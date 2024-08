Colega de trabalho de Johnny Wactor diz que a luta pela justiça não termina até as condenações

Johnny WactorO colega de trabalho de – que estava com ele na noite em que foi assassinado – fica emocionado com a prisão de seus supostos assassinos, mas diz que a família do ator não encontrará paz até que os suspeitos recebam a punição máxima.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Anitta Joy disse ao TMZ que sentiu uma mistura de alegria e alívio ao saber que três pessoas foram presas e autuadas por acusações de homicídio – mas acrescenta que a verdadeira justiça será ver esses caras obterem condenações graves.

A amiga de Johnny diz que está otimista com isso, porque todos os suspeitos foram detidos sob fiança elevada. Ela inicialmente ficou preocupada que os suspeitos não fossem julgados como adultos – com base no que viu na noite do assassinato, ela pensou que possivelmente eram menores de idade.

No entanto, todos os três têm 18 anos e serão julgados como adultos.



Reproduzir conteúdo de vídeo





31/05/24 abc

Nós contamos a história… LAPD prendeu 3 membros da gangue Florencia 13 na quinta-feira sob acusação de homicídio, além de outro membro da gangue sob acusação cúmplice – isso depois que Johnny foi tiro fatal no peito quando ele se aproximou de um grupo que tentava roubar o conversor catalítico de seu carro do lado de fora do restaurante Level 8 em DTLA.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Anita sente que a tragédia poderia ter sido evitada se a Level 8 tivesse fornecido estacionamento mais seguro para os funcionários – algo que Anita disse que ela e outros constantemente sinalizavam como um problema, mas ela afirma que nada foi feito a respeito.

Ela diz que nem ela nem a família de Johnny tiveram notícias do restaurante desde o assassinato – ela diz que só obteve apoio de colegas de trabalho.