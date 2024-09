Clayton Kershaw, do Dodgers, vai para a IL devido a esporão ósseo no dedo do pé

PHOENIX — O Los Angeles Dodgers colocou o veterano canhoto Clayton Kershaw na lista de lesionados por 15 dias.

Kershaw, que deixou o jogo de sexta-feira contra o Arizona Diamondbacks no segundo inning, foi diagnosticado com um esporão ósseo no dedão do pé esquerdo.

“O inchaço é tão grande que ele mal consegue se movimentar”, disse o técnico do Dodgers, Dave Roberts, antes do jogo de sábado.

Roberts disse que os Dodgers não sabem ao certo quanto tempo Kershaw ficará fora, mas estão esperançosos de que ele retorne antes do final da temporada.

Kershaw cedeu três corridas no primeiro inning e, com a eliminação precoce, os Dodgers usaram todos os substitutos de sua equipe, exceto Evan Phillips, que havia arremessado nos dois dias anteriores.

Os Dodgers convocaram o RHP Ben Casparius do Triple-A Oklahoma City para substituir Kershaw.

“Precisamos de alguma cobertura para esta noite”, disse Roberts.

Kershaw, que não lançou até 25 de julho após uma cirurgia no ombro na offseason, tem 2-2 com uma ERA de 4,50 em sete partidas. Em 17 temporadas, todas com os Dodgers, o 10 vezes All-Star tem um recorde de 212-94 com uma ERA de 2,50.

O destro Joe Kelly também foi colocado na lista de lesionados pelo Los Angeles no sábado. Kelly está lidando com inflamação no ombro direito.

Kelly lançou 1⅔ innings na sexta-feira e cedeu duas corridas merecidas em três rebatidas. O veterano de 13 anos tem 1-1 com uma ERA de 5,20 em 31 jogos este ano.

Para substituir Kelly, os Dodgers selecionaram o contrato do RHP Brent Honeywell para sua segunda passagem pelo clube nesta temporada. Honeywell foi designado para atribuição em 18 de agosto.

O canhoto Justin Wrobleski está com o time e com a expansão do elenco no domingo, ele será ativado para começar o jogo contra o Arizona.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.