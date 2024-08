Colorado tem talento inegável, mas ainda tem muito a provar

BOULDER, Colorado — Minutos depois que o passe Hail Mary, que poderia ter dado a vitória ao North Dakota State, deixou o Bison a 4 jardas de uma virada no horário nobre na quinta-feira à noite, o técnico do Colorado, Deion Sanders, entrou na entrevista coletiva pós-jogo mais aliviado do que qualquer outra coisa.

“Você já sentiu que venceu, mas não venceu?”, perguntou Sanders.

Ele estava resumindo seus sentimentos no momento, mas poderia estar falando por todos os fãs do Buffaloes que deixaram o Folsom Field, que não estava tão lotado, tendo assistido a uma versão de seu time que parecia muito com o decepcionante de um ano atrás. O Colorado fez muitas coisas boas em sua vitória por 31-26, mas não foi o tipo de desempenho abrangente contra um time de divisão inferior que inspirará um novo otimismo sobre um passo significativo para a frente nesta temporada.

O quarterback Shedeur Sanders e a estrela bidirecional Travis Hunter pareciam muito com as potenciais escolhas top 5 do draft da NFL que seu treinador espera que eles sejam. Sanders completou 26 de 34 passes para 445 jardas e três de seus quatro passes para touchdown foram para Hunter, que representou uma incompatibilidade injusta para a secundária da NDSU. Ele terminou com sete recepções para 132 jardas.

“Acho que 31 olheiros da NFL vieram hoje à noite e acho que eles viram o que vieram ver. Então, vamos seguir em frente”, disse Deion Sanders. “Vou tentar o meu melhor para conter minha raiva, mas nós ganhamos.”

Travis Hunter pegou sete passes para 132 jardas e três touchdowns na vitória do Colorado na abertura da temporada. Foto AP/Jack Dempsey

Quanto mais Sanders falava, mais positivo ele ficava sobre o desempenho do time, mas isso ainda contrastava fortemente com a vitória na abertura da temporada do ano passado contra o TCU, após a qual Sanders proclamou: “Você acredita agora?”

Depois daquele jogo, Sanders convenceu as pessoas de que os Buffaloes poderiam competir por um título de conferência. Um ano depois, parece tolice usar o primeiro jogo da temporada para dar uma ótima ideia do que está por vir.

No início do mês passado, no dia da mídia do Big 12 em Las Vegas, Sanders foi questionado sobre suas expectativas para a temporada. Era um tipo de pergunta padrão de offseason para começar uma entrevista. E depois de terminar em último lugar no Pac-12 na temporada passada, teria sido razoável para Sanders ser comedido em sua resposta ou se inclinar para qualquer número de reservas de treinadores que não convidassem a um escrutínio externo adicional.

Em vez disso, Sanders descartou a ideia de que os Buffaloes não pertenciam ao mesmo nível dos favoritos da conferência.

“Eu seria um idiota se sentasse aqui e não dissesse que planejamos vencer”, ele disse à ESPN. “Não sei quem se senta e diz que não planeja vencer. Você tem que ser um idiota para dizer isso.”

Ganhar um título nacional? Ganhar o Big 12? Ganhar mais jogos do que perder? Ele parou antes de fornecer detalhes, mas este não era um homem que estava aberto à ideia de que o resultado de 4-8 dos Buffs de um ano atrás era motivo para a ideia de que eles seriam competitivamente irrelevantes novamente em 2024.

jogar 2:42 Travis Hunter após jogo de 3 TDs: Tenho muita confiança em mim mesmo A estrela do Colorado, Travis Hunter, se junta a Scott Van Pelt para discutir seu grande jogo contra o North Dakota State.

Um dos principais motivos que ele citou para a expectativa de vitória foi uma linha ofensiva renovada. Além do centro Hank Zilinskas, que começou dois jogos na temporada passada, os outros jogadores de linha fizeram suas estreias contra a NDSU — e terminaram com avaliações mistas. Embora Sanders tenha sido sacado apenas uma vez, ele foi constantemente colocado sob pressão e a linha falhou em abrir pistas consistentes no jogo de corrida. O Colorado terminou com míseros 59 jardas correndo em 23 corridas (2,6 jardas por corrida).

“Você adoraria correr um pouco mais com a bola, mas atirar, quando tiver [504 yards] de ataque total, estou muito bem”, disse Sanders. “Vou dormir bem. Muito bem. Muito bem esta noite com isso. Então, estou tranquilo com isso. Gostaríamos de ver um pouco mais de equilíbrio, mas o que é equilíbrio? Equilíbrio são vitórias.”

Shedeur Sanders também deu a entender que sua linha ofensiva poderia ter algo a mais em jogo.

“A O-line teve um incentivo. É isso. Eles tiveram um grande incentivo”, disse ele. “Então, eles definitivamente fizeram o que deveriam fazer hoje. Então agora me sinto bem.”

Sanders não estava isento de erros. Principalmente quando se tratava de gerenciamento de jogo.

Depois que a NDSU marcou para fazer 31-26, o Colorado converteu um first down na linha de 42 jardas que deixou 1 minuto e 41 segundos no relógio. O Bison tinha um timeout restante, o que significava que se os Buffs fizessem três jogadas consecutivas, eles poderiam ter atrasado o relógio em 10 segundos antes de chutar na quarta descida, o que poderia ter encerrado o jogo.

Em vez disso, Sanders fez uma jogada de passe no primeiro down e fez um arremesso longo que não foi completo, funcionando como um tempo extra para a NDSU.

“Cobertura zero. Cobertura zero e temos o melhor espaço para recebedores do país, então é meio desrespeitoso”, disse Sanders quando explicou sua decisão de lançar.

Quando a NDSU assumiu a linha de 8 jardas, restavam 31 segundos, o que foi quase o suficiente para realizar um milagre de última hora. A Ave Maria da NDSU foi pega na linha de 4 jardas do Colorado.

“Era algo com o qual eu definitivamente aprenderia”, disse Sanders. “É por isso que estou feliz. Tudo na minha vida — eu sempre fui capaz de aprender com isso. Então, não há muitos erros que você verá que cometi duas vezes. Isso é apenas algo que vou aprender, entender que mesmo que pareça super tentador… você só tem que ir com [running the ball in that situation].”

No final, não importou. O Colorado conseguiu a vitória, mesmo que não parecesse uma.