Colin Jost se autodenomina ‘leproso’ após lesões e infecções olímpicas

Colin Jost postou uma atualização alarmante sobre os ferimentos e doenças que sofreu durante sua angustiante – e hilária – cobertura no Taiti como correspondente das Olimpíadas de Surf, e a NBC o rotulou de um flagelo!

A NBC, de acordo com Colin, o diagnosticou com lepra … é verdade, os chefes da rede não são médicos, mas é uma avaliação justa depois que a estrela do “SNL” teve que deixar os jogos porque estava se matando com cortes e mordidas e infecções.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

O próprio Colin disse que foi declarado “leproso” pela sua própria rede. Isso normalmente significa que ele precisa se isolar para proteger a si mesmo e aos outros. Obviamente uma piada… mas ainda assim, entendemos.

Ele está agora na ilha de Malta… embora pensássemos que ele poderia ter sido banido para Molokai, no Havaí… que costumava ser o local de uma famosa colônia de leprosos.

“Não fui ‘mandado para casa’ depois das Olimpíadas. A NBC simplesmente olhou para os meus pés, declarou-me legalmente leproso e exilou-me aqui, na ilha de Malta”, disse ele.

Acabou de sofrer uma lesão grave no dedo do pé no recife de Teahupo’o, no Taiti, enquanto surfava durante seu tempo livre. Isso levou a uma infecção por estafilococos – e a uma infestação de formigas em seu ferimento – seguida por uma infecção desagradável no ouvido que o manteve fora da água pelo resto da viagem.

“Eu tenho uma piada? Sim, estou aqui.” Colin Jost dá uma atualização sobre seu pé infectado por estafilococos em sua última foto ao vivo com a apresentadora do Late Night dos Jogos Olímpicos da NBC, Maria Taylor. #SNL #Olimpíadas2024Paris @MariaTaylor pic.twitter.com/KorNkozVYy – Tarde da noite (@latenightercom) 30 de julho de 2024

@latenightercom

O marido de Scarlett Johansson parece estar aproveitando seu tempo no Mediterrâneo… ele foi a um cassino local onde desperdiçou “as centenas de dólares que ganhei como correspondente de surf”.

Colin disse que se encaixava perfeitamente na ilha… já que Malta era o lar de vários surtos de peste bubônica.

Colin não olhou para trás com remorso por sua estada no Taiti. Ele agradeceu aos habitantes locais pela sua cordialidade e hospitalidade… e por “ocasionalmente olharem para [his] pé e sussurrando ‘Chupacabra’.”