apenas voltando a isso [after the Olympic break]mas é bom ver que conseguimos continuar de onde paramos e continuar trabalhando duro.”

Classificação anterior: 1

Essa semana: vs. DAL (20 de agosto), vs. DAL (22 de agosto), vs. CON (24 de agosto)

Em uma peculiaridade de agenda, o Liberty ainda não enfrentou o Dallas, com o primeiro dos quatro jogos entre os times acontecendo na terça-feira. Eles estão em extremos opostos do espectro: Nova York lidera a WNBA em classificação líquida (+13,1), enquanto Dallas está em último (-10,1). Mas o Liberty tem sido sólido em trazer o mesmo esforço, não importa quem esteja jogando. Todos os três jogos do New York esta semana são no Brooklyn, onde o Liberty está 12-1 em 2024.

Classificação anterior: 6

Essa semana: @ LV (21 de agosto), vs. LV (23 de agosto), vs. IND (24 de agosto)

O Lynx, lidando com uma lesão da estrela Napheesa Collier, caiu para a posição 6 em nosso Power Rankings anterior em 15 de julho. Desde então, eles venceram seu último jogo antes da pausa olímpica (contra Atlanta) e seus dois primeiros depois dela (ambos contra Washington) e saltaram de volta. Collier, que estava lidando com fascite plantar, jogou bem ao ganhar o ouro em Paris. Agora, ela e a treinadora do Team USA, Cheryl Reeve, se concentram novamente em Minnesota, com uma grande semana pela frente contra os Aces e o Fever. Depois disso, o Lynx tem sete de seus últimos 10 jogos fora de casa, onde estão 7-5 nesta temporada.

Anterior: 3

Essa semana: MIN (21 de agosto), @ MIN (23 de agosto), @ CHI (25 de agosto)

As Aces não conseguiram resolver o Liberty nesta temporada. Mas desde que sua primeira derrota para Nova York as deixou em 6-6 em meados de junho, elas estão em 11-3. A’ja Wilson continua apresentando estatísticas de videogame, incluindo uma combinação de 58 pontos, 24 rebotes, 8 roubos de bola e 5 bloqueios na derrota para Nova York e vitória sobre Los Angeles na semana passada. As Aces estão em quarto lugar na classificação da WNBA. Elas podem subir para as três primeiras?

jogar 1:36 A’ja Wilson faz 34 pontos na vitória dos Aces A’ja Wilson impulsiona as Aces para uma vitória confortável com 34 pontos e 13 rebotes contra as Sparks.

Classificação anterior: 2

Essa semana: LA (20 de agosto), vs. CHI (23 de agosto), @ NY (24 de agosto)

O Sun recebeu a armadora Marina Mabrey, obtida por meio de troca com Chicago pouco antes do intervalo olímpico, quando venceram Dallas, mas caíram para Atlanta na semana passada. Mabrey combinou 28 pontos, 10 rebotes e 7 assistências nos dois jogos. Ela deve ser um trunfo importante, já que o Sun, que está em segundo na classificação da WNBA, busca solidificar sua vaga nos playoffs nas próximas semanas.

Classificação anterior: 5

Essa semana: @ MIN (24 de agosto)

O Fever venceu seus dois jogos na semana passada de maneiras diferentes: superando o Phoenix em uma vitória de 98-89 e então jogando um de seus melhores jogos defensivos — além de acertar 15 cestas de 3 pontos — ao vencer o Seattle por 92-75. Caitlin Clark quebrando o recorde de assistências da temporada de novatos, obtendo 19 assistências nos dois jogos, foi uma atração principal. Mas também foi sua pontuação junto com a companheira guarda Kelsey Mitchell (elas tiveram um total de 107 pontos) e os rebotes de Aliyah Boston (combinados 24), além de suas 8 assistências, o recorde da carreira, no domingo. Com 13 vitórias, Indiana empatou o maior número de vitórias que teve em qualquer uma das últimas sete temporadas — com 12 jogos para o fim.

jogar 1:39 Caitlin Clark marca 23 e quebra recorde de assistências de novato na vitória do Fever Caitlin Clark impressiona com 23 pontos e quebra o recorde de assistências de novatas na vitória do Fever por 92 a 75 sobre o Storm.

Classificação anterior: 7

Essa semana: @ ATL (21 de agosto), @ ATL (23 de agosto)

O Mercury conseguiu duas vitórias contra Chicago e caiu para Indiana na primeira semana de volta após o intervalo. As medalhistas de ouro olímpicas Kahleah Copper, Diana Taurasi e Brittney Griner tiveram contribuições importantes. Phoenix também recebeu alguma ajuda necessária no ataque, assinando com Monique Billings um contrato de sete dias depois que Dallas teve que liberá-la de um contrato de dificuldade. Billings teve 13 pontos, 8 rebotes e 2 roubos de bola no domingo em seu primeiro jogo com o Mercury.

Classificação anterior: 4

Essa semana: @ WAS (20 de agosto)

Foi uma primeira semana difícil de volta para o Storm, que perdeu em Atlanta e Indiana. Em ambos os jogos, Seattle foi superado em rebotes por dois dígitos e não recebeu muita ajuda do banco. Seattle permanece no fuso horário do Leste para seu único jogo desta semana e parece voltar aos trilhos antes de terminar agosto com três jogos seguidos em casa.

Classificação anterior: 12

Essa semana: vs. PHO (21 de agosto), vs. PHO (23 de agosto)

Nenhum time precisava mais de um novo começo do que o Dream, que perdeu oito seguidas e 11 de 12 antes da pausa olímpica. Eles aproveitaram ao máximo a retomada da temporada. O retorno da armadora Jordin Canada, limitada a quatro jogos por lesões na primeira parte da temporada, ajudou a levar Atlanta a vitórias em casa sobre Seattle e Connecticut na semana passada. Ela teve um total de 29 pontos, 8 rebotes, 14 assistências e 9 roubos de bola. O Dream ainda não está em posição de playoff, mas está chegando mais perto.

jogar 1:25 Cesta de Tina Charles no último segundo coroa final selvagem de Storm-Dream Jewell Loyd acerta uma cesta de três pontos que empata o jogo faltando 4,6 segundos, e então Tina Charles faz um giro amigável para vencer o Dream.

Classificação anterior: 8

Essa semana: @ CON (23 de agosto), vs. LV (25 de agosto)

O Dream ainda está em oitavo lugar na classificação, mas foi 1-2 na semana passada, com ambas as derrotas para o Phoenix por pontuações semelhantes: 85-65 e 86-68. Enquanto Chicago marcou 90 pontos ao vencer Los Angeles, o Dream tem que se preocupar com seu ataque. Eles têm a terceira menor média de pontuação (78,7 PPG) na WNBA. Angel Reese continua sua busca por double-double, agora com 20.

jogar 1:42 Angel Reese faz história com desempenho de 19 pontos e 20 rebotes A novata do Sky, Angel Reese, se torna a jogadora mais rápida na história da WNBA a atingir 20 duplos-duplos em uma temporada com 19 pontos e 20 rebotes contra o Mercury.

Classificação anterior: 9

Essa semana: contra SEA (20 de agosto), contra LA (23 de agosto)

Três titulares retornaram — Shakira Austin, Brittney Sykes e Karlie Samuelson — mas veremos se esse time atormentado por lesões consegue se manter saudável jogo a jogo. Esse tem sido um grande desafio para Washington, que às vezes parecia competitivo na semana passada, mas ainda perdeu duas vezes para Minnesota. O objetivo das Mystics para o resto da temporada é ver o crescimento de jovens jogadoras e talvez causar uma ou duas reviravoltas que impactem os times dos playoffs.

Classificação anterior: 11

Essa semana: @ NY (20 de agosto), @ NY (22 de agosto), vs. LA (25 de agosto)

Satou Sabally, Maddy Siegrist e Jaelyn Brown, do Dallas, foram liberadas clinicamente para se juntarem ao elenco. Mas isso significou se separar das contratações difíceis Odyssey Sims, que foi para Los Angeles, e Monique Billings, que foi para Phoenix. Sabally parecia bem em seu primeiro jogo da temporada, conseguindo 20 pontos, 8 rebotes e 7 assistências. Mas isso foi em uma derrota de 109-91 para Connecticut, um jogo que destacou as deficiências defensivas dos Wings. Como os Mystics, Dallas parece estar no modo spoiler pelo resto do caminho após uma aparição na semifinal no ano passado.

Classificação anterior: 10

Essa semana: @ CON (20 de agosto), @ WAS (23 de agosto), @ DAL (25 de agosto)

Sims, uma ex-jogadora do Sparks, se viu de volta a Los Angeles. Mas há muito que ela pode fazer por um time de Los Angeles que perdeu seus três primeiros jogos após o intervalo: para Nova York, Chicago e Las Vegas. O Sparks pode ficar satisfeito com o progresso da novata Rickea Jackson — ela marcou dois dígitos em nove dos seus últimos 10 jogos — mas não muito mais, já que projetam perder os playoffs pela quarta temporada consecutiva.