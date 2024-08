Classificação de poder da WNBA: por que o Lynx é o time mais quente da liga

O Minnesota Lynx acaba de honrar seu passado — incluindo a aposentadoria da camisa de Maya Moore — em um grande final de semana para a franquia. Mas no presente, o Lynx está no meio da perseguição ao título da WNBA de 2024.

Com vitórias sobre o Las Vegas Aces na quarta-feira e depois em casa contra o Aces na sexta-feira e o Indiana Fever no sábado, Minnesota garantiu uma vaga nos playoffs e detém a maior sequência de vitórias da liga, com seis jogos.

O New York Liberty ainda está em primeiro lugar e três jogos à frente do terceiro colocado Lynx na classificação. Mas no WNBA Power Rankings da ESPN, o Lynx está brilhando na posição 2 como o time mais quente da liga.

O que está funcionando para Minnesota? O que não está? Napheesa Collier, após ganhar sua segunda medalha de ouro olímpica, está pressionando para fazer os eleitores pelo menos pensarem na corrida de MVP. A’ja Wilson de Las Vegas ainda tem uma liderança dominante, mas Collier pode ter subido para a posição nº 2 em muitas cédulas.

Collier tem uma média de 21,1 pontos com 50,5% de aproveitamento nos arremessos, junto com 10,0 rebotes, 3,6 assistências, 2,1 roubos de bola e 1,2 bloqueios. Ela também está na disputa pelo prêmio de Jogadora Defensiva do Ano. A temporada passada foi a mais impressionante de Collier na WNBA — até este ano, quando ela tem sido ainda melhor. Ela fará 28 anos em setembro e tem sido o alicerce da franquia desde que seu núcleo de membros do Hall da Fama se aposentou após ganhar quatro títulos.

Muitas outras coisas deram certo para Minnesota. A armadora Kayla McBride, em seu 11º ano na WNBA, está tendo sua melhor temporada atrás do arco, um ponto forte para o Lynx. Elas estão em segundo lugar na WNBA em cestas de 3 pontos por jogo (9,9) e em primeiro em porcentagem de 3 pontos (39,1).

McBride tem 87 cestas de 3 pontos, a melhor da liga, e está arremessando 42,0% de longa distância, ambos os recordes da carreira. Não é comum em qualquer esporte que um atleta atinja tantos picos aos 32 anos, mas McBride também parece provável que termine a temporada com a melhor média da carreira em assistências e roubos de bola.

A armadora Courtney Williams e a atacante Alanna Smith, ambas contratadas como agentes livres do Chicago Sky, se encaixaram perfeitamente. Williams deu um passo à frente como armadora no ano passado e também fornece pontuação e defesa. Smith se tornou titular na temporada passada, sua quinta na WNBA. Ela começou todos os jogos este ano e está com uma média de 11,0 pontos, a maior da carreira. Reeve também disse que Smith contribui para a defesa do Lynx, que está segurando os adversários em 75,6 PPG, o segundo melhor na WNBA.

A atacante Bridget Carleton também está tendo a melhor temporada de sua carreira de seis anos na WNBA. Ela começou 26 dos 30 jogos de Minnesota e está com média de 9,1 pontos e 29,3 minutos, todos os recordes da carreira.

O banco de Minnesota está com média de 17,5 pontos, a maior entre os principais times. E o Lynx ajudou sua profundidade ao obter a atacante Myisha Hines-Allen em uma troca em 20 de agosto com o Washington Mystics. Depois de jogar pelo Mystics em derrotas consecutivas para o Lynx em 15-17 de agosto, Hines-Allen então se juntou ao Minnesota para três vitórias consecutivas.

O Lynx ainda tem trabalho a fazer, com sete dos 10 jogos restantes da temporada regular na estrada. Eles estão 8-5 na estrada nesta temporada. Mas as peças estão no lugar para o que pode ser outro outono divertido na terra do Lynx.

Classificação anterior: 1

Essa semana: @ PHO (26 de agosto), @ LA (28 de agosto), @ SEA (30 de agosto)

Connecticut quebrou a sequência de oito vitórias consecutivas de Nova York no sábado, quando o Liberty não se mostrou como ele mesmo e marcou 64 pontos, o menor número da temporada. Foi um bom lembrete para o Liberty de que eles ainda têm coisas para trabalhar. Mas você pode atribuir essa derrota principalmente ao Sun estar cansado de perder para Nova York, que havia derrotado Connecticut sete vezes seguidas em confrontos da temporada regular e foi 3-1 contra o Sun nas semifinais da WNBA de 2023.

Sabrina Ionescu perdeu as duas vitórias do Liberty sobre Dallas na semana passada com dores no pescoço, depois voltou contra Connecticut. Nova York espera ter Betnijah Laney-Hamilton de volta da cirurgia no joelho em breve, já que o Liberty passará esta semana no Oeste.

jogar 1:49 Final irregular entre Sun e Liberty resulta em várias faltas técnicas Três faltas técnicas são marcadas no minuto final, quando o Sun quebra a sequência de oito vitórias consecutivas do Liberty.

Classificação anterior: 2

Essa semana: @ PHO (28 de agosto), @ DAL (30 de agosto), vs. CHI (1º de setembro)

Collier totalizou 81 pontos e 30 rebotes nas três vitórias de Minnesota na semana passada. Em seus últimos quatro jogos, ela arremessou 70,3% do campo, a única jogadora da WNBA a fazer isso, tendo feito pelo menos 60 tentativas.

Além de todas as coisas que mencionamos que o Lynx faz bem, devemos mencionar outra: passar a bola. Minnesota lidera a WNBA em assistências com 23,4 por jogo, com Williams liderando com 5,5.

jogar 1:58 Napheesa Collier lidera Lynx após Fever para garantir vaga nos playoffs Os 31 pontos e 5 rebotes de Napheesa Collier impulsionam o Lynx a superar o Fever.

Classificação anterior: 4

Essa semana: @ IND (28 de agosto), @ WAS (31 de agosto), vs. SEA (1º de setembro)

Se houvesse uma semana em que poderíamos ter apresentado um empate triplo no No. 1 no Power Rankings, seria esta. O Sun, que assim como o Lynx garantiu uma vaga no playoff no sábado, obteve uma grande vitória naquela noite em Nova York. No início da semana, o Sun esgotou sua vitória em Boston vs. Los Angeles e se recuperou para vencer o Chicago em casa.

A armadora Marina Mabrey se encaixou bem com o Sun após ser negociada do Sky em 17 de julho; ela liderou Connecticut em pontuação contra seu antigo time e o New York. Neste ponto, o Sun está lá com o Liberty e o Lynx como os principais concorrentes ao título da WNBA.

Anterior: 3

Essa semana: @ DAL (27 de agosto), vs. ATL (30 de agosto), @ PHO (1º de setembro)

As Aces precisaram de um pouco de mágica de Wilson no último segundo para vencer por 77-75 em Chicago no domingo. Ela teve um dia atípico de 8 de 28 arremessos de quadra — o maior número de arremessos perdidos em um jogo em sua carreira na WNBA — mas sua cesta pouco antes do apito final em um passe de reposição de Chelsea Gray segurou uma reação da Sky.

Foi uma vitória importante para Las Vegas depois de perder duas vezes na semana passada para Minnesota. Os Aces ainda estão tentando subir para o top quatro na classificação para sediar a primeira rodada dos playoffs.

jogar 1:51 A’ja Wilson domina Sky com desempenho de 20 pontos e 18 rebotes A’ja Wilson marcou 20 pontos e pegou 18 rebotes para os Aces, garantindo a vitória com um chute no estouro do cronômetro contra o Sky.

Classificação anterior: 5

Essa semana: @ ATL (26 de agosto), vs. CON (28 de agosto), @ CHI (30 de agosto), @ DAL (1º de setembro)

O Fever teve apenas um jogo na semana passada, e foi na grande noite de comemoração de Moore em Minnesota no sábado. Indiana caiu por 90-80, mas o Fever teve alguns bons momentos. Especialmente na quadra de defesa, com Caitlin Clark e Kelsey Mitchell continuando seu sucesso de pontuação pós-olímpica. O Fever também venceu decisivamente a batalha de rebotes contra Minnesota. Mas Clark reconheceu após o jogo que eles precisavam encontrar maneiras de dar a Aliyah Boston mais boas visões por dentro.

Esta semana é importante para as esperanças de playoffs do Fever, com três dos quatro jogos fora de casa.

Classificação anterior: 7

Essa semana: vs. WASH (26 de agosto), vs. ATL (28 de agosto), vs. NY (30 de agosto), @ CON (1º de setembro)

O Storm também teve apenas um jogo na semana passada, uma vitória de 83-77 em Washington. Isso foi muito necessário após as derrotas na semana anterior para Atlanta e Indiana. O Storm está em quarto lugar na classificação da WNBA e está tentando segurar a oportunidade de sediar os playoffs. Três jogos em casa esta semana podem ajudar.

Classificação anterior: 6

Essa semana: NY (26 de agosto), vs. MINN (28 de agosto), vs. LV (1º de setembro)

O Mercury tem alternado vitórias e derrotas desde que o jogo foi retomado após a pausa olímpica. Isso incluiu uma derrota na quarta-feira em Atlanta, seguida por uma vitória lá na sexta-feira. Agora é hora de se preparar ou ficar em silêncio para o Mercury com cinco jogos consecutivos em casa. Diana Taurasi tem jogado bem desde que ganhou sua sexta medalha de ouro olímpica em Paris, marcando dois dígitos em quatro dos últimos cinco jogos do Mercury.

jogar 2:02 Griner e Taurasi combinam 40 pontos em vitória fora de casa Brittney Griner marca 22 enquanto Diana Taurasi marca 18 na vitória do Mercury sobre o Dream.

Classificação anterior: 8

Essa semana: IND (26 de agosto), @ SEA (28 de agosto), @ LV (30 de agosto), @ LA (1º de setembro)

O Dream está no encalço do Chicago pelo 8º lugar na classificação e uma vaga no playoff, meio jogo atrás do Sky. Após uma vitória sobre o Phoenix na quarta-feira, na qual a pivô do Dream, Tina Charles, passou para o segundo lugar na lista de pontuação da carreira da WNBA, Atlanta caiu por 82-80 para o Mercury na sexta-feira. Com quatro de seus próximos cinco jogos fora de casa, todos no Oeste, esta é uma sequência crucial para o Dream.

jogar 0:55 Tina Charles sobe para 2º na lista de maiores pontuadoras de todos os tempos da WNBA Tina Charles ultrapassa Tina Thompson e assume a segunda posição na lista de maiores pontuadoras de todos os tempos da WNBA, atrás apenas de Diana Taurasi.

Classificação anterior: 9

Essa semana: vs. WASH (28 de agosto), vs. IND (30 de agosto), @ MIN (1º de setembro)

O Sky esteve muito perto na semana passada de duas vitórias que teriam ajudado sua busca pelo playoff. Mas em ambos os casos, as vitórias escaparam por uma cesta: 82-80 em Connecticut e 77-75 em casa para Las Vegas. Angel Reese continuou seu domínio no tabuleiro, tornando-se a primeira jogadora na história da WNBA a registrar três jogos consecutivos de 20 ou mais rebotes. Mas o Sky precisa de um pouco mais de pontuação de seus jogadores de poste.

Classificação anterior: 10

Essa semana: @ SEA (26 de agosto), @ CHI (28 de agosto), vs. CONN (31 de agosto)

As Mystics caíram para Seattle e venceram Los Angeles na semana passada. O retorno da central Shakira Austin e da armadora Brittney Sykes de lesões após a pausa olímpica foi um sinal positivo para Washington em uma temporada sem muitos pontos positivos. Austin marcou dois dígitos em seus últimos três jogos; Sykes fez o mesmo em três dos últimos quatro.

Classificação anterior: 11

Essa semana: vs. LV (27 de agosto), vs. MIN (30 de agosto), vs. IND (1º de setembro)

Após derrotas consecutivas para Nova York na semana passada, Dallas obteve sua primeira vitória desde que a WNBA foi retomada, e o fez de forma improvável. O Wings estava atrás do Los Angeles por 19 pontos indo para o quarto período no domingo, então superou o Sparks por 40-18 no período para vencer por 113-110. Acabou sendo um dos jogos mais divertidos para Dallas em uma temporada ruim, já que Arike Ogunbowale e Natasha Howard combinaram para 63 pontos.

Classificação anterior: 12

Essa semana: vs. NY (28 de agosto), vs. ATL (1º de setembro)

Não queremos pegar no pé das Sparks quando elas estão perdendo, mas é difícil perder um jogo se você marcar 110 pontos no tempo regulamentar. Na verdade, nenhuma equipe na história da WNBA havia feito isso antes de domingo, quando as Sparks marcaram o maior número de pontos de uma equipe perdedora em um jogo sem prorrogação. A vantagem de 19 pontos para começar o quarto período contra Dallas, também uma moradora do porão da liga, não foi o suficiente. Isso faz você se perguntar o que as Sparks precisarão fazer para acabar com sua atual sequência de derrotas, que é de sete jogos. Um ponto positivo para Los Angeles: a novata Rickea Jackson, que teve sua temporada com pontuação alta com 25 pontos contra as Wings.