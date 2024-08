Clayton Kershaw, do Dodgers, é abalado pelos Padres na primeira largada de 0-K na carreira

SAN DIEGO — Clayton Kershaw fez 423 partidas na temporada regular e registrou pelo menos um strikeout em cada uma delas, um período que começou com sua introdução nas grandes ligas, se estendeu por sua carreira como o arremessador mais dominante do esporte e persistiu em meio a constantes lesões.

Na quarta-feira à noite, durante sua segunda largada após a primeira cirurgia no braço, a corrida de Kershaw finalmente terminou.

Em um confronto contra o San Diego Padres, o time com a maior taxa de contato nas grandes ligas, Kershaw registrou 11 eliminações, permitiu sete corridas e eliminou zero rebatedores, dando ao seu Los Angeles Dodgers, que estava com poucos jogadores, uma derrota de 8 a 1 no Petco Park.

“Há muitas coisas que eu estava perdendo”, disse Kershaw. “Simplesmente não estava executando, não estava realmente jogando nada onde eu queria, como eu queria. Frustrante, no geral.”

Datando de 1893, o ano em que o monte do arremessador foi movido para seu local atual, nenhum homem havia feito mais partidas de temporada regular com pelo menos um strikeout do que Kershaw, de acordo com pesquisa da ESPN Stats & Information. Os dois logo abaixo dele — Tom Seaver com 411, Nolan Ryan com 382 — são lendas. O único outro jogo de temporada regular de Kershaw sem um strikeout foi em 28 de setembro de 2008, contra os Giants, mas foi em uma aparição de alívio.

Que a sequência de Kershaw tenha durado tanto é uma prova de sua excelência. Que tenha terminado, talvez, seja indicativo de seu estado atual, saindo de uma cirurgia no ombro e arremessando em sua temporada de 36 anos.

Os Padres, vencedores de nove de 11 desde o intervalo do All-Star, marcaram quatro corridas no segundo inning e mais três no quarto. Apenas três das corridas cobradas de Kershaw foram merecidas. Mas parte disso decorreu de um raro erro do próprio Kershaw, quando ele lidou mal com um toque de um eliminado que poderia ter resultado em um eliminado fácil em casa. Os Padres fizeram 41 swings contra Kershaw e erraram apenas duas vezes — uma taxa de swing e miss de 4,9% que é a mais baixa de qualquer início de Kershaw, incluindo playoffs.

“Fisicamente, me sinto bem”, disse Kershaw. “Sinceramente, me senti muito bem com a última no geral. Mas esta, obviamente, foi muito ruim.”

Kershaw lançou uma bola rápida que pairou em torno de 90 mph, o que não é anormal para ele neste estágio, e um slider que, de acordo com o gerente do Dodgers, Dave Roberts, não teve mordida. Roberts apontou para o que no grande esquema parecia uma sequência insignificante, quando Jurickson Profar dirigiu um single RBI de segunda entrada para o campo centro-direito elevando um slider bem abaixo da zona de strike.

“Você não os vê entrando sob o slider e realmente elevando-o como fizeram esta noite”, disse Roberts. “Isso meio que fala sobre os dentes do slider esta noite.”

Os Dodgers perderam jogos consecutivos contra os Padres, mas também estão longe de estarem inteiros. Mookie Betts e Freddie Freeman, dois dos seus três melhores rebatedores, não estão com o time. Chris Taylor e Miguel Rojas estão na lista de lesionados. Suas três adições de jogadores de posição antes do prazo de negociação — Tommy Edman, Amed Rosario e Kevin Kiermaier — ainda não foram inseridas na escalação. Os Padres, no entanto, os venceram sete de 10 vezes pela primeira vez desde que os dois times se enfrentaram na temporada regular. Os Dodgers ainda têm uma vantagem de 5 1/2 jogos na National League West, mas terminaram julho com um recorde de 11-13.

“Nós sairemos dessa”, disse o catcher dos Dodgers, Will Smith. “Não há dúvidas sobre isso. Nós somos os Dodgers. Somos o melhor time do beisebol.”

Para finalmente serem considerados os melhores, uma distinção reservada aos campeões, os Dodgers precisam de uma rotação que os leve até outubro. A adição de Jack Flaherty, que pode formar uma dupla forte com Tyler Glasnow, certamente ajudará. Mas os Dodgers enfrentam incertezas além deles. Yoshinobu Yamamoto está se recuperando do que foi diagnosticado como uma distensão do manguito rotador e ainda não saiu do monte; Walker Buehler lutou muito para sair de sua segunda cirurgia de Tommy John e ainda está se recuperando de uma lesão no quadril; e Bobby Miller foi atingido em seu retorno de uma lesão no ombro, o que o levou a uma designação para as ligas menores.

Se a qualidade do trabalho de Kershaw é evidenciada pela falta de swing-and-miss que ele gerou na quarta-feira, também há preocupação aí.

“Eu só preciso arremessar melhor”, disse Kershaw. “Às vezes acontece. Há muita coisa que você pode analisar demais quando arremessa mal. Mas por enquanto, vou apenas dizer que foi ruim e tentar arremessar melhor no próximo.”