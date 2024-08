Coco Gauff vence Elina Svitolina em 3 sets no US Open

NOVA YORK — Coco Gauff não sabia que havia perdido cinco partidas consecutivas contra oponentes classificadas entre as 50 melhores. Ela não tinha certeza de quantos pontos consecutivos havia perdido — 11, ao que parece — para perder o primeiro set contra Elina Svitolina na terceira rodada do US Open na sexta-feira.

Aqui, então, está o que ficou totalmente claro para Gauff naquele momento: “Eu precisava de uma reinicialização”. Então, antes do segundo set, a jovem de 20 anos da Flórida foi ao banheiro, trocou parte de sua roupa e jogou água no rosto. Então Gauff voltou à quadra e estendeu a defesa de seu primeiro título de Grand Slam ao virar as coisas para vencer a 27ª cabeça de chave Svitolina por 3-6, 6-3, 6-3.

“Parecia uma nova pessoa surgindo”, disse Gauff, o terceiro cabeça de chave. “Eu só não queria sair da quadra com arrependimentos.”

Depois de cometer erro após erro no início do jogo no Arthur Ashe Stadium, Gauff conseguiu vencer nove de 11 games de uma só vez e venceu novamente, apesar de perder o primeiro set, algo que ela fez três vezes a caminho de conquistar o troféu de 2023 em Flushing Meadows, incluindo na final contra Aryna Sabalenka.

“Estava na minha mente hoje. Isso me deu muita confiança”, disse Gauff, “só porque parecia um pouco déjà vu.”

No domingo, Gauff enfrentará a número 13 Emma Navarro, uma de suas companheiras de equipe nas Olimpíadas de Paris, por uma vaga nas quartas de final. Navarro eliminou Gauff na quarta rodada em Wimbledon.

Essa recuperação pode ser exatamente o que Gauff precisa para superar a recente queda que a fez vencer apenas cinco das nove lutas anteriores.

Um contraste enorme em relação ao ano passado, quando Gauff venceu 18 de 19, e 12 seguidas, ao longo do caminho para dois títulos preparatórios em quadras duras e depois o campeonato no US Open, que a tornou a primeira adolescente americana a triunfar em Flushing Meadows desde Serena Williams em 1999.

Ao concluir um set contra Svitolina, parecia que outra derrota poderia estar próxima. Os totais de Gauff foram 16 erros não forçados — nove em backhands — e apenas sete vencedores. Ela colocou apenas 45% de seus primeiros serviços. Ela foi 0-para-3 em break points. Ela permitiu que Svitolina reivindicasse 19 dos 28 pontos que duraram mais de quatro tacadas.

Todos esses números melhoraram nos últimos dois sets, enquanto Gauff tentava ser mais agressiva com seus forehands e mais cuidadosa com seus backhands. E outra coisa mudou, a pedido de seus treinadores: Gauff conseguiu envolver mais a torcida partidária.

Desde sua estreia no Grand Slam em 2019, Coco Gauff venceu 12 partidas importantes após perder o primeiro set, ficando atrás apenas de Ons Jabeur nesse período. Robert Deutsch/USA TODAY Esportes

Svitolina disse depois que estava incomodada por uma lesão no tornozelo sofrida na semana passada

“Sinto que ela começou a ir (para) mais um pouco. Mas, para ser justa, não joguei do jeito que queria jogar. … Então ela começou a ficar mais viva”, disse Svitolina, três vezes semifinalista do Grand Slam. “E, claro, a multidão estava atrás dela.”

Tudo começou a mudar para Gauff na sexta-feira, depois de 1 hora e 10 minutos, quando ela quebrou para liderar por 4-2 no segundo set, acertando um forehand cruzado vencedor. Ela comemorou com um grito de “Vamos lá!” e levantou a mão esquerda para balançar os dedos e pedir aos espectadores que falassem mais alto.

“Minha equipe estava meio que me dizendo que [the fans] estavam na ponta dos assentos”, explicou Gauff. “Então eu disse, ‘OK, preciso entrar em erupção para que vocês possam entrar em erupção.'”

Logo o set passou para Gauff, que fechou com um ás de 151 km/h, sacudiu o punho e gritou.

Coco, o mais próximo Coco Gauff melhorou para 15-5 em partidas decisivas em torneios importantes, com sua porcentagem de vitórias de 0,750 em tais partidas, classificando-se como a terceira melhor entre as jogadoras ativas (mín. 20 partidas). Jogador Ganhe por cento. WL Sofia Kenin .810 17-4 Naomi Osaka .760 19-6 Coco Gauff .750 15-5 — Estatísticas e informações da ESPN

No terceiro, com as estrelas do basquete feminino da UConn, Paige Bueckers e Azzi Fudd sentadas em seu camarote em Ashe, Gauff quebrou imediatamente, então segurou para abrir 2 a 0 com a ajuda de um ponto de 38 tacadas que ela conquistou quando Svitolina mandou um backhand para fora.

Logo estava 5-1 para Gauff, cuja única oscilação tardia veio quando ela sacou para a partida em 5-2. Ela desperdiçou três match points e foi quebrada lá. Mas Gauff quebrou de volta para fechar as coisas.

“Estou feliz por ter tido essa partida”, disse Gauff, “porque acho que isso me torna resistente e me prepara, provavelmente, para desafios futuros”.

Desde que fez sua estreia no Grand Slam em 2019, Gauff venceu 12 partidas importantes depois de perder o primeiro set, perdendo apenas para Ons Jabeur (13) nesse período.

Gauff também se tornou a sexta mulher americana a vencer 60 grandes lutas antes de completar 21 anos, juntando-se a Serena Williams, Mary Joe Fernandez, Chris Evert, Venus Williams e Tracy Austin.

ESPN Stats & Information e The Associated Press contribuíram para esta reportagem.