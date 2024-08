Columbus Crew encerra defesa do título da Copa da Liga do Inter Miami

O Columbus Crew recuperou de uma desvantagem de dois gols e pôs fim à defesa do título da Copa da Liga do Inter Miami CF na terça-feira à noite no Lower.com Field.

Christian Ramírez deu início à reação e Diego Rossi marcou duas vezes, enquanto os atuais campeões da MLS Cup reagiram após ficarem atrás no placar com gols de Matías Rojas e Diego Gómez, do Miami, para vencer o jogo por 3 a 2 e chegar às quartas de final.

O Miami ainda está jogando sem o craque Lionel Messi, que está fora de ação desde que sofreu uma lesão no tornozelo na vitória da Argentina sobre a Colômbia na final da Copa América no mês passado.

Miami parecia afiado para começar o jogo quando Rojas cabeceou passando por Nicholas Hagen no começo do primeiro tempo. O time de Gerardo Martino parecia estar navegando para uma vaga nas quartas de final quando Gómez fez um belo chute no canto direito, após passe de Luis Suárez.

Mas o Crew, terceiro na Conferência Leste da MLS e especialmente bom em casa sob o comando do técnico Wilfried Nancy, reagiu com força quando Rossi e Ramírez marcaram em questão de minutos para empatar o placar e saiu na frente quando Rossi acertou um chute de um ângulo difícil para selar a vitória.

O Crew enfrentará o vencedor do jogo das oitavas de final entre o New York City FC e o Tigres nas quartas de final, enquanto o Miami, que venceu a edição inaugural da Copa da Liga do ano passado, terá um tempo de folga antes de retomar os jogos da MLS em 24 de agosto contra o rival líder da tabela, o FC Cincinnati.