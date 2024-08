Clube NFL 60K: QBs que lançaram mais de 60.000 jardas

Apenas oito quarterbacks da NFL alcançaram 60.000 jardas aéreas na temporada regular em suas carreiras, e mais dois podem se juntar ao clube das 60.000 jardas durante a temporada de 2024.

O quarterback do New York Jets, Aaron Rodgers, está a 945 jardas de distância e Matthew Stafford, do Los Angeles Rams, precisa de 3.943 jardas.

O melhor da NFL Nation • Clube 60K: Rodgers e Stafford se juntarão ao grupo?

• Os Chargers podem competir com o saudável Herbert?

• Cinco questões que pairam sobre o New Orleans Saints

• Trevin Wallace foi o melhor novato dos Panthers

• Lamb se tornará o maior número 88 dos Cowboys?

Rodgers, 40, entra na temporada classificado em nono de todos os tempos em jardas de passe (59.055) e deve facilmente conseguir entrar para o clube dos 60K se permanecer saudável. Depois de jogar quatro snaps em 2023, seu primeiro com os Jets, ele caiu por causa de uma lesão no tendão de Aquiles que encerrou sua temporada.

Stafford, por outro lado, tem algum trabalho a fazer. Se ele repetir sua produção da temporada passada (3.965 jardas), ele estará dentro. Mas primeiro ele precisa passar Eli Manning (57.023 jardas) para o 10º lugar na lista de todos os tempos, precisando de 976 jardas.

Matt Ryan foi o último quarterback a cruzar o limite de 60.000 jardas em 2022, mas depois de Rodgers e Stafford, nenhum outro quarterback ativo chega perto. Joe Flacco (43.936 jardas) e Russell Wilson (43.653 jardas) entram na temporada como os únicos outros com mais de 40.000 jardas de passe.

Aqui estão os oito quarterbacks que passaram para 60.000 jardas:

1. Tom Brady: 89.214 jardas

Estações: 23

Equipes: Patriotas da Nova Inglaterra (2000-19), Buccaneers da Baía de Tampa (2020-22)

Nenhum jogador ganhou mais campeonatos do Super Bowl (sete) do que Brady, que tinha uma resposta famosa quando perguntado sobre qual era seu favorito. “O próximo”, ele dizia. Tal competitividade e jogo decisivo o definiam.

Brady encerrou sua carreira como líder da NFL em jardas de passe (89.214) e passes para touchdown (649). Ele é cinco vezes vencedor do prêmio de MVP do Super Bowl. Brady também detém recordes de carreira para vitórias na temporada regular (251), aparições no Super Bowl (10), jogos de playoff (48) e vitórias (35), bem como jardas de passe de playoff (13.400) e touchdowns (88).

Brady também se tornou o primeiro quarterback a ultrapassar 100.000 jardas de passe (playoffs e temporada regular combinados), terminando com 102.614.

“O que eu acho sobre Tom tão impressionante, tão inacreditavelmente impressionante, é que ele evitou jogadas ruins”, disse o ex-técnico do Patriots Bill Belichick. “Com Tom, por meio de sua tomada de decisão, preparação, os números são apenas históricos em termos de menos turnovers, menos corridas negativas, menos penalidades ofensivas. Acho que isso é subestimado; às vezes as pessoas não lhe dão crédito suficiente por quão poucas jogadas ruins ele teve. De todas as grandes qualidades de Tom, essa é uma das maiores — ele sempre protegeu o time.” — Mike Reiss

Ilustração da ESPN

2. Drew Brees: 80.358 jardas

Estações: 20

Equipes: San Diego Chargers (2001-05), Nova Orleans Saints (2006-20)

Quando Brees estava em campo, ele sempre dava aos Saints uma chance de vencer, apesar do jogo defensivo inconsistente do time até os últimos anos de sua carreira. A maioria dos recebedores de Brees não seriam considerados nomes conhecidos.

Ele é um dos quarterbacks mais precisos de todos os tempos, ocupando seis das 10 primeiras posições em porcentagem de conclusão de temporada única. Ele poderia executar o exercício de dois minutos tão bem quanto qualquer um, ficando em quinto lugar com 36 comebacks no quarto período e empatado em terceiro com 53 drives vencedores de jogo. Brees também foi durável, ficando de fora de 10 jogos por causa de lesão nos 15 anos após seu ombro ter sido cirurgicamente reparado em 2005.

“Ele seria o primeiro a entrar no vestiário — não a velha maneira de dizer: ‘Ah, ele seria o primeiro a entrar no vestiário e o último a sair'”, disse Cameron Jordan, o jogador mais antigo dos Saints, que foi companheiro de equipe de Brees de 2011 a 2020. “Ele era sempre isso. E mesmo nos últimos anos, quando ele não estava jogando todas as bolas, você ainda podia vê-lo com uma toalha na prática, fazendo cada conclusão mental. E isso é desde o momento em que cheguei aqui.

“Ele estava sempre olhando para o campo, antecipando, e muito mais escorregadio no bolso do que os caras lhe dão crédito. Você o vê se livrar de muitos sacks, você o vê capaz de sair do pé de trás, chegar a 15-20 jardas no campo em um ponto. … A experiência, o conhecimento que ele trouxe para o jogo. Você podia ver a evolução disso quando ele estava com os Chargers. E claro que ele tinha um braço grande ou o que quer que fosse, mas ele veio para os Saints e era como se tudo fosse moldado em precisão direta.” — Katherine Terrell

Ilustração da ESPN

3. Peyton Manning: 71.940 jardas

Estações: 17

Equipes: Colts de Indianápolis (1998-2010), Denver Broncos (2012-15)

Escolha praticamente qualquer estatística e você encontrará uma ilustração da grandeza de Manning. Vamos começar com a maior honraria da temporada regular do jogo — jogador mais valioso. Ninguém na história ganhou mais prêmios de MVP do que os cinco de Manning, uma conquista notável apesar de sua carreira se sobrepor a nomes como Tom Brady, Brett Favre e Kurt Warner.

As conquistas estatísticas de Manning poderiam encher um livro: 14 indicações ao Pro Bowl, sete seleções para o primeiro time All-Pro (a maioria entre quarterbacks) e 539 passes para touchdown.

Mas igualmente notável é o arco de sua carreira. Após 13 temporadas recordes com os Colts, Manning se recuperou de uma lesão no pescoço que ameaçou sua carreira para restabelecer sua grandeza em quatro temporadas com os Broncos, que concluíram com uma vitória no Super Bowl em sua temporada final, 2015. Ao longo do caminho, ele estabeleceu um recorde da liga em uma única temporada com 5.477 jardas de passe em 2013.

Manning deixou um legado que deu ao atual quarterback dos Colts algumas grandes aspirações.

“Eu definitivamente assisti [film of] ele muito”, disse Anthony Richardson. “Só ele administrando o jogo, sendo o quarterback. Essa é a melhor coisa como quarterback. Você tem que ser capaz de administrar o ataque, fazer seu trabalho da melhor maneira possível e é isso que tenho tentado fazer praticamente durante toda a minha carreira.” — Stephen Titular

Ilustração da ESPN

4. Brett Favre: 71.838 jardas

Estações: 20

Equipes: Atlanta Falcons (1991), Green Bay Packers (1992-2007), New York Jets (2008), Minnesota Vikings (2009-10)

O melhor atributo de Favre entre muitos era sua resistência. Foi o que lhe permitiu começar um recorde de 297 jogos consecutivos e, finalmente, o que o colocou no caminho para todos os marcos de passes que ele alcançou. Companheiros de equipe e treinadores elogiaram sua capacidade de jogar apesar de lesões que poderiam ter afastado jogadores menores por semanas.

“Não acho que ele seja humano”, disse o safety do Hall da Fama LeRoy Butler, que jogou com Favre por 10 temporadas. “Sempre que for a hora dele deixar esta Terra, quero ver os raios X. Não acredito. Ele não é humano, estou lhe dizendo. O cara é uma mistura de Wolverine, RoboCop e Superman.”

Não havia uma jogada que Favre não achasse que conseguiria fazer. Às vezes, isso resultava em grandes erros; ele ainda detém o recorde da carreira de mais interceptações (336). Mas também lhe permitiu fazer a jogada espetacular. Butler disse: “Foi assim que ganhamos o Super Bowl. Não há outro cara que tenha esse tipo de coragem e o tipo de confiança para dizer: ‘Quer saber? Vou fazer esse passe. Esqueça o checkdown no flat. Esqueça o cara totalmente aberto que vai me dar oito jardas. Vou para 25 porque consigo fazer esse passe.'” — Rob Demovsky

Ilustração da ESPN

5. Ben Roethlisberger: 64.088 jardas

Estações: 18

Equipes: Pittsburgh Steelers (2004-21)

O ex-quarterback do Steelers não só lançou para mais de 64.000 jardas em uma carreira de 18 anos, mas também ganhou dois Super Bowls e foi selecionado para seis Pro Bowls. A durabilidade e longevidade de Roethlisberger, combinadas com um braço grande e scrambles que estendem o jogo, ajudaram os Steelers a uma era de duas décadas, em sua maioria próspera.

“Ele era tão forte”, disse Charlie Batch, que apoiou Roethlisberger na maior parte de seus anos com os Steelers entre 2005 e 2012. “Ele sabia que podia quebrar tackles, e ele era um daqueles que a primeira leitura poderia estar lá — ele poderia ter feito a primeira leitura. Ben disse, ‘Não, há uma oportunidade maior se eu segurar essa bola e lançar aquela bola 20 jardas abaixo do campo.’ … Sua mentalidade era, ‘Eu tenho que fazer uma jogada maior’, em vez de pegar três [yards] aqui, pegando ali. Ele fica tipo, ‘Caramba, se eu conseguir bater 20 jardas, vamos marcar em dois minutos, contra esses drives de quatro, cinco minutos.’ Essa era a mentalidade que ele tinha.”

O talento dos Steelers para recrutar wide receivers de primeira linha deu a Roethlisberger uma infinidade de alvos, incluindo o membro do Hall da Fama Hines Ward e Antonio Brown. Suas temporadas mais produtivas vieram no final de sua carreira, quando ele lançou para 5.129 jardas, líder da liga, em 2018, e 4.952 em 2014. — Brooke Pryor

Ilustração da ESPN

6. Philip Rivers: 63.440 jardas

Estações: 17

Equipes: San Diego/Los Angeles Chargers (2004-19), Indianápolis Colts (2020)

Rivers jogou 16 anos pela organização Chargers, tornando-se um dos jogadores mais amados da história da franquia por seu trash-talking, que notoriamente nunca envolveu xingamentos, e algumas das temporadas mais bem-sucedidas da história do time. Rivers teve 12 temporadas com pelo menos 4.000 jardas de passe, seu maior total vindo em 2010, quando ele lançou para 4.710 jardas.

O ex-running back do Chargers, Austin Ekeler, disse que a atenção de Rivers aos detalhes é o que o tornou ótimo. Quando o time se mudou para Los Angeles, por exemplo, Rivers foi para o treino em uma van sprinter para poder assistir ao filme no banco de trás no caminho de sua casa em San Diego.

“Este homem vive e respira futebol”, disse Ekeler. “Ele sempre soube como queria que fosse feito. Ele sabia tudo, dos passos às divisões.” — Kris Rhim

Ilustração da ESPN

7. Matt Ryan: 62.792 jardas

Estações: 15

Equipes: Atlanta Falcons (2008-21), Indianápolis Colts (2022)

Indiscutivelmente o maior jogador da história dos Falcons, Ryan personificou tudo o que significa ser um quarterback de franquia. Ele apresentou números históricos — lançando para mais de 4.000 jardas e 20 touchdowns por 10 temporadas seguidas — e foi um pilar na comunidade.

Os Falcons foram aos playoffs seis vezes em suas 14 temporadas, incluindo uma viagem ao Super Bowl LI, ano em que ele ganhou o prêmio de MVP da NFL.

“Postura, liderança, atenção aos detalhes, saber exatamente quem ele era, exatamente o que ele poderia fazer e [finding] maneiras de executá-lo”, disse o técnico do Falcons, Raheem Morris, que esteve na equipe de 2015 a 2020 com Ryan. “E a última coisa que me lembro é de não aceitar nada além da excelência.” — Marco Raimondi

Ilustração da ESPN

8. Dan Marino: 61.361 jardas

Estações: 17

Equipes: Miami Dolphins (1983-99)

Quarenta anos antes de os quarterbacks da NFL fazerem números de passes impressionantes parecerem rotina, Marino fez isso no sul da Flórida. Das 50 temporadas mais prolíficas da história da NFL em termos de jardas de passe, apenas três ocorreram antes da virada do século; duas delas pertencem a Marino. Sua temporada de MVP em 1984, na qual ele lançou para 5.048 jardas e 48 touchdowns, ainda representa a 12ª e a quinta maiores marcas de uma única temporada de todos os tempos, respectivamente.

Os 420 passes para touchdown de Marino estão em sétimo lugar na história da liga e suas 61.361 jardas de passe na carreira foram um recorde da NFL quando ele se aposentou em 1999. Ele é um dos sete jogadores na história da NFL a lançar para 60.000 jardas e 400 touchdowns — e o único membro do clube a começar sua carreira antes de 1990.

Marino também se destacou em se proteger e navegar no pocket, levando apenas 270 sacks em 17 temporadas. Os outros sete membros do clube 60K foram sackados em média 474 vezes em suas carreiras.

“Danny foi provavelmente… o melhor quarterback que já vi dentro de um quadrado de 3 jardas atrás do centro”, disse o ex-linebacker dos Dolphins, Kim Bokamper. “Subindo no pocket, deslizando para cima, deslizando para trás, deslizando diagonalmente, deslizando para os lados — apenas para fazer alguém errar. Sua habilidade de manobrar em um pocket pequeno foi a melhor que já vi.

“Sua habilidade naquele pocket realmente o poupou de muito desgaste e muitos sacks. Sei que a maioria das pessoas não percebe isso, mas uma das coisas que sempre admiro nele é sua habilidade de trabalhar naquele pequeno quadrado ali atrás.” — Marcel Louis-Jacques