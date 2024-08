Colômbia tomará medidas legais contra time de basquete impostor

BOGOTÁ, Colômbia — Um time que jogou em um torneio de basquete na Rússia usurpou as cores e o nome da seleção colombiana, informou a federação de basquete do país na quinta-feira.

A federação disse que tomará medidas legais “pelo uso indevido de nossa imagem e logotipo” e que nunca recebeu uma proposta formal para participar do torneio na cidade russa de Perm.

“A Federação Colombiana de Basquete não concedeu apoio a nenhum clube para participar da Copa da Amizade Russa”, disse a organização em um comunicado.

O time foi derrotado por 155 a 53 por um time local de Perm antes de perder por 108 a 57 para a Venezuela.

O presidente da federação russa, ex-jogador da NBA Andrei Kirilenko, disse que eles não fizeram nada impróprio.

“Gostaríamos de enfatizar que todas as nossas interações com a seleção colombiana ocorreram exclusivamente por meio de canais de comunicação oficiais”, disse Kirilenko à Match TV. “Nossa posição permanece inalterada: todas as comunicações e coordenações são conduzidas apenas por meio de fontes oficiais e verificadas.”

O time que vestia as cores da Colômbia estava programado para jogar contra a Rússia na sexta-feira, mas o jogo foi cancelado.

“Após o primeiro jogo, entendemos que o nível atual da seleção colombiana está aquém do esperado, o que causa alguma decepção para todos nós”, disse Kirilenko. “Nesse sentido, já revisamos o cronograma e o formato do torneio para garantir uma competição mais equilibrada e competitiva.”