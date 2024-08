Cole Palmer assina extensão com o Chelsea até a temporada de 2033

O atacante inglês Cole Palmer assinou uma extensão de contrato de dois anos que o vincula ao Chelsea até 2033, informou o clube da Premier League na terça-feira.

Palmer chegou do Manchester City em setembro do ano passado e foi um dos melhores jogadores da Premier League, terminando a temporada com 22 gols — atrás apenas de Erling Haaland, do Manchester City — e garantindo uma vaga na seleção da Inglaterra para a Eurocopa.

Escolhas do editor

1 Relacionado

Palmer, de 22 anos, marcou para a Inglaterra como substituto na derrota por 2 a 1 para a Espanha na final.

Ele agora assinou com o Chelsea pelos próximos nove anos, dando continuidade à política do clube de vincular seus jovens jogadores a contratos de longo prazo.

“Eu conquistei muito na minha primeira temporada aqui”, ele disse. “E espero poder continuar a experimentar grandes coisas neste clube, tanto em nível pessoal quanto em termos de trazer sucesso e troféus para o Chelsea.”

Palmer está na lista de seis finalistas para o prêmio de jogador do ano da Professional Footballers’ Association. O vencedor será anunciado em 20 de agosto.