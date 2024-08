Clayton Kershaw sai do Dodgers; IL possível devido a esporão ósseo

PHOENIX — O canhoto Clayton Kershaw, do Los Angeles Dodgers, deixou sua partida contra o Arizona Diamondbacks na sexta-feira à noite devido a dores no dedão do pé esquerdo.

O técnico do Dodgers, Dave Roberts, disse que a dor é um problema persistente causado por um esporão ósseo, acrescentando que Kershaw pode acabar na lista de lesionados.

Kershaw permitiu duas corridas no primeiro e ficou sem eliminações no segundo após conceder um home run para Corbin Carroll no início do inning.

Roberts saiu imediatamente do banco de reservas com um preparador físico e retirou o três vezes vencedor do prêmio Cy Young da Liga Nacional depois que o 18º home run de Carroll passou perto do poste direito.

O home run de Carroll cortou a liderança de Los Angeles para 5-3. Os Dodgers venceram por 10-9 para estender sua vantagem sobre os Diamondbacks para cinco jogos na NL West.

Kershaw fez seis partidas desde que passou os primeiros quatro meses da temporada na lista de lesionados enquanto se recuperava de uma cirurgia no ombro na offseason. Ele entrou no jogo 2-2 com uma ERA de 3,72.

Os Dodgers foram duramente atingidos por lesões de arremessadores nesta temporada, com Walker Buehler, Brusdar Graterol e Yoshinobu Yamamoto entre os jogadores que ficaram de fora.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.