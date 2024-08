Colin Jost diz que sua lesão no dedo do pé nas Olimpíadas é tão grave que as formigas estão rastejando para dentro

Colin Jost está isento de suas funções de cobertura das Olimpíadas no Taiti, após uma semana de drama com lesões, começando com suas feridas nos dedos dos pés … que ele brincou convidando as formigas a se mudarem se ele ficasse parado por muito tempo.

Sim, as coisas realmente pioraram para o correspondente de surf da NBC em 2024 desde que desembarcou na Polinésia Francesa – foi lesão após lesão… começando com um confronto desagradável com um recife de coral na semana passada, que deixou três dedos do pé envoltos em gaze.

“Eu tenho uma piada? Sim, estou aqui.” Colin Jost dá uma atualização sobre seu pé infectado por estafilococos em sua última foto ao vivo com a apresentadora do Late Night dos Jogos Olímpicos da NBC, Maria Taylor. #SNL #Olimpíadas2024Paris @MariaTaylor pic.twitter.com/KorNkozVYy – Tarde da noite (@latenightercom) 30 de julho de 2024

@latenightercom

Colin riu muito disso, até mesmo brincando que sua fama no WikiFeet poderia ser prejudicada. Mas agora, a única coisa que está invadindo a cena podem ser formigas – algo que ele disse à NBC Maria Taylor ele nunca imaginou chegar.

Ele acrescentou que era praticamente um frequentador assíduo da tenda médica, com todos os ferimentos que sofreu – ele pegou uma infecção por estafilococos no pé devido ao arranhão no recife… e acordou com uma infecção no ouvido não relacionada.

Ao todo, Colin tem feito malabarismos com três remédios diferentes desde Toe-hiti Gate. Mas, no verdadeiro estilo “SNL”, ele conseguiu abraçar de forma hilariante sua vibração fora do lugar entre os atletas de surf.