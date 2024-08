Colapso de passageiro de NJ no meio do voo diante das câmeras, supostamente convidado para fazer sexo com atendente

Um passageiro fora de controle é acusado de causar uma perturbação total no ar – forçando um avião a fazer um pouso de emergência… isso depois que ele supostamente bateu em um comissário de bordo e tentou abrir a porta no meio do voo .

Os federais identificaram o suposto encrenqueiro como Eric Nicholas Gapco de Delanco, NJ … que você pode ver em imagens de vídeo capturadas por outros passageiros que aparentemente perderam o controle no voo da American Airlines de Seattle para Dallas no início deste mês.

As autoridades afirmam que Gapco também estava usando uma caneta vaporizadora antes que as coisas piorassem, e que ele até supostamente propôs sexo a uma das aeromoças. Eles alegam que seu comportamento estava tão fora de controle e com risco de vida que a tripulação teve que amarrar suas mãos e pés com restrições – o que você também pode ver no vídeo.