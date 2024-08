Clippers e Ivica Zubac chegam a uma extensão de 3 anos e US$ 58,6 milhões, dizem agentes

O pivô do LA Clippers, Ivica Zubac, concordou com uma extensão de contrato de três anos e US$ 58,6 milhões, vinculando-o à franquia por US$ 70 milhões até a temporada 2027-2028, disseram seus agentes Mike Lindeman e Jeff Schwartz, da Excel, à ESPN na sexta-feira.

Zubac assinará o contrato máximo disponível para ele por três temporadas, segundo os termos do acordo coletivo de trabalho da NBA.

Zubac teve uma média de 11,7 pontos e 9,2 rebotes, a maior da carreira, para o Clippers, com 51 vitórias, incluindo 16,2 pontos em uma derrota na série de playoffs da Conferência Oeste para o Dallas Mavericks. Zubac arremessou 65% do campo na temporada regular, terceiro na liga, atrás de Daniel Gafford e Rudy Gobert, de acordo com a ESPN Stats & Information.

Zubac manteve os adversários ofensivos com 49,6% de aproveitamento nos arremessos na cesta na temporada passada, o melhor da liga entre os jogadores que defenderam mais de 200 arremessos, segundo a Second Spectrum.

Ele começará sua sétima temporada com os Clippers, onde chegou em uma troca com os Lakers em 2018.

Os Clippers perderam o ala-armador Paul George, membro do All-NBA, para o Philadelphia 76ers na agência livre, mas mantiveram o armador James Harden em um novo acordo, contrataram os agentes livres Nicolas Batum e Derrick Jones e agora estenderam seu pivô titular, Zubac.

Em oito temporadas da NBA, Zubac teve médias de 9,4 pontos e 7,2 rebotes.