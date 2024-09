Colorado e Vanderbilt lideram os principais trolls do futebol universitário da Semana 1

Os trolls da Semana 1 do futebol universitário foram nada menos que mesquinhos.

O técnico Deion Sanders e o Colorado Buffaloes quase foram surpreendidos pelo North Dakota State Bison. Mas Travis Hunter salvou o dia com sua recepção de touchdown no quarto período, o que deu ao Colorado uma vantagem de dois pontos. O Buffaloes derrotaria o Bison por 31-26.

Antes do jogo, a North Dakota State provocou o Colorado ao postar as diferenças entre um búfalo e um bisão, além de anexar um link com fatos sobre o bisão.

Mas assim que os Buffaloes derrotaram o adversário da FCS, eles usaram o X para destacar a diferença nos recordes das equipes.

O jab do Colorado lidera os melhores trolls da Semana 1 do futebol universitário.

Vanderbilt chocou o mundo do futebol universitário no início do sábado, conseguindo uma vitória histórica diante de seus fãs em Nashville, Tennessee. A vitória foi a primeira vitória não-conferencial dos Commodores sobre um adversário de conferência poderosa desde 2017.

O quarterback Diego Pavia lançou para dois touchdowns e correu para mais um, enquanto Vanderbilt completou a virada na prorrogação. Pavia foi responsável por 294 das 371 jardas de ataque total dos Commodores.

Após o jogo, Vanderbilt fez uma provocação ao mascote Hokie da Virginia Tech, adicionando uma imagem de um peru assado a um gráfico com o placar final nas redes sociais.

Foi tudo Hurricanes em Gainesville, Flórida, enquanto Miami acumulou 529 jardas de ataque total a caminho de uma vitória de rivalidade dominante. O altamente elogiado quarterback transferido Cam Ward entrosou rapidamente com o wide receiver estrela Xavier Restrepo — a dupla conectou sete vezes para 112 jardas e um touchdown no segundo quarto.

Os Hurricanes atiçaram as chamas da rivalidade estadual nas redes sociais após o apito final, misturando o apelido icônico dos Gators no estádio com a letra da música “Take Over Your Trap”.

Utah não deixou dúvidas em sua vitória de abertura da temporada contra o Southern Utah.

A vitória por 49 a 0 é a maior vitória sem sofrer gols dos Utes desde 2007, de acordo com o ESPN Stats & Information.

Utah marcou 28 pontos somente no segundo quarto, a caminho de compilar 513 jardas totais. Cameron Rising lançou cinco touchdowns para os Utes — todos no primeiro tempo — empatando com o terceiro maior número em um jogo na história da escola.

Como se a vitória em campo não fosse suficiente, Utah fez questão de provocar seus colegas do estado com um gráfico inteligente.