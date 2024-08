Classificações do Liverpool: Luis Diaz lidera o caminho na vitória do Brentford

O Liverpool conquistou a segunda vitória em duas partidas na Premier League na tarde de domingo, ao garantir uma vitória de 2 a 0 sobre o Brentford em Anfield.

Os Reds precisaram sair na frente no placar aos 13 minutos, quando Diogo Jota encontrou Luis Díaz para finalizar um contra-ataque incisivo, depois que Ibrahima Konaté e Mohamed Salah venceram duelos importantes em um escanteio do Brentford.

O Liverpool manteve o controle durante o resto do primeiro tempo sem criar mais chances significativas, enquanto Konate precisou de uma importante cabeçada para afastar o perigo antes do intervalo.

Andy Robertson quase dobrou a vantagem minutos após o reinício com uma cabeçada poderosa que foi afastada do poste mais próximo pelo goleiro do Brentford, Mark Flekken. Alisson foi o próximo a ser chamado para a ação, pois ele negou uma cabeçada de Nathan Collins no minuto 56.

O time de Arne Slot respondeu bem a esse momento, criando uma enxurrada de oportunidades, e foi Salah quem finalizou calmamente após uma corrida perfeitamente cronometrada atrás da linha para dobrar a vantagem.

Cody Gakpo chegou mais perto de marcar o terceiro gol vindo do banco com seu chute de fora da área que foi desviado para o travessão, e os Reds pareciam confortáveis ​​durante o restante do jogo.

Positivos

O Liverpool valeu a pena a vitória após uma excelente exibição no segundo tempo. Também houve sinais positivos de ligação entre a linha de frente, com Jota, Diaz e Salah procurando se encontrar com frequência.

Negativos

O Liverpool não criou muito no primeiro tempo, exceto no contra-ataque, e às vezes foi muito lento.

Classificação do gerente (1-10; 10 = melhor)

Arne Slot, 6 — Um começo perfeito de Slot, cujo nome foi cantado por The Kop depois que o Liverpool abriu 2 a 0. Suas mudanças no intervalo tiveram um impacto claro, com os Reds visivelmente mais perigosos após o reinício.

Classificações dos jogadores

GK Alisson, 6 – Calmo ao jogar na defesa, ele fez uma defesa importante contra Nathan Collins, que subiu acima da defesa do Liverpool e cabeceou em direção ao alvo.

DF Andy Robertson, 7 – Azarado por não marcar em duas chances promissoras, com a melhor delas sendo um cabeceio de curta distância a poucos minutos do segundo tempo. Posicionado de forma inteligente durante todo o jogo, às vezes entrando para criar espaço para Diaz na lateral.

DF Virgil van Dijk, 6 – O capitão do Liverpool organizou bem sua defesa, que avançou e recuou nos momentos certos para manter o adversário afastado.

DF Ibrahima Konate, 7 – Uma atuação segura de Konate, que venceu o cabeceio que deu início ao contra-ataque do Liverpool, antes de vencer outro duelo importante e negar uma chance ao Brentford.

DF Trent Alexander-Arnold, 6 – O jogador de 25 anos defendeu bem quando desafiado pelo ponta do Brentford, Keane Lewis-Potter, e tentou jogar progressivamente em áreas avançadas.

MF Ryan Gravenberch, 7 – Calmo na posse de bola, mas recebeu um cartão amarelo perto do intervalo por uma entrada mal cronometrada. Outra brilhante performance do internacional holandês da posição nº 6 e ele quebrou bem a jogada no meio do campo.

MF Alexis Mac Allister, 6 – O meio-campista campeão do Mundo do Liverpool ficou quieto no primeiro tempo, mas teve mais impacto após o reinício, quando começou a encontrar espaços e a colocar a bola em áreas perigosas.

MF Dominik Szoboszlai, 6 – Pressionou bem e trabalhou duro para rastrear de volta, enquanto mostrava algumas peças legais de jogo de ligação em áreas centrais. Ele quase pegou o goleiro desprevenido ao acertar a trave de um escanteio.

Luiz Diaz marcou e o Liverpool conquistou uma vitória fácil. Peter Byrne/PA Images via Getty Images

FW Luis Diaz, 8 – O internacional colombiano foi direto com suas corridas atrás da linha e finalizou com convicção para o abridor, com um esforço que foi forte demais para Flekken lidar. Ele registrou a assistência para o gol de Salah com um passe bem cronometrado.

FW Diogo Jota, 7 – Um passe perfeitamente ponderado de Jota permitiu que Diaz pegasse a bola com calma antes de finalizar para o gol de abertura. Ele quase conseguiu uma segunda assistência ao escolher Robertson no poste de trás no segundo tempo.

FW Mohamed Salah, 7 – No centro de uma série de chances positivas do Liverpool, ele era difícil para o adversário pegar. Começou a correr para dentro muito mais no segundo tempo, o que causou problemas para a defesa, eventualmente marcando para fazer 2-0 com uma finalização precisa de pé esquerdo.

Substitutos (jogadores introduzidos após 70 minutos = sem classificação)

Darwin Núñez (Jota, 72″), N/R – Jogo bem conectado quando recua antes de fazer investidas diretas atrás da linha.

Cody Gakpo (Diaz, 72″), N/D – Chegou perto com um chute forte de fora da área que desviou no travessão.

Conor Bradley (Alexander-Arnold, 73″), N/D – O técnico da seleção da Irlanda do Norte estava em Anfield na tarde de domingo para ver a participação especial de Bradley, que deu mais uma chance positiva ao entrar no lugar de Alexander-Arnold.

Harvey Elliott (Salah, 83″), N/D – Elliott foi escalado para o flanco direito, substituindo diretamente Salah, e quase causou impacto rápido com um cruzamento perigoso em direção à área.

Wataru Endo (Gravenberch, 90+1,) N/R – Apresentado nos últimos quatro minutos do tempo de compensação