Colorado proíbe repórter de fazer perguntas a Deion Sanders

O Colorado proibiu o colunista do Denver Post, Sean Keeler, de fazer perguntas ao técnico de futebol americano Deion Sanders ou a outros membros do programa de futebol americano, confirmou a escola na sexta-feira.

“Após uma série de ataques pessoais sustentados ao programa de futebol americano e especificamente ao Coach Prime, o Departamento Atlético da CU em conjunto com o programa de futebol americano, decidiu não aceitar perguntas do colunista do Denver Post, Sean Keeler, em eventos relacionados ao futebol americano”, disse o departamento de atletismo em uma declaração fornecida à ESPN. “Keeler ainda tem permissão para participar de atividades relacionadas ao futebol americano como um membro credenciado da mídia e outros repórteres do Denver Post são bem-vindos para fazer perguntas ao pessoal do programa de futebol americano disponibilizado à mídia, incluindo treinadores, jogadores e equipe.”

De acordo com o Post, um funcionário de relações com a mídia do departamento de atletismo da CU disse ao jornal que ele discordava das referências de Keeler a Sanders como “Deposition Deion”, o “Bruce Lee da besteira”, um “falso profeta” e seu uso de frases como “Planet Prime”, “Deion Kool-Aid” e “circo”. A proibição é por tempo indeterminado, de acordo com o Post.

A decisão foi tomada duas semanas após uma entrevista coletiva na qual Sanders acusou Keeler de “estar sempre no ataque” e perguntou: “O que aconteceu para você ficar assim?”

Sanders acrescentou: “Não, estou falando sério. Quero ajudar porque isso não é normal.”

Durante a troca, Keeler perguntou várias vezes se ele poderia fazer uma pergunta sobre futebol e Sanders recusou antes de passar para um repórter que perguntou sobre seus planos de aniversário. O repórter antes de Keeler na coletiva de imprensa perguntou a Sanders: “Quão importante é para todos ter a Aflac como parte de suas vidas?” (Sanders é um porta-voz pago da seguradora.)

Em sua coluna após a coletiva de imprensa, Keeler descreveu Sanders como “Um homem confiante que de repente parecia, agia e soava… com medo.”

De acordo com o Post, Sanders tem uma cláusula única em seu contrato que diz que ele é obrigado a falar apenas com “imprensa mutuamente acordada”.

Em uma postagem nas redes sociais, o editor de esportes do Denver Post, Matt Schubert, disse: “É direito de qualquer pessoa não responder a perguntas de [Denver Post sports reporters and columnists]. As razões listadas aqui pela CU, no entanto, são inteiramente subjetivas. Seria mais preciso dizer: “Não gostamos das críticas de Sean Keeler ao nosso programa.”

Quando questionado sobre esclarecimentos pelo Post, um funcionário de informações esportivas do Colorado disse ao jornal que “Keeler não violou nenhuma política específica de mídia”.

Sanders tem um histórico como treinador de usar sua influência para proibir repórteres de fazer perguntas sobre seu programa. Em 2021, um repórter do Mississippi Clarion Ledger foi impedido de cobrir a Jackson State, onde Sanders era treinador, no dia da mídia da Southwestern Athletic Conference, um dia após o Clarion Ledger publicar uma história relacionada a um processo judicial sobre um recruta que havia sido acusado de agredir uma mulher.

A segunda temporada de Sanders como técnico principal do Colorado começa quinta-feira contra o North Dakota State (20h ET, ESPN). Os Buffaloes foram 4-8 na temporada passada e terminaram em último lugar no Pac-12.