Co-proprietário dos Giants não se arrepende do contrato de Daniel Jones

HACKENSACK, NJ — O coproprietário do New York Giants, John Mara, não se arrepende de ter contratado o quarterback Daniel Jones no ano passado, mesmo que o time tenha flertado com a ideia de encontrar um possível substituto para ele nesta offseason.

Jones, que assinou um contrato de quatro anos e US$ 160 milhões no ano passado, teve dois passes para touchdown e seis interceptações em apenas seis jogos devido a lesões no pescoço e no joelho, incluindo uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

“Escute, ainda estou feliz que demos a ele esse contrato porque senti que ele jogou muito bem para nós em 22”, disse Mara durante um evento para revelar um mural no Hackensack Medical Center para celebrar a 100ª temporada do time. “No ano passado ele se machucou e, sejamos honestos, quando ele estava jogando, não estávamos bloqueando ninguém. Então, vamos dar a ele uma chance com uma linha ofensiva melhor e algumas armas ao redor dele e ver o que ele pode fazer.”

Os Giants perguntaram seriamente sobre a mudança para os três primeiros do draft com seus olhos em um quarterback, particularmente Drake Maye, se o New England Patriots estivesse disposto a fazer uma troca. Mas o preço provou ser muito alto.

Em vez disso, os Giants mantiveram Jones e recrutaram o wide receiver da LSU, Malik Nabers, com a sexta escolha geral para lhe dar uma arma no ataque.

“Eu estava nervosa sobre desistir de muita coisa para ir buscar um quarterback”, disse Mara. “Eu estava preparada para deixar [general manager Joe Schoen and coach Brian Daboll] faça isso se é isso que eles querem fazer. Tomamos a decisão de ficar com Daniel e adicionar uma arma para ele, e acho que isso vai funcionar para nós.”

Jones pode ter ficado, mas foi uma offseason de mudanças para os Giants. Eles permitiram que o running back Saquon Barkley e o safety Xavier McKinney fossem embora via agência livre. Barkley se agarrou ao rival Philadelphia Eagles; McKinney ao Green Bay Packers.

Foi revelado em “Hard Knocks: Offseason with the New York Giants” que Mara não estava totalmente a bordo com a decisão de deixar Barkley sair. Ele admitiu que ver Barkley pousar na Filadélfia o faria perder o sono.

Mesmo assim, Mara não interferiu.

“Todo ano haverá uma decisão de pessoal da qual não sou 100% a favor”, disse Mara. “Mas no final do dia, você deixa o gerente geral e o treinador, principalmente se eles têm uma convicção unificada, tomarem as decisões e depois reclamarem sobre isso mais tarde.

“Essa foi a decisão que eles tomaram. Não, eu não estava louco sobre isso. Eu não queria perdê-lo, mas eu entendi qual era a filosofia deles e você tem que deixá-los fazer o trabalho deles.”

Schoen e Daboll agora seguem para um crítico Ano 3 com um elenco renovado e sem poder de estrela. Eles surpreendentemente chegaram aos playoffs em sua primeira temporada, antes de lutar para um recorde de 6-11 no ano passado. Os Giants reformularam seu elenco, negociando com o edge rusher Brian Burns, recrutando Nabers e contratando três potenciais jogadores de linha ofensiva titulares (John Runyan Jr., Jermaine Eluemunor e Greg Van Roten).

Agora é hora de ver se isso se correlaciona com um produto melhorado em campo. Ou talvez leve mais um ano para repor o elenco, incluindo a posição de quarterback.

“É difícil articular minhas expectativas”, disse Mara. “Obviamente, você quer mostrar uma melhora significativa em relação ao ano passado, mas não vou fazer nenhuma garantia ou exigência significativa ou algo assim. Eles sabem o que eu quero ver. Tenho muita confiança neste time em particular. A comunicação é ótima e acho que adicionamos algumas boas peças. É hora de mostrar isso.”

Isso não significa necessariamente que os Giants precisam vencer um número específico de jogos ou chegar aos playoffs para ver a temporada como um sucesso. Isso é sempre mais uma sensação para Mara quando a temporada termina.

Ele ainda não parece ver isso como uma construção de longo prazo.

“Não sei como quantificar isso. Quero sair do campo no final da temporada sentindo que estamos indo na direção certa”, disse Mara. “Estamos mesmo. Temos uma ótima base aqui. Temos todos os motivos para ser otimistas.

“Espero que demos um grande passo adiante neste ano.”