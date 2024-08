Classificando as cinco melhores lutas de boxe na programação para o resto de 2024

Há algumas grandes lutas de boxe nos próximos meses, incluindo confrontos de títulos indiscutíveis e revanches fascinantes. Enquanto a primeira metade do ano nos deu momentos incríveis, como o nocaute de Gervonta “Tank” Davis sobre Frank Martin e a vitória por decisão de Oleksandr Usyk sobre Tyson Fury para se tornar o primeiro campeão indiscutível dos pesos pesados ​​na era dos quatro cinturões, os próximos meses estão cheios de confrontos que podem eclipsar esses grandes momentos.

Há a revanche altamente antecipada entre Usyk e Fury, o retorno de Canelo Alvarez – em outro capítulo da rivalidade de boxe México x Porto Rico – contra Edgar Berlanga e outra revanche entre duas das melhores lutadoras da história do boxe feminino, Katie Taylor e Amanda Serrano. E podemos ver outra estreia na era dos quatro cinturões: uma campeã indiscutível dos meio-pesados.

Sejam nocautes, habilidades de boxe ou um estilo de luta feroz que alguém gosta de ver, há algo para todos. Vamos dar uma olhada nas cinco lutas mais intrigantes do calendário de boxe de agora até dezembro.

1. Artur Beterbiev vs. Dmitry Bivol (12 de outubro no ESPN+ PPV)

Os dois campeões rivais dos meio-pesados ​​podem ter perfis mais baixos do que nomes como Alvarez e Fury, mas os fãs de lutas esperaram muito tempo por esta. Tivemos que esperar ainda mais depois que a luta foi adiada de junho porque Beterbiev sofreu uma ruptura de menisco durante o treinamento.

É um confronto fascinante entre os melhores lutadores da divisão: Bivol (23-0, 11 KOs), um boxeador habilidoso e inteligente, contra Beterbiev (20-0, 20 KOs), uma máquina de nocaute implacável com 100%.

Você se pergunta se a lesão de Beterbiev será um fator decisivo nesta luta, que será realizada em Riad, na Arábia Saudita.

Bivol entrará na luta cheio de confiança após registrar sua primeira vitória por nocaute em 10 lutas, um nocaute técnico no sexto round sobre Malik Zinad em junho. Bivol, 33, também tem a experiência de produzir uma vitória surpreendente sobre Alvarez. Seu movimento pode fazer a diferença contra Beterbiev, de 39 anos, que nocauteou cada um de seus oponentes profissionais.

2. Oleksandr Usyk vs. Tyson Fury 2 (21 de dezembro no DAZN PPV)

Usyk quase parou Fury no Round 9 de seu confronto pelo título indiscutível dos pesos pesados ​​em dezembro, e será fascinante ver como a revanche em Riad, Arábia Saudita, se desenrola. Será que Usyk (22-0, 14 KOs) pode ir além da vitória por decisão dividida e parar Fury? Ou Fury (34-1-1, 24 KOs) elaborará uma estratégia que o levará à vingança?

Fury, 36, é um lutador inteligente e sabe os ajustes que precisa fazer. Lembre-se, ele estava vencendo a luta na metade do caminho, quando Usyk, 37, começou a ter sucesso.

Esta pode ser a última luta de Usyk no peso pesado. Ele falou sobre o peso pesado ser muito difícil de manter o peso, e pode retornar ao peso cruzador, uma divisão na qual ele reinou como campeão indiscutível.

Esta também pode ser a última luta da carreira de Fury se ele sofrer uma derrota por nocaute. Há muita conversa sobre Fury lutando contra o rival inglês Anthony Joshua em maio, mas se ele sofrer uma derrota prejudicial para Usyk, sua segunda derrota consecutiva, ele pode pensar em se aposentar para evitar a humilhação de perder para AJ.

Não faltará motivação ou coração a Fury, mas ele conseguirá lidar com a velocidade e os movimentos de Usyk?

3. Daniel Dubois vs. Anthony Joshua (21 de setembro no DAZN PPV)

Este confronto totalmente britânico, marcado para o Estádio de Wembley em Londres, tem drama escrito por toda parte. Ambos são poderosos socadores, e um nocaute parece o resultado provável. Joshua está de volta à forma, depois de perder duas decisões para Usyk em lutas pelo título mundial, e conseguiu três vitórias consecutivas por nocaute para torná-lo o favorito nas apostas contra Dubois (-550 por ESPN BET).

Joshua (28-3, 25 KOs) foi sensacional em um rápido trabalho de demolição do ex-campeão do UFC Francis Ngannou em março, e contra Dubois, espere que ele solte sua mão direita sempre que vir uma oportunidade, como fez contra Ngannou. Filip Hrgovic conseguiu acertar Dubois com direitas em junho passado antes de Dubois pará-lo no Round 8. Essa vitória rendeu a Dubois (21-2, 20 KOs) o cinturão interino da IBF, que foi atualizado para o título completo depois que o campeão indiscutível Usyk o renunciou em junho.

Dubois, 26, pareceu vulnerável, mas também perigoso. Contra Usyk, a equipe de Dubois argumentou que ele conseguiu um knockdown legítimo no Round 5 quando acertou Usyk com um soco no corpo que o mandou para a lona com dor, mas o soco foi considerado baixo. Usyk venceu por interrupção no nono round, mas Dubois reviveu sua carreira com vitórias por TKO sobre Jarrell Miller e Hrgovic.

Joshua, 34, está um passo à frente, no entanto, e muitos esperam que ele se torne um tricampeão de forma espetacular.

4. Katie Taylor vs. Amanda Serrano 2 (15 de novembro na Netflix)

A Netflix se envolve com o boxe de alto nível com o que promete ser uma sequência emocionante. Essas duas grandes se enfrentarão novamente depois que Taylor venceu o encontro em abril de 2022 por decisão dividida para manter seu campeonato indiscutível de peso leve. Alguns sentiram que Serrano (47-2-1, 31 KOs) teve azar por não conseguir a decisão, e desde então ela registrou cinco vitórias consecutivas, quatro das quais foram no peso pena. A luta no AT&T Stadium em Arlington, Texas, será o co-evento principal do confronto de Jake Paul com o lendário ex-campeão dos pesos pesados ​​Mike Tyson.

A revanche entre Taylor e Serrano será no peso médio júnior, um fator significativo já que Serrano, 35, campeã de sete divisões, atuou durante a maior parte de sua carreira nas categorias de peso mais leves. Taylor (23-1, 6 KOs) estará mais forte e mais acostumada à categoria de peso depois de ter conseguido sua melhor vitória na carreira com uma decisão majoritária sobre Chantelle Cameron em novembro. A vitória fez de Taylor a campeã indiscutível do peso médio júnior e vingou sua única derrota profissional, que ocorreu contra Cameron em maio de 2023.

Taylor, 38, mostrou que está longe de terminar em sua última luta, e pode vencer sem argumentos dessa vez. Serrano tentará utilizar sua velocidade no que pode ser a última luta realmente grande para essas duas lendas do boxe feminino.

5. Canelo Alvarez vs. Edgar Berlanga (14 de setembro no Prime Video PPV)

A defesa de Canelo de seus três títulos super-médios na T-Mobile Arena em Las Vegas não é contra o oponente que muitos prefeririam. Os fãs de boxe gostariam de vê-lo enfrentar David Benavidez ou mesmo Terence Crawford, o campeão dos médios de longa data que acabou de subir de peso para ganhar um cinturão dos médios júnior.

Berlanga (22-0, 17 KOs) começou sua carreira com 16 vitórias consecutivas por nocaute no primeiro round, mas passou três anos sem uma vitória por KO até nocautear Padraig McCrory em fevereiro. Berlanga, 27, é mais jovem e tem poder, mas não contém o mesmo nível de ameaça dos oponentes recentes de Canelo, como Jaime Munguia e Jermell Charlo.

Alvarez (61-2-2, 39 KOs) perdeu seu título IBF em julho, mas continua sendo a maior estrela do boxe. O mexicano de 34 anos enfrentou tantos grandes nomes em sua carreira, de Floyd Mayweather a Gennadiy Golovkin. Este confronto contra Berlanga simplesmente não empolga a todos. Mas Canelo tentará obter sua primeira vitória por nocaute em quase três anos. Esse é um bom motivo para sintonizar. Você não sabe quantas noites de Canelo ainda temos.

Outras lutas interessantes que não entraram no top 5: