COI diz que boxeadores em disputa de gênero permanecerão nas Olimpíadas de Paris

PARIS — As duas boxeadoras no centro da disputa de gênero nas Olimpíadas de Paris permanecerão na competição enquanto continuarem vencendo porque atendem a todos os critérios de elegibilidade, disse o Comitê Olímpico Internacional na segunda-feira.

O COI é responsável por realizar o torneio de boxe em Paris depois de retirar o reconhecimento da Associação Internacional de Boxe no ano passado por não ter implementado reformas de governança e finanças.

A boxeadora argelina Imane Khelif e a bicampeã mundial de Taiwan Lin Yu-ting, que chegaram às semifinais de suas respectivas categorias de peso, foram liberadas para competir nos Jogos, apesar de terem sido desclassificadas durante o Campeonato Mundial de 2023.

Na segunda-feira, a IBA disse que os boxeadores foram reprovados em um teste de elegibilidade após terem passado por um teste de cromossomo durante o Mundial de 2023, e que a IBA havia informado o COI na época.

O órgão de boxe insiste que os lutadores não deveriam competir em Paris.

“Essas atletas vêm competindo em competições sêniores há seis anos sem problemas”, disse o porta-voz do COI, Mark Adams. “Essas mulheres eram elegíveis para esta competição, continuam elegíveis para esta competição e competem nesta competição.”

Ambos os boxeadores já garantiram pelo menos uma medalha de bronze ao chegar a esta fase. Khelif, cuja luta no primeiro round contra Angela Carini durou 46 segundos antes que a italiana optasse por parar após absorver uma série de socos poderosos, enfrenta Janjaem Suwannapheng, da Tailândia, na terça-feira. Lin enfrenta Esra Kahraman Yildiz, da Turquia, na quarta-feira.

O pai de Khelif, Amar, disse à Reuters que estava orgulhoso de sua filha e a apoiou para ganhar uma medalha pela Argélia.

O COI rejeitou os resultados dos testes solicitados pela IBA como arbitrários e ilegítimos, dizendo que não havia razão para realizá-los.

“Não posso dizer se eles eram credíveis ou não credíveis [gender tests] porque a fonte de onde eles vieram não era confiável e a base para os testes não era confiável”, disse Adams. “Por essa razão, não houve consideração se eles estavam corretos ou não, porque eles não tinham relação com a elegibilidade do boxe aqui.”

Nestes Jogos, o COI está usando regras de elegibilidade para o boxe que foram aplicadas nas Olimpíadas de 2016 e 2021 e que não incluem testes de gênero.

O órgão olímpico está envolvido em uma longa disputa com a IBA, mesmo antes de ela ter seu reconhecimento revogado, com o presidente da IBA, Umar Kremlev, um russo, atacando abertamente o presidente do COI, Thomas Bach, com uma série de postagens inflamatórias nas redes sociais nos últimos dias.

O COI pediu às federações nacionais de boxe que criem um novo órgão regulador global ou correrão o risco de o esporte ficar de fora das Olimpíadas de Los Angeles em 2028.