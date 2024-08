Clyde Edwards-Helaire, do Chiefs, discute as lutas contra o TEPT

ST. JOSEPH, Missouri — De tempos em tempos, durante suas quatro temporadas com o Kansas City Chiefs e mais recentemente no campo de treinamento, o running back Clyde Edwards-Helaire perdeu tempo de treino por causa do que os Chiefs chamaram de doença.

Edwards-Helaire postou recentemente em sua conta X que o motivo de suas ausências é transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e falou na quinta-feira sobre suas experiências.

“Às vezes sou internado no hospital, algo como não consigo parar de vomitar e é simplesmente, eu [don’t] saber [anything] praticamente para impedir isso”, disse Edwards-Helaire, a primeira escolha do draft dos Chiefs em 2020.

Clyde Edwards-Helaire diz que o transtorno de estresse pós-traumático é a razão pela qual ele perdeu tempo de treino durante suas quatro temporadas com os Chiefs. Foto AP/Reed Hoffmann

“Desidratação muito ruim… mas é realmente só mentalmente não estar lá. É uma dessas coisas em que no começo os caras que meio que prestam atenção como Travis [Kelce] e Kadarius [Toney]às vezes eles até conseguem, eles sabem com antecedência, tipo, ‘OK, Clyde não está rindo, ele não está dando risadinhas, ele não é ele mesmo.'”

Edwards-Helaire forneceu uma data exata, 22 de dezembro de 2018, como o início de seu TEPT. Ele não entrou em detalhes, exceto para dizer que ele e um amigo se encontraram no que ele chamou de “uma situação de autodefesa”.

“Eu diria que é provavelmente daí que vem a maioria das coisas”, disse Edwards-Helaire, 25. “Eu não diria necessariamente que tudo veio disso. Tenho melhores amigos que faleceram jovens por causa da violência armada e por não estarem nos lugares certos na hora certa, e por saber que tenho pessoas próximas ou ao meu redor que… poderiam estar nas mesmas situações que eu.”

Edwards-Helaire revelou seu TEPT publicamente pela primeira vez em sua postagem no X.

“Nos meus primeiros anos, você tenta bloquear tudo e pensa: ‘Ah, em algum momento eu vou superar isso'”, ele disse. “E você começa a perceber que isso simplesmente não acontece. Você fica mais velho e percebe: ‘Ei, não importa a idade, não importa a pessoa, não importa a situação, todo mundo precisa de ajuda em algum momento’. É preciso coragem para falar sobre isso e ter TEPT e lidar com isso quando as pessoas meio que mencionam, não é algo sobre o qual eu sempre gostaria de falar. Eu nunca sei realmente como meu corpo vai reagir ou minha mente, é apenas algo que eu não consigo realmente identificar ou saber exatamente o que vai acontecer.

“Eu sinto que falar é uma grande coisa, mas é apenas superar esse obstáculo pessoalmente, ser capaz de saber que, honestamente, todo mundo passa por coisas boas [and] ruim… É um trampolim. Tenho apenas 25 anos e estou tentando viver o resto da minha vida saudável.”